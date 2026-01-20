వెడ్డింగ్ డెస్టినేషన్గా తిరుమల! - సీఎం చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం
తిరుచానూరులో అత్యధికంగా సుమారు 40కి పైగా కల్యాణ మండపాలు - తిరుపతిలో 20కి పైగా మండపాలు, 15కు పైగా హోటళ్లలో పెళ్లిసందడి - దీంతో పది వేల మంది వరకు ఉపాధి పొందే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 9:44 AM IST
Weddings In Tirumala And Other Temples : వివాహం అనేది జీవితంలో ఎంతో మధురమైన ఘట్టం. ఆ వేడుకను అందరికీ గుర్తుండిపోయే విధంగా చేసుకోవాలని వధూవరులు కోరుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ బాగా పాపులరైంది. నాలుగు రోజుల పాటు నచ్చిన చోట కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, స్నేహితుల మధ్య వివాహం చేసుకొని తిరిగి ఇంటికి వచ్చేస్తున్నారు. సాధారణంగా సంపన్నులు ఎక్కువగా విదేశాల్లో ఈ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. కానీ, ఇప్పుడు మన రాష్ట్పంలో ఉన్న ఆ వేంకటేశ్వరుడి సన్నిధిలో మూడు ముళ్లతో ఒక్కటయ్యే అవకాశాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కల్పించనుంది.
నిత్యకల్యాణం, పచ్చతోరణంలా శోభిల్లుతున్న తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరుడి చెంత, సప్తగిరుల సమీపంలో సప్తపదితో జీవితంలో ఒక్కటయ్యేందుకు జంటలు ఉవ్విళ్లూరుతుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే శ్రీనివాసుడు కొలువైన తిరుమల ప్రాధాన్యానికి తోడు శ్రీనివాసమంగాపురం, తిరుచానూరులోనూ పెళ్లిళ్ల సందడి ఎక్కువే. కొండపై పెళ్లి చేసుకునే అవకాశం లేని భక్తులు సమీప ప్రాంతాల్లో తాళి కట్టిన మరుక్షణం స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి వస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇటీవల నారావారిపల్లె పర్యటనకు వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తిరుపతి జిల్లాకు ఉన్న అవకాశాలు, ఇక్కడ వివాహాలకు ఉన్న ప్రాధాన్యాన్ని గుర్తించి, వాటి మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి, తిరుపతిని వివాహ వేడుకలకు వేదిక (వెడ్డింగ్ డెస్టినేషన్)గా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని ప్రకటించారు.
తిరుచానూరులో డిమాండు : తిరుచానూరులో అత్యధికంగా సుమారు 40కి పైగా కల్యాణ మండపాలు ఉన్నాయి. పెళ్లిళ్ల సీజన్లో రెండు మూడు నెలలకు ముందే ఇవి బుకింగ్ అయిపోతుంటాయి. తిరుపతిలో 20కి పైగా మండపాలు, 15కు పైగా హోటళ్లలో పెళ్లిసందడి ఉంటుంది. తొండవాడ, శ్రీనివాస మంగాపురం వంటి ప్రాంతాల్లో పదుల సంఖ్యలో కల్యాణ మండపాలున్నాయి. స్టార్ హోటళ్లలో వివాహాలు చేసే సంప్రదాయం తిరుపతిలో ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువైంది. వీటిలో పెళ్లిళ్లకు దాదాపు రూ.25 లక్షల వరకు బడ్జెట్ ఉంటుంది.
ఖర్చు లేకుండానే : తిరుమలలో టీటీడీ నిర్వహించే కల్యాణ వేదిక వద్ద ఖర్చు లేకుండా వివాహ క్రతువును ముగించవచ్చు. ఎటువంటి ఆర్భాటం లేకుండా పెళ్లిళ్లు చేసుకునేందుకు మండపాలు సైతం ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇక్కడ సాధారణ రోజుల్లో 50కిపైగా, ముహూర్తాల వేళ సుమారు 150 వరకు వివాహాలు జరుగుతుంటాయి. 20కి పైగా మఠాలు, మండపాలు, టీటీడీ కల్యాణ వేదికలు, మరో 15 వేదికలు ఉన్నాయి. తిరుమలలో పెళ్లిళ్ల ఖర్చు నియంత్రణపై ఇప్పటికే తిరుమలలో పలు వేదికలు కూడా ఉన్నాయి. కాస్త రుసుముతో సామాన్యులకు కరెంట్, అడ్వాన్స్ బుకింగ్తో శ్రీవారి దర్శనం, వసతి సమకూర్చితే పెద్దఎత్తున తిరుమలకి ఆదరణ లభించే అవకాశం ఉంటుంది.
పదివేల మందికి ఉపాధి : పెళ్లంటే కల్యాణ మండపమే కాదు భోజనాలు, విద్యుదీపాలంకరణ, పుష్పాలంకరణ, ఫొటో వీడియోగ్రాఫర్లు, డ్రోన్ టెక్నీషియన్లు, ఎల్ఈడీ, భోజనాలు, మేకప్, బ్యానర్లు, రవాణా, మంగళవాయిద్యాలు, వేదికలను సిద్ధం చేయడం వంటి అనేక రంగాలు సంయుక్తంగా పనిచేస్తేనే ఒక వివాహం అంగరంగ వైభవంగా సాగేది. తిరుచానూరు, తిరుమల, తిరుపతి, తిరుపతి పరిసరాల్లో జరిగే పెళ్లిళ్లతో సుమారు పది వేల మంది వరకు ఉపాధి పొందే అవకాశం ఉంది.
రెండ్రోజుల ప్యాకేజీ : సర్టిఫైడ్ టూరిజం సర్వీసు ప్రొవైడర్ల ద్వారా క్యాటరింగ్, రవాణా, వసతి, అలంకరణ సహా అన్ని వివాహ అనుబంధ సేవలను అందజేస్తారు. వివాహం చేసుకునే వారి అభిరుచికి తగినట్టుగా టీటీడీ కల్యాణ మండపాలు, దర్శన సౌలభ్యాన్ని సమకూర్చుతారు. పేద, మధ్య, ధనిక వర్గాలకు అనువైన, సరసమైన రెండురోజుల ప్యాకేజీ రూపకల్పనలో ప్రస్తుతం పర్యాటక శాఖ నిమగ్నమైంది.
