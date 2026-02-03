ETV Bharat / state

Welcome Kit for Inter Students : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ జూనియర్​ కళాశాలల్లో చదివే విద్యార్థులకు ఈ ఏడాది నుంచి కొత్తగా వెల్​​కమ్​ కిట్​ అందజేయాలని ఇంటర్​ విద్యాశాఖ భావిస్తోంది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు అందజేసింది. దీంతో విద్యార్థులకు ప్రయోజనం కలగనుంది. ఈ కిట్​లో ఏముంటాయంటే? విద్యార్థులకు ఉపయోగ పడేలా వారికి ఏకరూప దుస్తులు, నోట్స్, లెసన్​, వర్క్​బుక్స్​ అందజేయనున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతిస్తే జూన్​ 1న తరగతుల ప్రారంభం రోజే వాటిని విద్యార్థులకు అందించేందుకు ఇంటర్​ విద్యాశాఖ దీనిపై కసరత్తు ప్రారంభించింది.

సమగ్ర శిక్షా నిధుల విడుదల : ఈ వెల్​కమ్​ కిట్​కు మొత్తం రూ.70 కోట్ల వరకు బడ్జెట్​ అవసరమవుతుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సమగ్ర శిక్షా ఒకటి నుంచి 12వ తరగతి వరకు వర్తిస్తుంది. దీన్ని మొదటగా ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరం 2025-26లో ఉన్న క్రీడా పరికరాలు, పారిశుద్ధ్య కార్మికుల వేతనాలు, ల్యాబ్​లు తదితర వాటికి పాఠశాల విద్యాశాఖ సమగ్ర శిక్షా నిధులను విడుదల చేసింది. అలాగే ఈసారి అదేవిధంగా వెల్​కమ్​ కిట్​కు అవసరమైన నిధులు సైతం ఆ పథకం నుంచే కేటాయించాలని ప్రతిపాదించారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 430 ప్రభుత్వ జూనియర్​ కళాశాలలుండగా వాటిలో ప్రస్తుతం చదువుతున్న 1.80 లక్షల మంది ఇంటర్​ విద్యార్థులు ఈ కిట్​ ద్వారా లబ్ధి పొందనున్నారు. విద్యార్థులకు కిట్స్​ అందించాలన్న ప్రతిపాదనకు ఆమోదం లభిస్తుందన్న ఆశాభావంతో అన్ని విధాలుగా సిద్ధమవుతున్నామని తాజాగా విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారి తెలిపారు.

ఎందుకు ఇవి ఇవ్వాలంటే? : రాష్ట్రంలోని వివిధ గురుకుల జూనియర్​ కళాశాలల్లో చదివే వారికి సర్కారు ఇప్పటికే ఏకరూప దుస్తులను అందజేస్తుంది. కానీ ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో చేరే విద్యార్థులకు మాత్రం ఆ సౌకర్యం లేదు. ప్రభుత్వ సంస్థలో చదివే విద్యార్థుల్లో 90 శాతం మంది అత్యంత పేద కుటుంబాలకు చెందిన వారే ఉంటారు. ఈ పిల్లల చదువుకు సంబంధించి యూనిఫామ్​, పలు రకాల పుస్తకాల కొనుగోలు భారం వారి తల్లిదండ్రులపై పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో వీటన్నింటిని ప్రభుత్వం పరిగణనలోకి తీసుకొని ఇంటర్​ విద్యార్థులకు సైతం రెండు జతల యూనిఫామ్​ దుస్తులు, పలు రకాల పుస్తకాలను వెల్​కమ్​ కిట్ ద్వారా అందజేయాలని ఇంటర్​ విద్యాశాఖ తెలిపింది. పాఠ్య పుస్తకాలతో పాటు వర్క్​బుక్స్​, నోట్​బుక్స్​, రికార్డులను అందించాలని ఇంటర్​ విద్యాశాఖ ప్రతిపాదించింది.

సమగ్ర శిక్షా ప్రాజెక్టు ప్రయోజనాలు : ప్రస్తుతం ఉన్న సమగ్ర శిక్షా 2.0 మార్చి నెలతో ముగుస్తుంది. ఆ తర్వాత సమగ్ర శిక్షా 3.0ను అమలు చేయాల్సి ఉంది. ఈలోపే కేంద్ర బడ్జెట్​ ప్రవేశపెట్టారు. అయితే ఇప్పుడిస్తున్న నిధులు ఏమాత్రం సరిపోవడం లేదని రాష్ట్రాల అధికారులు మొరపెట్టుకున్నా కానీ ఫలితం లేకుండా పోయింది.

గత ఏడాది కంటే రూ.850 కోట్లు అధికం : తాజా బడ్జెట్‌లో సమగ్ర శిక్షాకు కేవలం రూ.42,100 కోట్లు మాత్రమే కేటాయించడం విశేషం. గత ఏడాది కంటే రూ.850 కోట్లు మాత్రమే అధికం. అయితే 2025-26 సవరించిన బడ్జెట్‌ను రూ.38 వేల కోట్లుగా చూపారు. కేటాయించిన నిధుల కంటే రూ.3,250 కోట్లు తగ్గించారు. ఇదిలా ఉండగా మరో వైపు పీఎం పోషణ్‌ (మధ్యాహ్న భోజన పథకం)కు రూ.12,750 కోట్లు కేటాయించారు. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఇది రూ.250 కోట్లు మాత్రమే అధికం. పీఎం శ్రీ పథకానికి గత ఏడాది రూ.7,500 కోట్లు కేటాయించినా సవరించిన బడ్జెట్‌లో అది రూ.4,500కు చేరింది. ఈసారి కూడా రూ.7,500 కోట్లు ప్రతిపాదించారు.

