పెళ్లిళ్ల సీజన్కు వేళాయే - బంగారం కొనగలమా!
మాఘమాసం శుభ ముహూర్తాలతో జిల్లాల వ్యాప్తంగా సందడి వాతావరణం - బంగారం ఆభరణాలను కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రజలు ఆసక్తి - సామాన్య, మధ్య తరగతి కుటుంబాలపై ఆర్థిక ఒత్తిడి
Marriage Season Gold Sales : ప్రస్తుతం మార్కెట్లో బంగారం, వెండి నువ్వా? నేనా? అన్నట్లు పరుగులు పెడుతున్నాయి. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ధరలు వాణిజ్య మార్కెట్లలో హిటెక్కిస్తున్నాయి. రోజు రోజుకూ ధరలు వేల రూపాయల మేర పెరుగుతూ, తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. రేపో మాపో ఇంకా తగ్గుతుందిలే అప్పుడు కొందాంలే అని ఎదురుచూస్తున్న వారికి నిరాశ తప్పడం లేదు. పెళ్లిళ్ల సీజన్ వేళ ధరలు పెరిగిన నేపథ్యంలో అమ్మకాలు ఎలా ఉండనున్నాయి. కొనుగోళ్లపై ప్రభావం చూపనున్నాయా? ఇవి రాబోయే 6 నెలలు ఏమేర వరకు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
మాఘమాసం శుభ ముహూర్తాలతో సందడి వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఈ మాసం శుభప్రదమైనది కావడంతో ఎక్కువగా శుభకార్యాలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతారు. ఈ నేపథ్యంలో పెళ్లిళ్లు, గృహప్రవేశాలు, ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు, నిశ్చితార్థాలు ఇలా అన్నింటికీ మంచి రోజులు ప్రారంభం కానున్నాయి. రాబోయే 6 నెలల పాటు ముహూర్తాలు ఉండటం విశేషం. మరోవైపు చాతుర్మాసం, శూన్యమాసం వల్ల ఆగస్టు నుంచి అక్టోబరు వరకు శుభ ముహూర్తాలు లేవు. దీంతో మరో 3 నెలలు శుభకార్యాలకు బ్రేకులు పడనున్నాయి. మళ్లీ ముహూర్తాల కోసం నవంబరు, డిసెంబరు నెలల వరకు వచ్చి చూడాల్సిందే.
ఈనెల 19 నుంచి పెళ్లి బాజాలు మోగనున్నాయి. మరోవైపు శివరాత్రి, ఉగాది పండగలు సైతం కావడంతో బంగారం, వెండి ఆభరణాలను కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రజలు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. వీటి ధరల విషయానికి వస్తే గత 3 రోజుల వరకు తగ్గినట్టే తగ్గి మళ్లీ పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఈ ధరలు పెరగడంతో దేశీయంగా ఈ మార్పులు జరుగుతున్నాయి. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో పసిడి, వెండి కొనుగోలు చేయొచ్చా? లేదా? అనే సందేహలతో కొందరూ ఆందోళన చెందుతున్నారు. మరికొందరూ పెరుగుతున్న ధరల దృష్ట్యా కొనుగోలు పరిమాణాలను తగ్గించుకుంటున్నారు. తేలికైన ఆభరణాలకై మొగ్గు చూపుతున్నారు.
పెళ్లిళ్ల సీజన్ వేళ - బంగారం ధరలు, అమ్మకాలు: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు పెరగడం, రూపాయి విలువలో మార్పులు, పెట్టుబడుల ఆసక్తి వంటి కారణాలతో దేశీయంగా కూడా ధరలు అధికమయ్యాయి. ఒకప్పుడు బంగారం ధర పెళ్లి బడ్జెట్లో పెద్దగా ఇబ్బంది కలిగించేది కాదు. కానీ ఇప్పుడు అదే ధర సామాన్య, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు భారంగా మారుతోంది. దీంతో ముందుగా ప్లాన్ చేసుకున్న పరిమాణంలో కాకుండా అవసరమైనంత మాత్రమే కొనుగోలు చేసే పరిస్థితి ఏర్పడింది.
పెళ్లిళ్ల ముహుర్తాలు ఖరీరైన వేళ బంగారం పూర్తిగా కొనుగోలు చేయడం ఆపడం లేదు. అయితే బంగారం బరువులో మాత్రం కోత పెడుతున్నారు. భారీ ఆభరణాలు బదులు తక్కువ గ్రాముల డిజైన్ జ్యూయలరీ, లైట్ వెయిట్ నగల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఇక మరోవైపు పాత బంగారం మార్పిడికి డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఇంట్లో ఉన్న పాత ఆభరణాలను ఇచ్చి కొత్తవి తీసుకునే వారి సంఖ్య పెరగడంతో నగదు భారం కొంత తగ్గుతోంది. తద్వారా జ్యువెలరీ షాపులకు కొంత ఊరటనిచ్చే అంశంగా మారింది.
పెళ్లిళ్ల సీజన్ వేళ బంగారం డిమాండ్ గణనీయంగా పెరుగుతోంది. దీంతో ధరలు అమాంతం పెరగనున్నాయి. గత కొద్ది రోజులుగా ధరలను పరిశీలస్తే మళ్లీ రికార్డు స్థాయికి చేరుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ పెరుగుదల వినియోగదారులను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తోంది. పెళ్లిళ్ల సీజన్ వేళ మార్కెట్ ధరలు సామాన్య, మధ్య తరగతి కుటుంబాలపై ఆర్థిక ఒత్తిడి తీసుకురానున్నాయి.
ధరలు పెరిగినా భారతీయ వివాహాల్లో బంగారానికి ఉన్న ప్రాధాన్యం తగ్గే అవకాశాలు తక్కువే. అయితే అమ్మకాల విలువ పరంగా తగ్గుదల లేకపోయినా, అమ్ముడయ్యే బంగారం పరిమాణం మాత్రం కొంత తగ్గే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. మొత్తంగా ఈసారి పెళ్లిళ్ల సీజన్లో బంగారం అమ్మకాలు కొనసాగినా, ధరల ప్రభావంతో కొనుగోలు ధోరణిలో స్పష్టమైన మార్పు కనిపించనుంది.
