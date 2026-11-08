హ్యాపీ అండ్ సేఫ్ దీపావళి - పండుగ వేళ మీ కుటుంబం కోసం ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
Firecrackers Safety Precautions : దీపావళి పండుగ సందర్భంగా టపాసులు కాల్చడమంటే చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టం. అయితే టపాసులు కాల్చేటపుడు తగిన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
Published : November 8, 2026 at 12:13 PM IST
దీపావళి అంటే దీపాల పండుగ. చాలా మంది లక్ష్మీ పూజలు, కేదారేశ్వర స్వామికి నోములు నోచుకుంటారు. ఆ తర్వాత టపాసులు కాల్చి వేడుకలు జరుపుకుంటారు. రసాయన మిశ్రమాలతో తయారు చేసిన టపాసులు కాల్చేటప్పుడు సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. కన్నుల పండుగగా జరుపుకునే ఈ వేడుకలు విషాదంగా మారకూడదని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
మార్కెట్లోకి వివిధ రకాల టపాసులు
దీపావళి పండుగ కోసం వ్యాపారులు వివిధ రకాల టపాసులను మార్కెట్లోకి తీసుకువస్తున్నారు. ఈ టపాసులను సల్ఫర్, ఫాస్పరస్, పొటాషియం, అల్యూమినియం, కార్బన్ వంటి రసాయనాలతో తయారు చేస్తారు. యువత, పిల్లలు కాల్చడానికి ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటారు. అయితే వీటిని కాల్చేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యం వల్ల కూడా పెద్ద ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందని కంటి వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
కంట్లో ఏదైనా పడితే, దానిని రుద్దవద్దు. కంటిని శుభ్రమైన నీటిలో ఉంచి, అటు ఇటు చూడాలి. గాయం తీవ్రంగా ఉంటే శుభ్రమైన గుడ్డతో కప్పి, వైద్యుడి వద్దకు తీసుకువెళ్లాలి. ఇది గాయం తీవ్రతను తగ్గించగలదు. వైద్యుడి ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా కంటి చుక్కల మందులు లేదా ఆయింట్మెంట్లను ఉపయోగించవద్దు - చొక్కయ్య, నేత్ర వైద్య నిపుణులు, ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రి, కరీంనగర్
జరిగే నష్టాలు ఇవే
- టపాసులు, వాటి ముక్కలు కంటిలో పడితే కంటి నల్లగుడ్డుపై పడితే పైపొర దెబ్బతింటుంది. నొప్పితో పాటు కంటి నుంచి నీరు కారుతుంది.
- రసాయన మిశ్రమాలు కంటిలోకి వెళ్లినప్పుడు కంటి కణజాలాన్ని దెబ్బతీస్తాయి.
- పటాకుల ముక్కలు కంటికి బలంగా తగిలితే, కంటి లోపలి భాగంలో రక్తస్రావం జరగవచ్చు.
- గాయం తీవ్రత వలన గ్లుకోమా రావచ్చు. లేదా కంటి లోపల ఉండే లెన్స్ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ సూచనలను పాటించాలి
- టపాకులు కాల్చేటప్పుడు ఐ ప్రొటెక్షన్ గ్లాసెస్ ధరించాలి.
- వీలైనంత దూరంగా ఉండి టపాసులు కాల్చాలి.
- బహిరంగ ప్రదేశాల్లో, జనసంచారం లేని చోట టపాకులు కాల్చాలి.
- టపాసులను చేతిలో పట్టుకొని కాల్చరాదు.
- పిల్లలు కాలుస్తున్నప్పుడు పెద్దలు దగ్గరలో ఉండాలి. వీలైనంత వరకు వారికి సహాయం చేయాలి.
- నీరు అందుబాటులో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- మంటలు మండే వస్తువులకు దూరంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- గాల్లోకి ఎగిరే వస్తువులను కాల్చినపుడు తలుపులు, కిటికీలు మూసి ఉన్నాయో, లేదో సరి చూసుకోవాలి.
- సింథటిక్, పాలిస్టర్కు బదులుగా కాటన్ దుస్తులను ధరించాలి.
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