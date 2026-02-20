పిల్లల ప్రవర్తన భయపెడుతోందా? రోజురోజుకూ మొండికేస్తున్నారా - కారణాలు, పరిష్కార మార్గాలు ఇవే
తల్లిదండ్రులను కలవర పెడుతున్న పిల్లల ప్రవర్తనా సమస్యలు - అతి గారాభం చేస్తే తిప్పలు తప్పవంటున్న నిపుణులు - పిల్లల్లో మెండితనం పెరగాడానికి కారణాలు, పరిష్కార మార్గాలపై నిపుణుల సూచనలు
Published : February 20, 2026 at 10:38 PM IST
Behavior Problems in Kids : పిల్లలు అడిగింది తల్లిదండ్రులు కొనివ్వకపోతే మంకుపట్టుతో కిందకు పడిపోయి నానా ఇబ్బందులు పడేలా చేస్తున్నారు. ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది తల్లిదండ్రులకు ఇలాంటి ఘటనలు ఎదురవుతున్నాయి. చిన్నారులు మరీ మొండితనంతో ఉన్నప్పుడు పెద్దలు కోపంతో వారిని కొట్టడం, లేదంటే కోపగించడం లాంటివి చేస్తూ వారిని నిలువరించేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారు. కానీ కొంతమంది పిల్లలు ఎంతకీ తల్లిదండ్రులు చెప్పింది వినిపించుకోరు. ఈ సమస్య చాలా మంది చిన్నారుల్లో కనిపిస్తుంది. మరి చిన్నారులు అలా ప్రవర్తించడానికి కారణాలేంటి? తల్లిదండ్రులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పెద్దలే కారణమా : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లక్షల మంది చిన్నారులు ఉన్నారు. 50 శాతం మంది చిన్నారులు మొండితనంతోనే ఉంటున్నట్లుగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒక ఇంట్లో ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే 80 శాతం కుటుంబాల్లో ఒకరు మంకుపట్టుతో ఉంటున్నట్లు అంచనాలున్నాయి. చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఇది పిల్లల్లో మానసిక సమస్యా? లేకుంటే మరేదైనా కారణమా అనే అనుమానాలను సైతం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పిల్లలు ఆ విధంగా తయారు కావడానికి తల్లిదండ్రులు, ఇంట్లోని పెద్దలే ప్రధాన కారణమని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మొండితనం పెరిగి : ఇటీవల కాలంలో ఉన్నవన్నీ చిన్న కుటుంబాలు. ఒకరు లేదా ఇద్దరు పిల్లలు ఉండటంతో వారిని పేరెంట్స్ అతిగారభంగా వారు కోరిందల్లా ఇస్తూ పెంచుతున్నారు. ఎల్లప్పుడూ వారిని సంతోషపెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే ఇలా చేయడం అంత మంచిది కాదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వారు అడిగిన ప్రతిదీ ఇస్తూ పోతే కొంతకాలానికి వారు అడిగింది ఏదైనా ఇవ్వకపోయినట్లయితే పిల్లల్లో మొండితనం పెరిగే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. పిల్లలు ఏదైనా కోరితే వారికి ఎంతవరకు అవసరం అనే విషయాన్ని తెలుసుకుని వారికి ప్రేమతో వివరించి వారి చేతే తిరస్కరించేలా చేయడమే మేలని చెబుతున్నారు.
బాలల్లో మొండితనం పెరగడానికి ముఖ్య కారణాలు :
- పని బిజీలో ఉండి పేరెంట్స్ పిల్లలపై శ్రద్ధ చూపించలేకపోవడం
- కుటుంబంలో ఒకరు లేదా ఇద్దరు పిల్లలు మాత్రమే ఉండటం
- ప్రతి చిన్న విషయానికి చిన్నారులపై కోపం ప్రదర్శించి చేయి చేసుకోవడం
- ఇతర పిల్లలతో కలిసి వారిని పోల్చడం
- సర్దుబాటు అయ్యే వ్యక్తిత్వం లేకపోవడం
- సామాజిక విలువలపై అవగాహన లేమి
పరిష్కార మార్గాలు ఇవే
- బాల్యం నుంచి పిల్లలకు సత్ఫ్రవర్తన పెంపొందించాలి.
- ఏదైనా విషయాన్ని నవ్వుతూ, సున్నితంగా చెప్పాలి
- ప్రతి విషయంలో పిల్లలకు పేరెంట్స్ ఆదర్శంగా ఉండాలి
- పిల్లలకు మాట ఇచ్చే ముందే ఆలోచించాలి. ఇచ్చాక దానికి కట్టుబడి ఉండాలి
- పిల్లలతో చాలా ఫ్రెండ్లీగా మెలగాలి. వారి సమస్యలు తెలుసుకోవాలి