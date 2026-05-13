మీరు ఈజీగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నారా? - ఈ యాప్లను ఫాలో అవ్వండి!
ఆంగ్ల భాషకు రోజురోజుకూ ప్రాధాన్యం - నేటి పోటీ ప్రపంచంలో ఇంగ్లీష్ తప్పనిసరి - విద్యార్థులు ఆంగ్లాన్ని చదవగలిగినా, మాట్లాడే సమయంలో భయం - భాషపై పట్టు సాధించాలంటే యాప్లతో సులభ సాధన
Published : May 13, 2026 at 8:23 PM IST
How to Get Mastery in English Language? : ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆంగ్ల భాషకు రోజురోజుకూ ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది. విద్య, ఉద్యోగం, సాంకేతిక రంగం, అంతర్జాతీయ సమావేశాలు ఏ రంగాన్ని తీసుకున్నా ఆంగ్ల భాషకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. మాతృభాషలో ఎంత ప్రావీణ్యం ఉన్నా, ఆంగ్లంలో మాట్లాడగలగడం, రాయగలగడం, అర్థం చేసుకోవడం నేటి పోటీ ప్రపంచంలో తప్పనిసరి అయింది. ముఖ్యంగా పోటీ పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూలు, ఉన్నత విద్య అవకాశాల్లో ఆంగ్ల భాష కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. అయితే చాలామంది విద్యార్థులు ఆంగ్లాన్ని చదవగలిగినా, మాట్లాడే సమయంలో భయపడుతున్నారు. సరైన సాధన, ఆసక్తి, ఆధునిక సాంకేతిక వనరులను ఉపయోగిస్తే ఈ సమస్యను అధిగమించవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటంలో వెనుకబాటు? : చాలామంది విద్యార్థులు పాఠ్యపుస్తకాల ద్వారా ఇంగ్లీష్ను నేర్చుకుంటారు. కానీ రోజువారీ జీవితంలో ఇంగ్లీష్ను ఉపయోగించే అవకాశాలు తక్కువగా ఉండటం వల్ల మాట్లాడే నైపుణ్యం పెరగడం లేదు. తప్పులు చేస్తామనే భయం, పదజాలం కొరత, ఉచ్చారణపై సందేహాలు విద్యార్థులను వెనక్కి నెడుతున్నాయి. అయితే ప్రతిరోజూ కొద్దిసేపు సాధన చేస్తూ, యాప్ల ద్వారా నేర్చుకుంటే ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.
తెలుగు - ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ యాప్ : తెలుగు మాధ్యమ విద్యార్థులకు అనుకూలంగా రూపొందించిన తెలుగు-ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ యాప్ ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఇందులో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, టెన్సెస్, ఆర్టికల్స్, యాక్టివ్-పాసివ్ వాయిస్ వంటి ప్రాథమిక అంశాలను సులభమైన తెలుగులో వివరించారు. గ్రామర్ను పద్ధతిగా నేర్చుకోవాలనుకునే విద్యార్థులతో పాటు ఉపాధ్యాయులకు కూడా ఈ యాప్ సహాయకారిగా ఉంటుంది.
ఆటపాటలతో నేర్పే డ్యూలింగో : ఆంగ్లాన్ని సరదాగా నేర్చుకోవాలనుకునే వారికి డ్యూలింగో మంచి ఎంపిక. ఈ యాప్లో తెలుగు ద్వారా ఇంగ్లిష్ నేర్చుకునే అవకాశం ఉంది. వాక్య నిర్మాణం, పదజాలం, గ్రామర్ తప్పులను వెంటనే గుర్తించి సరిచేస్తుంది. రోజువారీ లక్ష్యాలు, పాయింట్లు, రివార్డులు ఉండటంతో విద్యార్థులు ఆసక్తిగా సాధన కొనసాగించగలుగుతున్నారు.
పాఠశాల విద్యార్థులకు ఆక్స్ఫర్డ్ జూనియర్ : పాఠశాల విద్యార్థుల కోసం రూపొందించిన ఆక్స్ఫర్డ్ జూనియర్ గ్రామర్ యాప్లు కూడా ప్లేస్టోర్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. తరగతుల వారీగా గ్రామర్ పాఠాలు, వ్యాయామాలు, క్విజ్లు అందులో ఉంటాయి. ఒకటి నుంచి పదో తరగతి వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ యాప్ల ద్వారా పునాది స్థాయి ఆంగ్ల నైపుణ్యాలను బలపరుచుకోవచ్చు.
475కు పైగా పాఠ్యాంశాలతో హలో ఇంగ్లీష్ : తెలుగు విద్యార్థుల కోసం రూపొందించిన హలో ఇంగ్లీష్ యాప్లో 475కు పైగా ఇంటరాక్టివ్ పాఠాలు ఉన్నాయి. గ్రామర్, పదజాలం, స్పోకెన్ ఇంగ్లిష్ అంశాలను తెలుగులోనే వివరించడం దీని ప్రత్యేకత. చిన్న చిన్న గేమ్స్, క్విజ్ల ద్వారా నేర్చుకునే విధానం విద్యార్థులను ఆకట్టుకుంటోంది.
60 రోజుల స్పోకెన్ ఇంగ్లిష్ కోర్సు : తెలుగు మాట్లాడే విద్యార్థుల కోసం రూపొందించిన ఎల్టీఎస్ యాప్లో 60 రోజుల స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కోర్సు అందుబాటులో ఉంది. రోజువారీ సంభాషణలు, గ్రామర్ సాధన, డిక్షనరీ సౌకర్యం ఇందులో ఉన్నాయి. కొత్త పదాలను వెంటనే అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ యాప్ ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.
దీక్షా యాప్తో వీడియోల ద్వారా అభ్యాసం : దీక్షా యాప్లో ఆంగ్ల పాఠ్యపుస్తకాలకు సంబంధించిన గ్రామర్ వీడియోలు, పాఠాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీడియోల ద్వారా నేర్చుకోవడం వల్ల విద్యార్థులకు అంశాలు సులభంగా అర్థమవుతాయి. గ్రామర్ను కేవలం చదవడం కాకుండా, క్విజ్లు పూర్తి చేయడం ద్వారా నేర్చుకుంటే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.
నిరంతర సాధనే విజయానికి మార్గం : ఆంగ్ల భాషను ఒక రోజులో నేర్చుకోవడం సాధ్యం కాదు. ప్రతిరోజూ కొద్దిసేపు చదవడం, వినడం, మాట్లాడడం, యాప్లలో క్విజ్లు పూర్తి చేయడం వంటి అలవాట్లు పెంచుకుంటే క్రమంగా నైపుణ్యం పెరుగుతుంది. వేసవి సెలవులను సద్వినియోగం చేసుకొని విద్యార్థులు ఈ యాప్ల సహాయంతో ఆంగ్లంపై పట్టు సాధిస్తే భవిష్యత్తులో విద్య, ఉద్యోగ అవకాశాల్లో మరింత ముందుకు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది.
కలెక్టర్ చొరవ - ECR సూపర్ సక్సెస్ : ఇంగ్లీష్ అనర్గళంగా చదువుతున్న ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులు
ఆ పాఠశాలలో ఆంగ్లంలో ఎవరూ ఫెయిల్కారు ! - వినూత్న రీతిలో భోదిస్తున్న ఉపాధ్యాయుడు