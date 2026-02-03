అమెరికాకు పశ్చిమగోదారి రుచులు - ఒక్క జనవరిలోనే రూ.5 లక్షల ఆదాయం
విదేశాల్లోనూ సంప్రదాయ వంటకాలకు భలే గిరాకీ - ఒక్క జనవరి నెలలోనే రూ.5 లక్షల ఆదాయం - జిల్లా వ్యాప్తంగా పిండి వంటల తయారీతో ఉపాధి పొందుతున్న 10,000 మంది మహిళలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 8:12 PM IST
West Godavari Famous Dishes In American Country: పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లు వాసి ప్రకాశ్ తనయులు ఇద్దరు అమెరికాలో స్థిరపడగా సంక్రాంతికి ఇక్కడకు వచ్చారు. తిరిగి వెళ్లే ముందు సంప్రదాయ వంటకాలైన అరిసెలు, గోరు మిఠాయిలు, ఆకు పకోడి తయారీకి చింతపర్రులో మహిళలకు ఆర్డర్ ఇచ్చారు. అనంతరం ఆయా పిండి వంటలను ప్యాక్ చేసి ఇటీవల తమతో పాటు తీసుకెళ్లారు. ఒక్క జనవరి నెలలోనే రూ.5 లక్షల వరకు ఆదాయం వచ్చినట్లు ఈ గ్రామంలో పిండి వంటలు చేసే మహిళలు చెబుతుండటం విశేషం.
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని అత్తిలి మండలం మంచిలి పూత రేకులకు ఎంతో ప్రసిద్ధి గాంచింది. ఈ గ్రామంలో 100 కుటుంబాల మహిళలు వీటి తయారీతో ఉపాధి పొందుతున్నారు. సంక్రాంతి తరువాత కూడా ఆర్డర్లు ఇబ్బడి ముబ్బడిగా రావడంతో జనవరి నెలలో టర్నోవర్ రూ. కోటి దాటినట్లు ప్రాథమిక అంచనా. ఇతర రాష్ట్రాలతో పాటు విదేశాల్లో స్థిరపడిన జిల్లా వాసులు అక్కడి మిత్రులకు జిల్లా రుచులు పంచేందుకు ఏటా పూత రేకులను భారీగా తీసుకెళ్తుంటారు.
ఉపాధి పొందుతున్న 10 వేల మంది మహిళలు: సంక్రాంతి వేళ జిల్లాకు వచ్చిన అతిథులందరికీ సంప్రదాయ పిండి వంటలతో నోరు తీపి చేసిన ఘనత జిల్లా వనితలకే దక్కింది. జిల్లా వ్యాప్తంగా పిండి వంటల తయారీతో ఉపాధి పొందుతున్న సుమారు 10 వేల మంది మహిళలు నూతన సంవత్సరం మొదలు ఇటీవలి వరకు నిత్యం శ్రమిస్తూనే ఉన్నారు. సంక్రాంతి ప్రత్యేక వంటకాలైన అరిసెలు, పాకుండలు, బెల్లం గారెలు, జంతికలు, కారప్పూస, కజ్జికాయలు, కరకజ్జం, పూత రేకులకు గత నెలంతా ఆర్డర్లు వస్తూనే ఉన్నాయని పాలకొల్లుకు చెందిన తయారీదారు లక్ష్మి తెలిపారు.
ఎగుమతైన వంటకాల విలువ రూ.1.50 కోట్లు: సంక్రాంతి పండగ తరువాత దేశంలో ఇతర రాష్ట్రాలు, విదేశాలకు తిరుగు ప్రయాణమైన వారు తమ వెంట తీసుకెళ్లిన తినుబండారాల విలువ రూ. 1.50 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. చిన్న గ్రామాల్లో 10 మంది మహిళలు కలిసి చేసే వ్యాపారంలోనూ గత నెలల రూ. 5 లక్షల టర్నోవర్ సాధించారంటే పిండి వంటలకు గిరాకీ ఏ స్థాయిలో జరిగిందో ఊహించవచ్చు. పశ్చిమలో ఆకివీడు మండలం అయిభీమవరం, భీమవరం మండలం వెంప, కాళ్ల మండలం జువ్వలపాలెం, పోడూరు మండలం పెనుమదం, జిన్నూరుతో పాటు పాలకొల్లు, భీమవరం, తణుకు పట్టణాల్లో కొన్ని ప్రాంతాలు మిఠాయిలు, పిండి వంటల తయారీకి ప్రసిద్ధి.
మరిన్ని విశేషాలు: సంక్రాంతికి మరింత నోరూరించే పిండి వంటకం అరిసె. బియ్యం పిండి, బెల్లం, నువ్వులు, నెయ్యితో చేసే ప్రత్యేకమైన వంటకం ఇది. తీపి అంటే ఇష్టపడే వారెవరైనా సరే అరిసెలు అనగానే లెక్కకు మించి ఆరగించేస్తారు. బెల్లం, నెయ్యి కలవడం వల్ల రుచి అదిరి పోతుంది. పైగా ఈ రెండూ ఎంతో ఆరోగ్యం కావడం గమనార్హం. పాకం పట్టడం, పిండి కలపడం సరైన విధంగా వేయించడం ఇవన్నీ సరిగ్గా చేస్తేనే ఘుమఘుమలాడిపోయే అరిసెలు తయారవుతాయి.
ఇక సంక్రాంతి పండుగకు తెలుగిళ్లలో తప్పకుండా కనిపించే పిండి వంటలు గారెలు, మురుకులు, పూస. వీటితో పాటు చెకోడిలు, కజ్జికాయలు, బూందీ కూడా చేస్తుంటారు. ఇవి ఎక్కువగా గోదావరి జిల్లాల్లో కనిపిస్తాయి. నిజానికి సంక్రాంతి పిండి వంటలు తయారు చేయడం అనేది ఓ కళ. ఇది కొందరికే సాధ్యమవుతుంది. ముఖ్యంగా సంక్రాంతి సమయంలో పిండి వంటలు విక్రయించే దుకాణాలు కిటకిటలాడిపోతుంటాయి. ఈ పిండి వంటలతో పాటు పొంగల్ కూడా వండుతారు. సంక్రాంతికి అసలు సిసలు స్పెషల్ డిష్ అంటే ఇదే. బెల్లం, మిరియాలు కలిపి చేసే పొంగల్ రుచిని ఇవ్వడంతోపాటు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.
'సంక్రాంతి' వేళ ఘుమఘుమలాడే పిండివంటలు - ఆనందమే కాదు ఆరోగ్యమూ
ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా 1,116 రకాల వంటకాలు - కొత్త అల్లుడికి భారీ విందు