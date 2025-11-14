Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

పోస్టల్ 'డాక్​ సేవా' యాప్​తో 8 రకాల సేవలు - ఎలా ఇన్‌స్టాల్‌ చేసుకోవాలంటే?

మరింత సులభంగా, వేగంగా తపాల సేవలు - డాక్​ సేవా యాప్​ను అందుబాటులోకి తెచ్చిన తపాలాశాఖ - ప్రయోజనాలేంటి? ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి? అనే వివరాలు మీ కోసం

Story on Advantages Of Dak sewa App
Story on Advantages Of Dak sewa App (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 14, 2025 at 8:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Story on Advantages Of Dak Sewa App : పోస్టల్​​ వినియోగదారులకు స్మార్ట్​ఫోన్​ ద్వారా మరింత మెరుగైన సేవలందించేందుకు తపాలాశాఖ సరికొత్త యాప్​ను సిద్ధం చేసింది. ఇంతవరకు 'పోస్ట్‌ ఇన్‌ఫో యాప్‌' ద్వారా మాత్రమే సేవలను అందించింది. అయితే తపాలాశాఖ 2.0 అమలు ద్వారా సరికొత్త సాఫ్ట్‌వేర్‌తో మరికొన్ని సేవలు అందించేందుకు ‘డాక్‌ సేవా’ పేరిట కొత్త యాప్‌ను ఇటీవల తపాలాశాఖ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ యాప్​ ద్వారా యూజర్లు ఎక్కడినుంచైన తపాలాశాఖ సేవలను పొందేందుకు అవకాశం కలుగుతుంది.

ఎనిమిది రకాల సేవలు ఒకేచోట : స్మార్ట్‌ ఫోన్‌లో ప్లే స్టోర్‌కు వెళ్లి డాక్‌ సేవా యాప్‌ను సులభంగా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చు. సెంటర్‌ ఫర్‌ ఎక్సలెన్స్‌ ఇన్‌ పోస్టల్‌ టెక్నాలజీ అనే విభాగం ఈ యాప్‌ను రూపొందించింది. ఇందులో ఉత్తరాలకు సంబంధించి ట్రాకింగ్, స్పీడ్‌పోస్టు, పోస్టాఫీసుల వివరాలు, పోస్టేజీ ఛార్జీల లెక్కింపు, బీమా పథకాలు, వివిధ పథకాల వడ్డీ లెక్కింపు, తదితర ఎనిమిది రకాల సేవలను పొందేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఈ మొబైల్‌ అప్లికేషన్‌ ద్వారా ఎక్కడి నుంచైనా మొబైల్‌ ద్వారా పోస్టల్‌ సేవలు పొందొచ్చు. కార్పొరేట్‌ ఖాతాదారులకు ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. ఇక పోస్ట్‌ ఆఫీసులలో గంటల తరబడి వేచి చూసే అవసరం తప్పుతుంది.

  • స్పీడ్‌పోస్ట్‌, రిజిస్టర్డ్‌ పోస్టు, పార్సిల్‌ బుకింగ్‌ సేవల కోసం గంటల తరబడి లైన్లో నిరీక్షించే అవసరం లేకుండా యాప్‌ ద్వారానే సింపుల్​గా పూర్తిచేయవచ్చు. జీపీఎస్​ను ఉపయోగించి మనకు సమీపంలోని పోస్టాఫీసుల వివరాలను క్షణాల్లో తెలుసుకోవచ్చు. కార్పొరేట్‌ కస్టమర్ల కోసం స్పెషల్​ వింగ్ కూడా ఈ యాప్‌లో ఉంది.

'డాక్​ సేవా' యాప్​ ఇన్‌స్టాల్‌ చేసుకోవడం ఎలాగంటే? : డాక్​ సేవ యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవడం చాలా సులభం. గూగుల్‌ ప్లే స్టోర్‌ లేదా యాపిల్ యాప్‌ స్టోర్‌లో డాక్​ సేవ అని టైప్‌ చేసి అక్కడ డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఆఫ్ పోస్ట్స్‌, గవర్నమెంట్ ఆఫ్‌ ఇండియా పేరుతో ఉన్న అధికారిక యాప్‌ను ఇన్‌స్టాల్‌ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. యాప్‌ను ఓపెన్‌ చేసి సెల్​ఫోన్ నంబర్‌ లేదా ఈ-మెయిల్‌ ఐడీతో రిజిస్టర్‌ అయితే సరిపోతుంది. ఓటీపీ ద్వారా లాగిన్‌ అయ్యి తపాలా​ శాఖ సేవలను వినియోగించుకోవచ్చు. మరిన్ని వివరాలు, యూజర్‌ సపోర్ట్‌, పాలసీ అప్‌డేట్ల కోసం www.indiapost.gov.in అనే అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించి మరిన్ని వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు.

"తపాలాశాఖ సేవలను మరింతగా విస్తరించేందుకు 'డాక్‌ సేవా యాప్‌'ను రూపొందించారు. దీనిని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుతున్నాం. ప్రజలకు మెరుగైన ఆన్‌లైన్‌ సేవలు అందించేందుకు తపాలా శాఖ ప్రత్యేక దృష్టిసారించింది. ఈ యాప్​ ద్వారా పలు పోస్టల్​ సేవలను పొందొచ్చు"- రామారావు, తపాలశాఖ సహాయ పర్యవేక్షణాధికారి మంచిర్యాల

ఇదీ తపాలాశాఖ చరిత్ర : మనదేశంలో 1854లో అప్పటి బ్రిటిష్​ ఇండియా గవర్నర్ జనరల్ లార్డ్‌ డల్హౌసీ పోస్టల్​ సేవలను ప్రారంభించారు. కాలక్రమేనా ప్రజలకు సేవలందిస్తూ 2025 మార్చి నాటికి దేశ వ్యాప్తంగా 1,64,999 శాఖలను ఏర్పర్చుకుంది. వాటిలో సుమారు 90.54 శాతం (1,49,385) పల్లె ప్రాంతాల్లోనే ఉండగా మిగిలిన 9.46 శాతం (15,614) పట్టణాల్లో తపాలాకేంద్రాలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో సుమారు 6,305 పోస్ట్​ ఆఫీస్​ కార్యాలయాలు ఉన్నాయి. స్వాతంత్య్రానికి ముందే హైదరాబాద్​ నగరంలో 6వ ఫతే జంగ్‌ మహబూబ్‌ అలీఖాన్‌ అసఫ్‌ జాహీల పాలనలో స్టాంపుల యుగం ప్రారంభమైందని కొన్ని పురాతన పుస్తకాల ఆధారంగా చెప్పవచ్చు.

లేఖ రాయండి - బహుమతి గెలుచుకోండి - 'ఢాయి అఖర్' చేతిరాత పోటీలకు ఆహ్వానం

తొకలేని పిట్ట మారింది ఇట్టా! - పోస్టు కార్డు నుంచి బ్యాంకింగ్, బీమా సేవల వరకు - తపాలాశాఖ సుదీర్ఘ చరిత్ర

TAGGED:

DAK SEWA APP REGISTRATION
HOW TO INSTAL DAK SEWA APP
ADVANTAGES OF DAK SEWA APP
డాక్​ సేవా యాప్​తో ప్రయోజనాలు
DAK SEWA APP ADVANTAGES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.