మహిళలకు అండగా పలు చట్టాలు - వీటి గురించి మీకు తెలుసా?
మహిళల రక్షణ కోసం పలు చట్టాలు - అవగాహన పెంచుకుంటేనే మహిళా సాధికారతకు దోహదం - నేడు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం
Published : March 8, 2026 at 2:53 PM IST
International Women's Day 2026 : ఆధునిక యుగంలో మహిళలు అడుగుపెట్టని రంగం లేదు. విద్య, వైద్యం, వ్యాపారం ఇలా రంగమేదైనా, ఎక్కడికైనా దూసుకుపోగల స్థైర్యం, తెగువ ఆమె సొంతం. ఇది నాణెనికి ఒక వైపు మాత్రమే. గృహహింస, వరకట్న, లైంగిక వేధింపులు లాంటివి రెండోవైపు. మహిళలపై అఘాయిత్యాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. అయితే వీటిని అడ్డుకునేందుకు ప్రభుత్వం ఎన్నో చట్టాల ద్వారా మహిళలకు ప్రత్యేక హక్కులను కల్పించింది. ఇవాళ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఆ విశేషాలేంటో తెలుసుకుందాం.
సమానత్వ హక్కు : స్రీ, పురుషులెవరైనా ఒకే రకం పనిచేస్తున్నప్పుడు పొందాల్సిన వేతనాలు ఇద్దరికీ ఒకేవిధంగా ఉండాలని సమాన వేతన చట్టం -1976 నిర్దేశిస్తోంది. దీని ప్రకారం ఆయా సంస్థలు మహిళలకు, పురుషులతో సమానంగా వేతనాలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
భరణం పొందే హక్కు : తనను తాను పోషించుకోలేని దయనీయ స్థితిలో ఉన్న భార్య న్యాయస్థానంలో కేసు నడుస్తుండగా భర్తనుంచి భరణం పొందవచ్చని హిందూ వివాహచట్టం నిర్దేశిస్తోంది. విడాకులు మంజూరు చేసేటప్పుడు శాశ్వత భృతి ఇప్పించమని సంబంధిత మహిళ కోరవచ్చు. అకారణంగా భర్త వదిలేసినా, క్రూరంగా ప్రవర్తించినా, మరొక మహిళతో కలిసి నివసిస్తున్నా భర్త నుంచి మనోవర్తి పొందేహక్కు మహిళకు ఉంటుంది. వితంతు కోడలు తనని తాను పోషించుకోలేని పరిస్థితిలో ఉంటే మామ నుంచి భరణం పొందవచ్చు.
భారతీయ న్యాయ సంహిత(బీఎన్ఎస్) : స్త్రీలకు చట్టం రక్షణ కల్పిస్తోంది. స్త్రీలను ప్రేమ పేరుతో వేధించినా, ఆమె పవిత్రతను భంగపరిచేందుకు ప్రయత్నించినా, అశ్లీల చిత్రాలు చూపించినా, చిత్రీకరించినా చట్ట ప్రకారం శిక్షార్హులే.
పనిచేసే చోట లైంగిక వేధింపుల నిరోధక చట్టం : 10 కంటే ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులు పనిచేసే ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థలు తప్పనిసరిగా మహిళల రక్షణ కోసం(వుమెన్ ప్రొటెక్షన్ కమిటీ) అంతర్గత కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలి. ఎవరైనా మహిళా ఉద్యోగి లైంగిక వేధింపులకు గురయ్యానని ఈ కమిటీకి ఫిర్యాదు చేసినట్లయితే నిజ నిర్ధారణ చేసి సంబంధిత ఉద్యోగిపై చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
గృహహింస నిరోధక చట్టం : అతివలపై జరిగే శారీరక, మానసిక, ఆర్థిక, లైంగిక హింసలను నియంత్రించేందుకు గృహహింస రూపొందించారు. తల్లి, భార్య, అక్కాచెల్లెళ్లు, ఆడబిడ్డలు వీరంతా ఈ చట్టం పరిధిలోకి వస్తారు. కట్నం కోసం భర్త లేదా అతడి బంధువులు మహిళను వేధింపులకు గురిచేరినట్లయితే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. వేధించినట్లు రుజువైతే చట్ట ప్రకారం శిక్షార్హులవుతారు.
"న్యాయసేవల అధికారిక చట్టం ద్వారా స్త్రీలు, పిల్లలు ఉచిత న్యాయసేవలను పొందే వెసులుబాటు ఉంది. ఎవరైనా మహిళను విచారణ జరిపేటప్పుడు ఆమె నివాసంలో, కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలోనే జరపాల్సి ఉంటుంది. మహిళలకు చట్టం కల్పిస్తున్న పలు చట్టాలపై చైతన్యవంతులు కావాలి"-సత్యశ్రీలత, న్యాయస్థానం ప్రభుత్వ న్యాయవాది మంచిర్యాల జిల్లా
రక్షణకు భరోసానివ్వండి : ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మహిళల పరిస్థితిపై న్యూస్టుడే 100 మందికి ఓ సర్వేను నిర్వహించగా పలువురు మహిళలు స్వచ్ఛందంగా పాల్గొని తమ అభిప్రాయలు వెలిబుచ్చారు. వారి సంక్షేమానికి పెద్ద పీట వేయాలని, మహిళల రక్షణకు ప్రభుత్వాలు భరోసా ఇవ్వాలని వారు అభిప్రాయపడ్డారు. ఆ వివరాలిలా
ప్రశ్న : మహిళలపై లైంగిక వేధింపులు, గృహహింస, వివక్ష, నివారణకు చర్యలు తీసుకోవడానికి కొత్త చట్టాలు అవసరమా?
అవును : 86 మంది తెలిపారు
తెలియదు : 14
ప్రశ్న : రాజకీయాల్లో మహిళల పాత్రపై మీ అభిప్రాయం
ఉండాలి : 64
చెప్పలేం : 36
ప్రశ్న : పురుషులతో సమానంగా మహిళలకు విద్యా, ఉపాధి అవకాశాలు ఉన్నాయా? లేవా?
ఉన్నాయి : 88
తెలియదు : 12
మహిళల రక్షణ కోసం ప్రభుత్వాలు ఏం చేయాలి?
మండలానికొక మహిళా పోలీసు స్టేషన్ను ఏర్పాటు చేయాలి : 90
షీ టీంల సంఖ్యను పెంచాలి : 10
