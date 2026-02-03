ETV Bharat / state

ఒంటరితనం వెంటాడుతోందా? - కారణాలు, బయటపడేందుకు మార్గాలు ఇవే!

ఒంటరితనంతో పెరుగుతున్న ‘ఎమ్టీ నెస్ట్‌ సిండ్రోమ్‌’ - తీవ్ర కుంగుబాటుకు గురై విపరీత నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్న వైనం - ఒంటరితనం దీర్ఘకాలం ఉంటే వచ్చే సమస్యలు, వాటి పరిష్కారాలపై నిపుణుల సూచనలు ఇవే

How To Overcome Loneliness : ఉన్నత చదువులు. ఐదు అంకెల జీతమొచ్చే ఉద్యోగాలు. అయినా జీవితంలో ఏదో తెలియని వెలితి. తమకు ఎవరూ లేరనే ఒంటరి భావన. బతుకుపై అనాసక్తి, నిరాశ క్రమంగా పెరుగుతుంది. లేనిపోని ఆలోచనలతో మనసులో కల్లోలం చెలరేగి, తీవ్రమైన కుంగుబాటుకు దారితీస్తుంది. జీవితాన్ని ఇంతటితో ముగించేద్దామని ఆలోచనలు చుట్టుముడతాయి. ఇటీవల కాలంలో ఇలాంటి ఘటనలు ఎక్కువగా చోటుచేసుకుంటున్నాయి.

తాజాగా ఉప్పల్‌ డిపో పరిధిలోని రాఘవేంద్రనగర్‌కు చెందిన ఐటీ ఉద్యోగి విజయా రెడ్డి, తన ఇద్దరు బిడ్డలతో కలిసి రైలు కింద పడి బలవన్మరణానికి పాల్పడటం సంచలనం సృష్టించింది. భర్త విదేశాల్లో, పిల్లలు హాస్టల్‌లో ఉండటం, వృత్తిపరమైన ఒత్తిడి ఇవన్నీ ఆమెను ఒంటరితనం వైపు నడిపించాయా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. భర్త లేదా భార్య వేరే చోట ఉండటం, లేదంటే మరణించడం, పిల్లలు దూరంగా ఉండటం, నా అనే వారు లేకపోవడం లాంటి ఇతరత్రా కారణాలు చాలా మందిలో ‘ఎమ్టీ నెస్ట్‌ సిండ్రోమ్‌’కు దారి తీస్తున్నాయని మానసిక వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఒంటరితనం దీర్ఘకాలం ఉంటే? : ఎలాంటివారికైనా పలు సందర్భాల్లో ఒంటరితనంగా అన్పిస్తుంటుంది. ఇది దీర్ఘకాలం కొనసాగినట్లయితే మనసులో ఒక విష చక్రాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఎక్కువ కాలం ఒంటరిగా ఉన్నట్లయితే శరీరంలో ఒత్తిడి హార్మోన్లు (కార్టిసాల్‌ తదితర) పెరుగుతాయి. ఇవి ఆందోళన, నిద్ర లేమి, విచారం లాంటి లక్షణాలకు కారణమవుతాయి. ఫలితంగా మెదడులో సెరోటోనిన్, డోపమైన్‌ లాంటి ఆనంద హార్మోన్ల క్రియాశీలత తగ్గి, కుంగుబాటనేది మొదలవుతుంది. ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనే నెగిటివ్ ఆలోచనలు చుట్టుముడతాయి.

