ఫ్రూట్స్ను పట్టించుకోవట్లేదా? - వీటిలో ఉండే పోషకాల ప్రయోజనాలు తెలిస్తే అస్సలు వదిలిపెట్టరు
పండ్లతో ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలంటున్న వైద్య నిపుణులు - ఆహారంలో భాగంగా పండ్లను చేర్చుకుంటే అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు - ఆయా పండ్లలో ఉండే పోషకాలు ఏంటి? తదితర వివరాలు మీకోసం
Published : February 23, 2026 at 10:34 AM IST
Benefits Of Fruits In our Life : రోడ్డు పక్కనే ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ కనిపిస్తే చాలు వెంటనే అక్కడ ఆగిపోతాం. సాయంత్రమైతే చాలు పానీపూరి బండి వద్ద వాలిపోతాం. అదే ఆ పక్కనే ఓ పండ్ల బండి ఉంటే మాత్రం ఆ తర్వాత చూద్దాంలే అని చల్లగా అక్కడి నుంచి జారుకుంటాం. కానీ ఆ పండ్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయనే విషయం మీకు తెలుసా? మరి ఏ పండ్లలో ఎలాంటి పోషకాలు ఉంటాయి? వాటి వల్ల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేంటో తెలుసా? ఆ వివరాలు మీకోసం.
యాపిల్ పండులో ఉండే పోషకాలివే :
- యాపిల్ పండులో పీచు, కాపర్, పొటాషియం, కెలోరీలు పుష్కలంగా ఉంటాయి
- శరీరంలో కొవ్వును తగ్గిస్తుంది. రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది.
- మలబద్ధకం సమస్యను నివారిస్తుంది.
- మెదడు పనితీరును మెరుగు పర్చడంలో సహకరిస్తుంది.
- టైప్-2 మధుమేహం, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రిస్తుంది.
- క్యాన్సర్కు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది.
ఇవీ నారింజపండు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు :
- నారింజ పండులోని విటమిన్-సి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది
- ఈ పండులో క్యాల్షియం, విటమిన్లు, పీచు, పొటాషియం వంటివి ఉంటాయి
- ఈ పళ్లు తినడం వల్ల కంటిచూపు మెరుగ్గా ఉంటుంది
- చర్మం మరింత మృదువుగా మారి, నిగారింపుతో ఉంటుంది.
- వీటిలో ఉండే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు గాయాలు మాన్పించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది.
- ఈ పండ్లలో ఉండే పీచు జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగేందుకు సాయం చేస్తుంది
- ఎనీమియాను తగ్గిస్తుంది.
- గర్భిణి, బాలింత, నవజాత శిశువులకు అవసరమైన బీ-9 విటమిన్ ఈ పండ్లలో సహజ సిద్ధంగా లభిస్తుంది.
పుచ్చకాయలో ఉండే పోషకాలు ఇవే :
- పుచ్చకాయలో ఏ, సీ విటమిన్లు, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, సోడియం, పీచు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
- ఈ పండ్లలో 92 శాతం నీరు ఉంటుంది. వీటిని తినడం వల్ల డీహైడ్రేషన్ లాంటి సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి.
- మూత్రపిండాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచటానికి ఈ పండు దోహదం చేస్తుంది
- శరీరానికి అవసరమైన శక్తిని ఇస్తుంది. ఎముకల నొప్పులను నియంత్రిస్తుంది.
- ఇందులో చెడు కొవ్వులు ఉండవు. హృద్రోగ సమస్యలను రానీయదు
- వీటిని తీసుకోవడం చర్మానికి కూడా మంచిది.
- రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ను పెరగనివ్వకుండా చూస్తుంది. జీర్ణక్రియ సాఫీగా సాగేందుకు సాయపడుతుంది.
బొప్పాయిలో ఉండే పోషకాలు ఇవే : చాలా మంది బొప్పాయి అంటే చిన్నచూపు చూస్తారు. కానీ వాటి వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుంటే ఆశ్చర్యపోతారు. బొప్పాయిలో పాపైన్ అనే ఎంజైమ్ పదార్థం ఉంటుంది. ఇది ప్రోటీన్లు, జీర్ణ వ్యవస్థలను మెరుగుపర్చడంలో సహకరిస్తుంది. జీర్ణకోశ సమస్యలు తగ్గించడంలో సహకరిస్తుంది. ఈ పండులోని విటమిన్ ఏ, సీ, పాపైన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు స్కిన్ను కాంతివంతంగా ఉంచడంలో సహకరిస్తాయి. రేచీకటి లాంటి అనారోగ్య సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. చెడు కొలెస్ట్రాల్ రాకుండా చేయడంలో సాయపడుతుంది.
బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి కర్బుజా : ఈ పండు శరీరం డీహైడ్రేట్ కాకుండా కాపాడుతుంది. మూత్ర సంబంధ సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. ఇందులోని ఫోలిక్ యాసిడ్ గడ్డ కట్టిన రక్తాన్ని కరిగించడంలో సహాయపడుతుంది. కంటి సమస్యలను దూరం చేస్తుంది. బరువు కూడా తగ్గవచ్చు.
వ్యాధి నిరోధక శక్తికి జామ పండు : మన పరిసరాల్లో ఇవి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి. ఈ పండ్లలో విటమిన్-సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచి, ఎన్నో వ్యాధులు రాకుండా అడ్డకట్ట వేస్తుంది. జీర్ణ వ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో ఈ పండ్లది కీలక పాత్ర. పొట్టలో మంచి బ్యాక్టీరియాను పెంచడంలో సాయపడుతుంది. ఇందులో ఉండే పొటాషియం అధిక రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది. తక్కువ క్యాలరీలూ, అధికంగా పీచు పదార్థం ఉండటం వల్ల బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి జామ చక్కటి ఆహారం అని చెప్పవచ్చు.
మామిడి పండ్లలో ఆ విటమిన్లు పుష్కలం :
- ఈ పండ్లలో పీచు పదార్థం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
- మామిడి పండ్లలో ఎ, సి, ఇ, కె, బి6 విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి
- చర్మం, జుట్టు సంరక్షణలో ఇవి ఎంతగానో తోడ్పడతాయి
- ఐరెన్ లోపం ఉన్నవారికి ఈ పండ్లు మంచి ఆహారం
రక్తహీనత నుంచి రక్షణ సీతాఫలం
- ఇది ఎక్కువగా పల్లెలు, కొండ ప్రాంతాల్లో లభిస్తుంది
- ఇందులోని కాపర్ జీర్ణశక్తికి అతి ముఖ్యమైనది
- హృద్రోగ వ్యాధులను అడ్డుకుంటుంది
- ఈ పండ్లు తినడం వల్ల శరీరానికి చలువ చేస్తుంది
- వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది
- ఈ ఫలంలో ఉండే పోషకాలు క్యాన్సర్లు రాకుండా కాపాడతాయి
- బి కాంప్లెక్స్ ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సాయపడుతుంది
అరటి పండే కదా అని తీసిపారేయొద్దు
- అరటి పండుతో అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి
- వీటిలో పొటాషియం, విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి
- మెగ్నీషియం బీపీని నియంత్రించడంలో సాయపడుతుంది
- పీచుపదార్థం జీర్ణవ్యవస్థను శుభ్రపరుస్తుంది
- ఇందులోని పోషకాలు ఆందోళనను తగ్గిస్తాయి. విటమిన్ సి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది