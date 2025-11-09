ETV Bharat / state

రోడ్డు ప్రమాదాల్లో గాల్లో కలుస్తున్న ప్రాణాలు - అధికశాతం ఘటనలకు కారణాలు, జాగ్రత్తలివే!

రాష్ట్రంలో జాతీయ రహదారులపై తరచూ రోడ్డు ప్రమాదాలు - అతివేగం, మద్యం మత్తు, నిర్లక్ష్యంగా వాహనం నడపడం వల్లే అధిక శాతం ఘటనలు - రెండేళ్లలో 573 మంది మృతి చెందారని వెల్లడిస్తున్న గణాంకాలు

How to Prevent Road Accidents
How to Prevent Road Accidents (ETV Bharat)
Published : November 9, 2025 at 8:47 PM IST

2 Min Read
How to Prevent Road Accidents : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇటీవల కాలంలో జరుగుతున్న వరుస రోడ్డు ప్రమాద ఘటనలతో ప్రజలు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. డ్రైవర్ల నిర్లక్ష్యం, వాహన పరిస్థితి ఇలా ఎన్నో అంశాల కారణంగా ఇలాంటి వి చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ దుర్ఘటనల్లో ఎంతో భవిష్యత్​ ఉన్న యువకులు సైతం ప్రాణాలు కోల్పోతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. మరికొందరు క్షతగాత్రులవుతున్నారు. దీంతో వారి కుటుంబాలు వీధిన పడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అసలు రహదారి ప్రమాదాలకు ముఖ్య కారణాలేంటి? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించడం వల్ల రోడ్డు ప్రమాదాలను నియంత్రించవచ్చు అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

రెండేళ్లలో 573 మంది మృతి : 2024లో దేశంలో సుమారు 1.8 లక్షల మంది రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మరణించారని, ఇందులో 30 వేల మంది శిరస్త్రాణం ధరించని ద్విచక్రవాహనదారులే ఉన్నట్లు తేలింది. కరీంనగర్‌ పోలీస్‌ కమిషనరేట్‌ పరిధిలో 2023-2025 (సెప్టెంబరు) వరకు జరిగిన 2,028 రోడ్డు ప్రమాదాల్లో 573 మంది మరణించగా.. 124 మంది క్షతగాత్రులయ్యారు. రాష్ట్రంలో 2024లో 25 వేలకు పైగా రహదారి ప్రమాదాలు జరగ్గా ఇందులో ఎక్కువ శాతం అతి వేగం, అజాగ్రత్త, నిర్లక్ష్యం కారణంగానే సంభవించినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి.

అధికశాతం ప్రమాదాలకు కారణాలు ఇవే : జాతీయ రహదారిపై గంటకు 80 కిలోమీటర్లు, రాష్ట్ర రహదారిపై 60 కి.మీ, పంచాయతీ రహదారిపై 40 కిలోమీటర్లకు మించిన వేగంతో వెళ్లకూడదు. వాహనాల రకాలను ఆధారంగా, అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వేగ పరిమితిలో మార్పులు ఉండవచ్చు. అతివేగం, నిర్లక్ష్యం, మద్యం సేవించి నడపడం, నిద్రలేమి కారణాలతోనే అధికశాతం ప్రమాదాలు జరుగుతున్నట్లు గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

ప్రతి ప్రమాదం వెనక ఓ కనిపించని క్షోభ : రహదారులపై జరుగుతున్న వాహన ప్రమాదాల వెనక ఎన్నో కుటుంబాల భవిష్యత్తు, కొన్ని జీవితాల భద్రత ముడిపడి ఉన్నాయనే విషయాన్ని అందరూ గమనించాలి. అధిక లోడుతో లారీలు, టిప్పర్లు ప్రయాణించడం వల్ల రోడ్ల పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా మారుతోంది. ఈ వాహనాలు కేవలం రోడ్లనే కాదు, ఎంతోమంది మంది అమాయక ప్రజల ప్రాణాలను కూడా అధిక లోడు మాదిరిగానే మోస్తున్నారు. మితిమీరిన వేగంతో వాహనం ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నాయి. రోడ్డు ప్రమాదాలపై రవాణాశాఖ అధికారులు ఎన్నిసార్లు అవగాహన కల్పిస్తున్నప్పటికీ వాహన చోదకులు పెడచెవిన పెట్టడం వల్లే ప్రమాద ఘటనలు జరుగుతున్నాయి.

డ్రైవర్లు ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మేలు :

  • రోడ్డు భద్రతా నిబంధనలపై అవగాహన పెంచుకొని, వాటిని పాటించడం అతిముఖ్యం.
  • రహదారికి ఇరువైపులా ఏర్పాటు చేసే బోర్డులను చూసి ఆ వేగాన్ని పాటించాలి.
  • స్పీడ్‌ బ్రేకర్లు, జీబ్రా క్రాసింగ్, సిగ్నళ్ల వద్ద రూల్స్​కు అనుగుణంగా వాహనాలు నడపాలి.
  • వాహనాల వేగానికి కళ్లెం వేసేందుకు రోడ్లపై మరిన్ని స్పీడ్‌గన్‌లు ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.
  • ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మితిమీరిన వేగం, నిర్లక్ష్యం, మద్యం తాగి వాహనాలను నడపడం చేయకూడదు.
  • ద్విచక్రవాహనదారులు తప్పనిసరిగా హెల్మెట్​ను ధరించాలి.
  • వాహనానికి ముందు భాగంలో పక్కన ఉన్న అద్దంలో నిత్యం వెనుక వచ్చే వాహనాలను గమనిస్తూ ఉండటం అవసరం.
  • సరదా కోసం ఓవర్‌టెక్‌లు చేయవద్దు.
  • ఎప్పటికప్పుడు వాహనం కండీషన్‌ చెక్​ చేసుకోవాలి.
  • డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్, వాహన సంబంధిత డాక్యుమెంట్లను నిత్యం వెంట ఉంచుకోవాలి.

