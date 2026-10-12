డిజిటల్ హంగులతో మహాత్మా గాంధీ మ్యూజియం - ఇక్కడే లార్జెస్ట్ ఫొటోగ్రాఫిక్ వాల్
Mahatma Gandhi Museum : హైదరాబాద్లోని లంగర్ హౌజ్లో బాపూ ఘాట్ వద్ద ఉన్న మహాత్మా గాంధీ డిజిటల్ మ్యూజియం పునరుద్ధరణకు గండిపేట్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ముందుకొచ్చింది. ఈ మ్యూజియాన్ని అత్యాధునిక సాంకేతికతతో పునర్నిర్మించింది.
Published : October 12, 2026 at 10:27 PM IST
Mahatma Gandhi Museum : భారత స్వాతంత్య్ర సమరంలో మహాత్ముడి శకం మరువలేనిది. ఆయనను ఎన్నో విధాలుగా దేశం గౌరవించుకుంటూనే ఉంది. ఆయన జీవిత విశేషాలు, అనుసరించిన విధానాలు, చేపట్టిన ఉద్యమాలన్నింటి గురించి భవిష్యత్తు తరాల వారికి తెలియజేసేలా చాలా చోట్ల మ్యూజియాలను ఏర్పాటు చేశారు. హైదరాబాద్ లంగర్ హౌజ్లోనూ ఇలాంటి మ్యూజియం ఉంది. 1948లోనే నిర్మించగా ఎన్నో ఏళ్ల పాటు ఆదరణకు నోచుకోలేదు. ఈ విషయాన్ని గ్రహించిన గండిపేట వెల్ఫేర్ సొసైటీ అనే ఎన్జీవో మ్యూజియం పునరుద్ధరణకు ముందుకొచ్చింది. ఏడాది కాలంగా అనేక మరమ్మతులు చేపట్టి రూ.కోట్లు వెచ్చించి అభివృద్ధి చేసింది. ఫలితంగా మహాత్మా గాంధీ మ్యూజియం ఇప్పుడు సరికొత్తగా ముస్తాబైంది. ఆ విశేషాలేంటో వెల్ఫేర్ సొసైటీని తెలుసుకుందాం రండి.
ప్రశ్న : వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్పై పనిచేసే మీ ఎన్జీవో బాపూ ఘాట్ మ్యూజియాన్ని ఎందుకు అభివృద్ధి చేయాలనుకున్నారు?
జ : ఈ డిజిటల్ మ్యూజియం 10 సంవత్సరాల క్రితం చిన్నగా ఏర్పాటు చేశారు. విద్యార్థులకు గాంధీ జీవితాన్ని వివరంగా చూపించాలన్న ఉద్దేశంతో అభివృద్ధి చేశాం. అందుకు సంవత్సరం పట్టింది. మ్యూజియంలోని హింస వాల్లో మహాభారతం యుద్ధం మొదలుకొని ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఇరాన్ వార్ వరకు ఏఏ యుద్ధాలు జరిగాయి, ఎంత మంది చనిపోయారు, ఎంత మందికి గాయాలయ్యాయి వంటి వివరాలు స్క్రోలు అవుతూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఇప్పటి వరకు జరిగిన యుద్ధాలన్నింటిలో 197 మిలియన్ల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. హింస వాల్లో కనిపిస్తున్న 'రివర్ ఆఫ్ బ్లడ్' వారి రక్తం ఏరులై పారిందనడానికి అద్ధం పడుతుంది.
ప్రశ్న : అహింస వాల్ అంటే ఏమిటి?
జ : అహింస వాల్తో ప్రజలు పాజిటివ్ ఎనర్జిని నేర్చుకోవచ్చు. ఏదైనా హింస లేకుండా సాధించవచ్చని చెబుతుంది. అహింస, సత్యాగ్రహ, సర్వోదయ, స్వదేశీ, స్వచ్ఛత వంటి గాంధీ సూత్రాలను తెలియజేస్తుంది.
ప్రశ్న : గాంధీకి సంబంధించిన ప్రతి ఫొటోను పొందుపరిచిన వాల్ విశిష్టత ఏమిటి?
జ : గాంధీ ఫొటో వాల్లో కనిపిస్తున్న చిత్రాలన్నీ ఒరిజినల్వి. మ్యూజియం క్యూరేటర్ విరాట్ యాగ్నిక్ దగ్గర ట్రెజర్ ఆఫ్ గాంధీజీ జీవితం ఉంది. ఆయన వెల్ఫేర్ సొసైటీతో గాంధీ ఒరిజినల్ ఫొటోలు, వీడియోలు పంచుకొని ఇక్కడ పొందుపరిచారు. ఇది వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ ఫొటోగ్రాఫిక్ వాల్. స్వాతంత్య్రోద్యమ కాలం నుంచి ఫారన్ డిగ్నిటరీస్ ఎవరెవరితో కాంటాక్ట్ అయ్యారో ప్రతి ఫొటోలోనూ తెలుస్తుంది. కొన్ని చిత్రాలకు క్యూఆర్ కోర్డ్ పెట్టారు. దాన్ని స్కాన్ చేసి ఒరిజినల్ వీడియోలు, విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు.
ప్రశ్న : డిజిటల్ స్క్రీన్పై 28 గాంధీజీ వీడియోల గురించి చెప్పండి.
జ : డిజిటల్ స్క్రీన్పై గాంధీజీకి సంబంధించిన 28 వీడియోలను విద్యార్థులు క్లిక్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు. గాంధీ ఏర్పాటు చేసిన ఉద్యమాలు, కార్యక్రమాలు అవన్నీ తెలిసేలా ప్రత్యేకంగా డిజిటల్ స్క్రీన్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇంకా 28 నిమిషాలు ఉన్న గాంధీ సినిమాలో స్వాతంత్య్రోద్యమం మొదలైనవన్నీ చూడవచ్చు.
ప్రశ్న : మూడుకెరాలకు పైగా ఉన్న మ్యూజియాన్ని బయట కూడా ఎలా అభివృద్ధి చేశారు?
జ : మేం తీసుకోకముందే గార్డెన్ ఉండేది. కానీ అంతా విరిగిపోయి ఉంది. తర్వాత మేం మొక్కలు పెట్టాం. రెనవేట్ చేశాం. పర్యాటకులు వీక్షించేందుకు శుభ్రంగా, అందంగా ఉండేలా చూస్తున్నాం. టూరిస్టులు ఇక్కడ స్టెప్వెల్ చూడవచ్చు. గార్డెన్లో ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. మ్యూజియంను చూడవచ్చు.
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