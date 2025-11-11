ఒక్క కార్డుతో అనేక ప్రయోజనాలు! - 'ఈ-శ్రమ్' కార్డుకు ఈజీగా అప్లై చేసుకోండిలా
అసంఘటిత రంగం కార్మికుల సంక్షేమం కోసం ఈ- శ్రమ్ కార్డులు - దరఖాస్తు చేసుకున్న కార్మికులకు రూ.2లక్షల వరకు ప్రమాద బీమా వర్తింపు - ఈ పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్న అధికారులు
Published : November 11, 2025 at 6:01 PM IST
How To Apply For E Shram card In Online : బడుగు, బలహీన వర్గాల ప్రజల కోసం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. వాటిలో చాలామంది కొన్ని పథకాలను మాత్రమే సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు. ఇకపోతే మరికొన్ని ప్రభుత్వ పథకాలపై సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఆ ప్రయోజనాలు పొందలేకపోతున్నారు. అలాంటి వాటిలో 'ఇ-శ్రమ్ కార్డు' ఒకటి అని చెప్పవచ్చు. ఈ కార్డు పొందడం ద్వారా ఉచితంగా రూ.2 లక్షల ప్రమాద బీమా పొందడంతో పాటు మరెన్నో ఉపయోగాలున్నాయి. అసలేంటీ ఈ-శ్రమ్ కార్డు? ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? తదితర విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అసలేంటీ ఇ-శ్రమ్ కార్డ్ : ఇది అసంఘటిత రంగంలో పనిచేస్తున్న కార్మికులకు ప్రభుత్వం జారీ చేస్తున్న ఓ ప్రత్యేక కార్డు. దేశంలో అధికశాతం మంది భవన నిర్మాణం లాంటి అసంఘటిత రంగాల్లో పని చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. అయితే వీరికి పీఎఫ్, ఇన్సూరెన్స్ లాంటి సౌకర్యాలు ఉండవు. ఏళ్ల తరబడి అదే పని చేస్తున్నప్పటికీ గ్రాట్యుటీ అంటే ఏంటో కూడా వీళ్లకు తెలియదు. అలాంటి కార్మికుల భవిష్యత్తు భద్రత కోసం, వృద్ధాప్యంలో ఎదురయ్యే ఆర్థిక సవాళ్లను అధిగమించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇ-శ్రమ్ కార్డు పేరుతో ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తుంది.
ఇలా అప్లై చేసుకోండి : అసంఘటిత రంగం కార్మికులు తమ ఆధార్ వివరాలతో ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ‘ఈ-శ్రమ్’ పేరిట వారికి కార్డులను అందిస్తుంది.
ఈ-శ్రమ్ కార్డు ప్రయోజనాలివే :
- కార్డు ఉంటే బహుళ ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశం ఉంది
- కార్మికుడు మృతి చెందినా, అంగవైకల్యం పొందినా సురక్షా బీమా ద్వారా రూ.2 లక్షల వరకు ఆర్థిక సాయం అందుతుంది
- కార్మికుడి కుమార్తె, కార్మికురాలి వివాహ సమయంలో రూ.20 వేలు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తారు
- వలస కార్మికులు ఎక్కడ ఉన్నారో గుర్తించి ఉపాధి కల్పనకు అవకాశం ఉంటుంది
ఎవరు అర్హులు : 18 నుంచి 40 వరకు ఏళ్లున్న అసంఘటిత రంగంలో పనిచేస్తున్న కార్మికులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. వయసు అనుగుణంగా రుసుము వసూలు చేస్తారు. కనిష్ఠంగా రూ.55, గరిష్ఠంగా రూ.200 వరకు నామమాత్రపు రుసుమే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో ప్రభుత్వం సగం చెల్లిస్తుంది. 61 ఏళ్లు పైబడిన కార్మికులకు పింఛన్ సౌకర్యం కూడా అందుతుంది.
నిర్మాణ రంగంలోనే ఎక్కువ : అసంఘటిత కార్మికులు ఎక్కువ శాతం నిర్మాణ రంగంలోనే ఉంటారు. భారీ ప్రాజెక్టుల్లో పని చేసే వారికి ఈఎస్ఐ, పీఎఫ్(ప్రొవిడెంట్ ఫండ్) ఉంటుంది. వీరికి ఈ-శ్రమ్ కార్డు రాదు. ఈ రంగంలో పని చేసేవారికి జీతభత్యాలు, సెలవులు, సామాజిక భద్రత పథకాలు వర్తించవు. చిరు, వీధి వ్యాపారులు, రోజు వారి కూలీలు దీని ద్వారా ప్రయోజనం పొందవచ్చు.
"ఈ పథకంపై సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల కార్మికులు సదరు కార్డుకు దరఖాస్తు చేసుకోవడం లేదు. ఈ పథకాన్ని కేంద్రప్రభుత్వం అమలు చేస్తోంది. ప్రక్రియ అంతా ఆన్లైన్లోనే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మా వంతుగా అవగాహన కల్పించి దరఖాస్తు చేయిస్తున్నాం-రవీందర్రెడ్డి, డిప్యూటీ కమిషనర్, కార్మిక శాఖ
అసంఘటిత కార్మికులు
సంగారెడ్డి: 3,91,000
సిద్దిపేట: 1,85,000
మెదక్: 1,10,000
వికారాబాద్: 98,000
'లేబర్ కార్డు'తో ఇన్ని ప్రయోజనాలున్నాయా? - అవగాహన రాహిత్యంతో పథకాలకు దూరం!
పోస్టాఫీస్లో రూ.200తో ఖాతా తెరిస్తే చాలు - డయాగ్నోస్టిక్ సేవలపై 40 శాతం, మందుల కొనుగోళ్లపై 15 శాతం డిస్కౌంట్