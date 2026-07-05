ఆలుమగల మధ్యలో 'మూడో కన్ను' - సంసారాల్లో గొడవలకు అదే కారణం!
సంసారాల్లో చిచ్చుపెడుతున్న అనుమానం - పరస్పర అనుమానంతో గూఢచర్యం - పైగా గోప్యతకు భంగం కలిగించారంటూ ఫిర్యాదులు - భార్యాభర్తలకు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్న పోలీసులు - నేర ఘటనలు మరో కారణం
Published : July 5, 2026 at 3:42 PM IST
Couple Fight Reasons : అనుమానం పెనుభూతం. అది భార్యాభర్తల మధ్య చిచ్చుపెడుతోంది. కనిపించే ప్రతి దృశ్యం వెనక మరో కోణాన్ని వెతికేలా చేస్తోంది. జీవిత భాగస్వామిపై మూడో వ్యక్తితో నిఘా పెట్టిస్తోంది. అనుమానంతో డిటెక్టివ్ ఏజెన్సీలను సంప్రదించే స్థాయికి తీసుకెళుతోంది. విషయం బయటపడగానే పోలీస్ స్టేషన్ల మెట్లెక్కిస్తోంది. అంతిమంగా సాఫీగా సాగాల్సిన సంసారాలను చిందరవందర చేస్తోంది.
తోటమాలిని కూలీ ఇచ్చి మరీ! : సాయంత్రం కాగానే టిప్టాప్గా తయారై బయటకెళ్తున్న భర్త ఏం చేస్తున్నాడనేది ఆ భార్య అంతర్మథనం. అడుగుదామంటే కోప్పడతాడనే భయం. బుర్రను తొలిచే సందేహాన్ని మరో దారిలో నివృత్తి చేసుకునేందుకు ఇంట్లో తోటమాలిని పురమాయించింది. తన భర్త గురించిన సమాచారం ఇస్తే రూ.10,000 ఇస్తానని ఆశచూపింది. తోటమాలి తనను అనుసరించడాన్ని గుర్తించిన యజమాని గట్టిగా నిలదీశాడు. ఆ తోటమాలి అసలు విషయం కక్కేశాడు. "అరె ఉద్యోగ విరమణ చేసిన నేను - మిత్రులను కలిసేందుకు వెళ్తుంటే అనుమానిస్తుందా? ఈ వయసులో నాపై అవమానం అవసరమా? ఇకపై భార్యతో కలిసి ఉండలేను" అంటూ నిర్ణయించుకున్నాడు. తమ అమ్మానాన్నలను సముదాయించేందుకు పిల్లలు అవస్థలు పడుతున్నారు. అమ్మానాన్నలకు మానసిక నిపుణుడి వద్ద కౌన్సిలింగ్ ఇప్పిస్తున్నారు ఆ పిల్లలు.
భార్యాభర్తలకు కౌన్సిలింగ్ : అతనో ప్రైవేట్ ఉద్యోగి. పెద్దలు చూసిన అమ్మాయిని వివాహం చేసుకున్నాడు. ఆమె కూడా ఉద్యోగం చేస్తోంది. సంసారం సాఫీగా సాగిపోతుంది. ఎందుకో ఆమె ప్రవర్తనలో మార్పు వచ్చినట్లు అనుమానం కలిగింది. ఒక కుర్రాడితో ఆమె ప్రవర్తనపై ఆరా తీయించాడు. వివాహానికి ముందు నుంచే మరొకరితో ఆమెకు సంబంధం ఉన్నట్లు సొంతంగా నిర్ధారణకు వచ్చాడు. ఇకపై భార్యతో కలసి బతకలేనంటూ పెద్దల వద్ద పంచాయితీ పెట్టేశాడు. అనుమానం ఉంటే తననే అడగాలి కదా? నిఘా ఉంచడం ఏంటని తప్పుబడుతూ ఆమె పోలీసులను ఆశ్రయించింది. పోలీసులు భార్యాభర్తలకు కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నారు.
"ప్రైవేట్ డిటెక్టివ్ ఏజెన్సీలను ఆశ్రయించే వారిలో ఎక్కువ మంది భార్యాభర్తలు, ప్రేమికులు ఉంటున్నారు. విషయం బయటపడ్డాక తమ గోప్యతకు భంగం కలిగించారంటూ పరస్పరం పోలీస్ స్టేషన్లలో కంప్లైంట్ చేసుకుంటున్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో కొంతకాలంగా ఈ తరహా కంప్లైంట్స్ అధికమవుతున్నాయి. ఇద్దరూ కూర్చుని మాట్లాడుకుంటే తీరిపోయే అనుమానాలను, అపార్థాలతో పెద్దవి చేసుకుంటున్నారు" - డాక్టర్ లావణ్యనాయక్ జాదవ్, మహిళా భద్రతా విభాగం డీసీపీ
అందుకే కుటుంబాలు అస్తవ్యస్తం : ప్రియుడితో కలిసి భర్తను హత్య చేసిన భార్య, వివాహమై కొన్ని రోజులు గడవక ముందే నవవధువు అనుమానాస్పద మృతి, హనీమూన్ ట్రిప్లో బాయ్ఫ్రెండ్తో కలిసి భర్తపై దాడి ఇలాంటి ఘటనలు దేశంలోని ఏదోమూలన జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ తరహా ఘటనలు కొన్ని జంటలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతున్నాయని మనస్తత్వ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. తమ చుట్టూ ఏం జరిగినా తాము కూడా బాధితులం అవుతామేమోననే అపోహతో భాగస్వామి పట్ల అనుమానం వక్యం చేస్తుంటారని మానసిక విశ్లేషకుడు డాక్టర్ రాంచందర్ మోతుకూరి అన్నారు. ముఖ్యంగా సున్నిత మనస్కులు, ప్రతి దాన్నీ అనుమానించే మనస్తత్వం ఉండేవారిలో ఇలాంటి ఆలోచనలు ఉంటాయని వెల్లడించారు.
సికింద్రాబాద్కు చెందిన భార్యాభర్తలిద్దరూ ఉద్యోగస్తులేనని, తన మిత్రుడి భార్యకు మరొకరితో వివాహేతర సంబంధం ఉన్నట్టు తెలియగానే అతడిలోనూ ఆందోళన ప్రారంభమైందని తెలిపారు. దాంతో తరచూ భార్య సెల్ఫోన్ను పరిశీలించడం మొదలుపెట్టాడని, పడక గదిలో స్పై కెమెరా సైతం బిగించాడని అన్నారు. ఇల్లు శుభ్రం చేసేటప్పుడు కెమెరా కిందపడటంతో విషయం భార్యకు తెలియడంతో వారి కాపురం అస్తవ్యస్తమైందని వివరించారు.
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