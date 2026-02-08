మీ ఇంట్లో బియ్యానికి పురుగులు పడుతున్నాయా? - ఇలా చేస్తే మటుమాయం!
ఇంట్లోని బియ్యానికి పురుగులు పట్టకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? - ఎలాంటి సహజ పదార్ధాలను ఉపయోగించడం ద్వారా పురుగు చేరకుండా చూసుకోవచ్చు - అసలు పురుగుపట్టడానికి కారణాలేంటి?
Published : February 8, 2026 at 11:57 AM IST
How To Store Rice For A Long Time : సాధారణంగా ఇళ్లలో మన అవసరాలకు తగ్గట్టుగా రెండు, మూడు నెలలు లేదా ఏడాదికి సరిపడా బియ్యాన్ని నిల్వ ఉంచుకుంటుంటాం. ఇందుకోసం ఎంతో ఖర్చుచేసి నాణ్యమైన బియ్యాన్ని మార్కెట్లో కొనుగోలుచేస్తుంటాం. అయితే కొంతకాలం తర్వాత బియ్యంలో చిన్నచిన్న పురుగులు లాంటివి ప్రత్యక్షమవుతుంటాయి. వీటిని తొలగించేసరికి తలప్రాణం తోకకు వస్తుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని వారు వాటిని చేటలతో చెరిగి బియ్యం నుంచి పురుగులను వేరుచేస్తుంటారు. కానీ పట్టణ ప్రాంతంలో ఉండేవారికి అది అంత సులువేమీ కాదు. అలా అని చింతించాల్సిన పనేమీ లేదు. బియ్యాన్ని నిల్వచేసేటప్పుడే కొన్ని జాగ్రత్తలను పాటించినట్లయితే వాటిలోకి పురుగులు చేరకుండా ఉంటాయి. చాలా సహజమైన పద్ధతులలోనే బియ్యంలోకి పురుగు చేరకుండా చూడొచ్చు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వేప ఆకులు : తెలుగు లోగిళ్లలో వేపాకు తెలియని వారుండరంటే అతిశయోక్తి లేదు. చాలా చోట్ల ఈ చెట్లు కనిపిస్తుంటాయి. ఈ వేపచెట్ల ఆకుల్లో క్రిమిసంహారక గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అందువల్ల బియ్యాన్ని నిల్వచేసేందుకు వీటిని ఉపయోగించవచ్చు. ముందుగా వేప ఆకులను తీసుకుని పొడిగా చేసుకోవాలి. దానిని చిన్న క్లాత్లో మూటలుగా కట్టి బియ్యం మధ్యలో ఉంచాలి. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల బియ్యంలోకి పురుగులు చేరకుండా ఉంటాయి. అమ్మమ్మల కాలం నుంచే ఈ టెక్నిక్ను వాడుతున్నారని మీకు తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు.
కర్పూరం : బియ్యంలో పురుగులు పట్టేందుకు అనేక కారణాలు ఉంటాయి. వాటిలో ఒకటి తేమ ఎక్కువగా ఉండటం. అందువల్ల తేమ లేకుండా చేయడం చాలా అవసరం. కర్పూరం బిల్లలు ఘాటైన వాసనను వేదజల్లుతుంటాయి. ఫలితంగా పురుగులు బియ్యం దరిచేరకుండా ఉంటాయి. ఇందుకోసం కొన్నికర్పూర బిల్లలు తీసుకుని పొడిగా చేసుకోవాలి. ఆ పౌడర్ను ఓ గుడ్డలో కట్టి బియ్యం మధ్యలో ఉంచడం ద్వారా పురుగుల సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. ఫలితంగా బియ్యం ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉంటాయి.
పసుపు కొమ్ములు : బియ్యాన్ని ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచుకునేందుకు మరో చిట్కా గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. పసుపు కొమ్ములు క్రిమి సంహారక గుణాలు కలిగి ఉంటాయి. రెండు మూడు పసుపు కొమ్మలు తీసుకుని వాటిని బియ్యం డబ్బాలో అక్కడక్కడా ఉంచాలి. దీనివల్ల పురుగులు దరిచేరకుండా ఉంటాయి. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల బియ్యం ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉండేలా చేసుకోవచ్చు.
లవంగాలు, మిరియాలు : అలాగే వంటింట్లో లభించే లవంగాలు, మిరియాలు కూడా చాలా చక్కగా ఉపయోగపడతాయనే విషయం మీకు తెలుసా? ఇందుకోసం ముందుగా ఓ వస్త్రంలో లవంగాలు లేదా మిరియాలు చిన్న చిన్న మూటలుగా కట్టాలి. వీటిని బియ్యం మధ్యలో ఉంచడం ద్వారా ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండేలా చేయొచ్చు.
ఎండుమిర్చి, బిర్యానీ ఆకులు : బియ్యం పురుగుపట్టకుండా వాటిలో ఎండుమిర్చి, బిర్యానీ ఆకులు ఉంచడం ద్వారా కూడా పురుగు పట్టకుండా చూడవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
బియ్యంలో తేమలేకుండా : బియ్యం పాడవ్వటానికి ఓ కారణం దాంట్లో తేమ ఉండటం కూడా. అందువల్ల మీరు నిల్వచేయడానికి ముందు దానిలో తేమను తొలగించి నిల్వచేయడం ఉత్తమం. ఫలితంగా ఎక్కువరోజులు తాజాగా నిల్వచేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. బియ్యంలో నీళ్లు లాంటివి పడకుండా చూసుకోవాలి. కొన్నిసార్లు అనుకోకుండా నీళ్లు పడినా వాటిలోకి పురుగులు చేరేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల బియ్యాన్ని నిల్వచేసేవిషయంలో జాగ్రత్తలు వహించాలి. ఎలాంటి తేమ ఉండకుండా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ పురుగులు పట్టినట్లయితే కొన్ని నిమిషాల పాటు ఎండలో ఉంచినట్లయితే ఆ పురుగులు ఎడవేడిమికి తొలగిపోతాయి.
