Weightlifter Sathya Jyothi Died Due To Lorry Hits Scooter : విజయనగరంలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. స్కూటీపై వెళ్తుండగా లారీ ఢీకొని జాతీయస్థాయి వెయిట్‌లిఫ్టర్ సత్యజ్యోతి(24) మృతి చెందింది. విజయనగరం - కొండవెలగాడ దారిలో శనివారం సాయంత్రం ఈ ఘటన జరిగింది. తన సోదరి సరోజని గాయత్రితో కలిసి స్కూటీలో వెళ్తుండగా ఎదురుగా వస్తున్న లారీ వారిని ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో డ్రైవింగ్ చేస్తున్న సరోజని గాయత్రి స్వల్పగాయాలతో బయటపడగా వెనుక కూర్చున్న వెయిట్‌లిఫ్టర్ సత్యజ్యోతి తల మీద నుంచి లారీ చక్రాలు వెళ్లిపోయాయి. దీంతో ఆమె అక్కడకక్కడే మృతి చెందింది.

పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు వెళ్తుండగా : వెయిట్‌లిఫ్టంగ్​లో సత్తాచాటి రాష్ట్రానికి పతకం తేవాలన్న ఎన్నో ఆశలతో పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు వెళ్తున్న సత్యజ్యోతిని మృత్యువు లారీ రూపంలో కబళించింది. పోలీసులు, కుటుంబసభ్యుల వివరాల ప్రకారం, వెయిట్‌లిఫ్టర్ సత్యజ్యోతి ప్రస్తుతం రైల్వేలో టిక్కెట్టు కలెక్టర్ ఉద్యోగం చేస్తుంది. అలాగే వెయిట్‌లిఫ్టింగ్ క్రీడా పోటీల్లోనూ పాల్గొంటుంది.

విజయనగరం జిల్లా నెల్లిమర్ల మండలం కొండవెలగాడ గ్రామంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న రాష్ట్రస్థాయి సీనియర్స్ టోర్నమెంటులో పాల్గొనేందుకు తన సోదరి, ప్రభుత్వ స్కూల్ టీచర్ అయినా సరోజని గాయత్రితో కలిసి స్కూటీ మీద వెళ్తుండగా అటువైపు నుంచి ఎదురుగా వస్తున్న లారీ వారిని ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో డ్రైవింగ్ చేస్తున్న సరోజని గాయత్రి స్వల్పగాయాలతో బయటపడగా వెనుక కూర్చున్న సత్యజ్యోతి తల మీద నుంచి లారీ చక్రాలు వెళిపోయాయి. దీంతో ఆమె అక్కడకక్కడే మృతి చెందింది. ప్రమాదానికి కారణమైన డ్రైవర్ లారీని అక్కడే వదిలేసి పారిపోయాడు.

సత్యజ్యోతి చివరి అమ్మాయి : టి. భాస్కరరావు, యశోదమ్మ దంపతులకు నలుగురు సంతానం. అందులో పెద్ద కూతురు సంజీవిని వీఆర్వోగా, రెండో కూతురు సతీమూలు సచివాలయం ఉద్యోగిగా, మూడో అమ్మాయి సరోజిని గాయత్రి స్కూల్ పీడీగా పనిచేస్తున్నారు. చివరి సంతానమైన సత్యజ్యోతి జాతీయ వెయిట్‌లిఫ్టింగ్ పోటిల్లో రాణించి, క్రీడా కోటాలో ఏడాదిన్నర కిందట రైల్వేలో కొలువు సొంతం చేసుకుంది.

పలువురు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి : మరోవైపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన పలు కేసుల దర్యాప్తు కీలక దశకు చేరుకున్న తరుణంలో అందులోని నిందితులు, అనుమానితులు, సాక్షుల మరణాలు అనుమానాలకు దారి తీస్తున్నాయి. వరుస హత్యలకు గురైన, అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతిచెందిన ఉదంతాలు ఆశ్చర్యం కలిగించినా వాటిపై దర్యాప్తు అంతంత మాత్రమేననే వాదనలున్నాయి. తాజాగా టీటీడీ పరకామణి చోరీ కేసు వ్యవహారంలో ఫిర్యాదుదారైన నాటి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం AVSO సతీష్‌కుమార్‌ అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతిచెందారు. దీంతో గతంలో ఇదే రీతిలో చనిపోయిన వారి మరణాలపైనా దర్యాప్తు చేయించాలనే డిమాండ్ వినిపిస్తోంది.

