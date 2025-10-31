ETV Bharat / state

రిపబ్లిక్‌ డే పరేడ్‌కు దొడ్డిపట్ల యువతి - ప్రభుత్వ కళాశాల నుంచి విజయలక్ష్మి ఒక్కరే

50 ఏళ్ల ఏఎస్‌ఎన్‌ఎం డిగ్రీ కళాశాల చరిత్రలో ఎంపికైన తొలి విద్యార్థి - పలు పోటీల్లో రాణించి అరుదైన ఈ అవకాశాన్ని చేజిక్కించుకున్న విజయలక్ష్మి

Young woman Vijayalakshmi will attend Republic day Parade
Young woman Vijayalakshmi will attend Republic day Parade (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 4:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Young Woman Vijayalakshmi will Attend Republic Day Parade : గణతంత్ర దినోత్సవంలో నిర్వహించే పరేడ్​ను 'దేశ పరేడ్' అంటారు. దీన్ని ప్రతి సంవత్సరం జనవరి 26న దిల్లీలో నిర్వహిస్తారు. ఈ పరేడ్ దేశ సైనిక శక్తితో పాటు భారతదేశ సాంస్కృతిక వైవిధ్యాన్ని, సైనిక సత్తాను ప్రదర్శిస్తుంది. ఈ వేడుకలో భారతీయ సాయుధ, విమాన దళాలు, వివిధ సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలతో నిర్వహిస్తుంటారు.

ఏటా ఎర్రకోట వద్ద జరిగే గణతంత్ర వేడుకల్లో కవాతు చేసేందుకు దేశ వ్యాప్తంగా ఎస్‌సీసీ క్యాడెట్లను ఎంపిక చేసి అవకాశం కల్పిస్తారు. ఇందుకు అనేక రకాలుగా వడపోత చేపడతారు. దేశభక్తి, క్రమశిక్షణకు ప్రతి రూపంగా ఎన్‌సీసీ క్యాడెట్లు నిలుస్తారు. ఎలాంటి విపత్తులు తలెత్తినా దేశానికి సేవలు అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉంటారు. వచ్చే ఏడాది దేశ పరేడ్​కు అవకాశం సాధించిన విజయలక్ష్మి గురించి ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

50 ఏళ్ల చరిత్రలో : పట్టుదల ఉంటే సాధ్యం కానిదంటూ ఏదీ ఉండదు. ఏ పోటీలో అయిన రాణించాలని చాటి చెబుతున్న ఈ యువతి పేరు కంకిపాటి విజయలక్ష్మి. పాలకొల్లు ఏఎస్‌ఎన్‌ఎం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో బీఎస్సీ కంప్యూటర్స్‌ ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతుంది. ఈమె వచ్చే ఏడాది జనవరి 26న దిల్లీలో జరగనున్న రిపబ్లిక్‌ పరేడ్‌కు ఎంపికయ్యారు. 50 ఏళ్ల ఏఎస్‌ఎన్‌ఎం డిగ్రీ కళాశాల చరిత్రలో ఎంపికైన తొలి విద్యార్థిగా ఈ ఘనత సాధించినందుకు ఆమె ప్రశంసలు అందుకుంటోంది.

250 కళాశాలల నుంచి : విజయలక్ష్మి ఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌ వాలంటీర్‌గా పని చేస్తుంది. ఇటీవల నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయంలో 250 కళాశాలలకు చెందిన విద్యార్థులకు నిర్వహించిన వివిధ పోటీల్లో రాణించి అరుదైన ఈ అవకాశాన్ని చేజిక్కించుకున్నారు. విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో ముగ్గురు యువతులను ఎంపిక చేశారు. వారిలో ప్రభుత్వ కళాశాల విద్యార్థి విజయలక్ష్మి ఒక్కరే.

పరేడ్‌లో పాల్గొనేందుకు అవసరమైన శిక్షణ నిమిత్తం గుజరాత్‌లోని పటాన్‌లో ఉన్న హేమచంద్రాచార్య నార్త్‌ గుజరాత్‌ విశ్వవిద్యాలయంలో 10 రోజులు జరగబోయే ట్రైనింగ్​కు విజయలక్ష్మి ప్రస్తుతం హాజరు అయ్యారని ప్రిన్సిపల్‌ టి. రాజరాజేశ్వరి, ఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌ యూనిట్‌ పర్యవేక్షకురాలు వీడీవీ విజయలక్ష్మి చెప్పారు.

ఓ వైపు సామాజిక సేవ చేస్తూ : పశ్చిమగోదావరి జిల్లా యలమంచిలి మండలం దొడ్డిపట్లకు చెందిన విజయలక్ష్మిది పేద కుటుంబం. చిన్నప్పటీ నుంచి కష్టపడి చదువుకుంటుంది. తల్లి సత్యనారాయణమ్మకు ఇద్దరు కుమార్తెలు కాగా విజయలక్ష్మి మొదటి సంతానం. తండ్రి లేకపోవడంతో తల్లి టైలరింగ్‌ వృత్తితో కుటుంబ బాధ్యతలు చూసుకుంటున్నారు. ఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌ తరపున సామాజిక సేవ చేస్తూ నాయకత్వ లక్షణాలు పెంపొందించుకుని సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో రాణించడంతోనే పరెడ్‌కు ఎంపిక కాగలిగానని విజయలక్ష్మి పేర్కొన్నారు. పోలీస్‌ శాఖలో ఉన్నత ఉద్యోగం సాధించడమే తన లక్ష్యమని ఆమె అన్నారు.

చదువుకుంటూనే సమాజసేవ - రోడ్లపై విద్యార్థుల ట్రాఫిక్ పాఠాలు

'ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌'లో సత్తా - ఇక ఉమెన్​ ప్రీమియర్​ లీగ్​పైనే గురి

సత్తా చాటిన ఎస్‌కేయూ విద్యార్థులు - ఏకంగా 160 మందికి ప్రభుత్వ కొలువులు

TAGGED:

REPUBLIC DAY PARADE
రిపబ్లిక్‌ పెరేడ్‌కు యువతి
YOUNG WOMAN VIJAYALAKSHMI
VIJAYALAKSHMI WILL ATTEND PARADE
STORY ON VIJAYALAKSHMI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'బాహుబలి: ది ఎపిక్' రివ్యూ- కొత్త సీన్​తో థియేటర్లలో ఫ్యాన్స్​కు గూస్​బంప్స్

కార్తిక మాసం ప్రత్యేకం - తక్కువ ఖర్చుతో 'పంచభూత శివలింగాల' దర్శనం

20అడుగుల లోతైన సరస్సులో రూ.50లక్షల బంగారు ఆభరణాలు- ఏం చేశారు? ఎలా తిరిగి పొందారు?

సౌందర్య సంరక్షణకు 'మునగ నూనె' - ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.