"80 శాతం ఆత్మహత్యల లాంటి కేసుల్లో కుంగుబాటే కారణం. ఒంటరితనం, కుంగుబాటు కారణంగా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడే వారు ఫ్రెండ్స్​కు, కుటుంబ సభ్యులకు ముందే కొన్ని సంకేతాలను ఇస్తుంటారు. ఈ జీవితం వృథా, తనకు ఎవరూ లేరని చెబుతూ ఉండటం, దేనిపైనా ఆసక్తి లేకపోవడం తదితర లక్షణాలు కన్పిస్తుంటాయి. ఇలాంటి వాటిని గుర్తిస్తే వెంటనే మానసిక నిపుణులను (సైకాలజిస్ట్​) సంప్రదించాలి. రెండు వారాలకు మించి లక్షణాలు కొనసాగితే క్లినిషీయన్, సైకియాట్రిస్టును సంప్రదించాలి. ఒంటరితనం అనిపిస్తే నృత్యం, వంట, వ్యాయామం, ధ్యానం లాంటివి అలవాటు చేసుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడపడం లాంటి వాటి వల్ల ఒంటరితనం దరిచేరదు"- డా.అనిత, ఎర్రగడ్డ మానసిక ఆరోగ్య కేంద్రం సూపరింటెండెంట్

ఏం చేయాలి? : పైన పేర్కొన్న ఎదుటి వ్యక్తుల వల్ల వచ్చిన ఒంటరితనం కాదు, తప్పుడు భావనలు, అలవాట్ల కారణంగా చేజేతులా తెచ్చుకునే పరిస్థితి. దీనిపై సరైన అవగాహన పెంచుకొని, లైఫ్​ స్టైల్​, అలవాట్లలో మార్పులు చేసుకుంటే పరిస్థితులు మారే అవకాశాలున్నాయి.

  • మొదట తమ గురించి ఎదుటివాళ్లు ఏం అనుకుంటున్నారనే ఆలోచనను విడిచిపెట్టాలి. లోపలి భావాలను నమ్మకమైన వ్యక్తులకు మాత్రమే తెలియజేయాలి. ఫ్రెండ్స్​ను, కుటుంబసభ్యుల్ని పలకరించి మాట్లాడాలి. వారితో మాట్లాడితే మీకు ఒంటరిననే ఆలోచన రాదు.
  • సరిపడా నిద్ర, పౌష్టికాహారం, వ్యాయామం దైనందిన జీవితంలో భాగం చేసుకోవాలి. ఇవీ శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని దృఢంగా ఉంచేందుకు ఉపయోగపడతాయి. స్నేహితులతో కలిసి జిమ్‌కు, వాకింగ్‌కు వెళ్తే బంధం మరింత పెరుగేందుకు అవకాశం ఉంది.
  • ఖాళీగా ఉన్నట్లయితే ఒంటరిననే భావనే వస్తుంది. ఆ అవకాశం రానివ్వకుండా చూసుకోవాలి. అలాంటి సమయంలో నచ్చిన పుస్తకం చదవడం, సంగీతం వినడం, గార్డెనింగ్‌ లాంటివి ఇలా ఏదో ఒక పనిలో నిమగ్నమైతే సరి.
  • నలుగురి మధ్య ఉండటం, నలుగురితో సంభాషించడం అలవాటు చేసుకోవాలి. క్లబ్‌, క్లాస్‌, వాలంటీర్‌గా పని చేయడం, ఆన్‌లైన్‌ కమ్యూనిటీ యాక్టివిటీస్‌లో చురుగ్గా పాల్గొనడం ఉత్తమం. అభిప్రాయాలను ఏ బెరుకు లేకుండా చెప్పడం అలవాటు చేసుకోవాలి.
  • కుటుంబసభ్యులు, ఫ్రెండ్స్ కలిసి భోజనం చేయడం, షికారుకు వెళ్లడం లాంటివి చేస్తుండాలి. అప్పుడు, వీళ్లంతా నా కోసం ఉన్నారనే భావన కలుగుతుంది. ఒంటరిననే ఆలోచన క్రమంగా దూరమవుతుంది.

ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితమన్నాక ఏదో ఓ సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజమని, వాటికి సరైన రీతిలో ఆలోచిస్తే పరిష్కారమార్గాలు లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్​లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్‌లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కారమార్గాలను పొందవచ్చు.

