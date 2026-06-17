తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రారంభమైన పెళ్లి సందడి - ఇవే ముఖ్య తేదీలు
జూన్ 18 నుంచి జులై 9 వరకే శుభ ముహూర్తాలు - ఆ తరువాత ఆగస్టు 15 వరకూ బంద్ - ఇరాన్-అమెరికా యుద్ధం కారణంగా పెరిగిన పెళ్లి ఖర్చు
Published : June 17, 2026 at 4:25 PM IST
Wedding Dates from June 18 to July 9 : తెలుగు లోగిళ్లలో మళ్లీ పెళ్లి సందడి ప్రారంభమైంది. గత నెలన్నర రోజులుగా మూఢం, అధిక జ్యేష్ఠ మాసంలో మంచి రోజులులేక పెళ్లిళ్లు జరగలేదు. ఈ నెల 15 నుంచి నిజ జ్యేష్ఠ మాసం మొదలవగా వచ్చే రోజుల్లో ( జూన్ 18 నుంచి వచ్చే నెల 9 వరకు) పరిమితంగా శుభముహూర్తాలు ఉన్నాయి. తిరిగి వచ్చే నెల 15 నుంచి ఆషాఢమాసం, గురుమూఢం ప్రారంభమై ఆగస్టు 15 వరకూ పెళ్లి ముహూర్తాలు లేవు. ఆ తర్వాత శ్రావణ మాసంలోనే వివాహాలకు అవకాశాలు ఉండటంతో ప్రస్తుత సీజన్లో కల్యాణాలు కుదిరిన కుటుంబాల్లో హడావుడి ప్రారంభమైంది. మరోవైపు పరిమిత ముహూర్తాల కారణంగా పురోహితులు, క్యాటరింగ్, ఫంక్షన్హాళ్లు తదితరాలకు డిమాండ్ పెరగడంతో ఆయా కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
ఆకాశాన్ని తాకిన బంగారం : సంవత్సరం క్రితంతో పోలిస్తే బంగారం ధర చాలా బాగా పెరిగింది. పేద, దిగువ మధ్య తరగతి వారైనా కుమార్తెకు వివాహాలు చేసే సమయంలో మంగళసూత్రాలు, కమ్మలు, బంగారు గొలుసు, గాజులు, ముక్కుపుడక వంటి అవసరాలకు కనీసం 5 నుంచి 6 తులాలు కొనడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆ మేరకు కొనుగోలు చేయాలన్నా రూ.7 నుంచి 8 లక్షలు ఖర్చు అవుతోంది. ఇక కల్యాణ మండపాలు, భోజనాలు, అలంకరణ, రాకపోకలకు తక్కువలో తక్కువ మరో రూ.5 నుంచి 10 లక్షల వరకూ వెచ్చించక తప్పని పరిస్థితి.
ఇరాన్-అమెరికా యుద్ధం - పెరిగిన పెళ్లి ఖర్చు : వంటకాల రకాలను బట్టి కనీసం ప్లేటుకు రూ.500 తక్కువ కాకుండా వెచ్చించాల్సి వస్తోందని ఫంక్షన్ హాలు యజమానులు అంటున్నారు. 25 రకాల వంటకాలు లేకుండా భోజనం పెట్టడం నామోషీగా భావిస్తున్నందున భోజనాల వ్యయం చాలా ఎక్కువగా ఉంటోందని తెలిపారు. ఇరాన్-అమెరికా యుద్ధం ముందు నాటితో పోలిస్తే ఒక వివాహానికి అదనంగా కనీసం రూ.5 లక్షల వరకూ ఖర్చు పెరిగిందని స్పష్టం చేశారు. పరిమిత ముహూర్తాల నేపథ్యంలో పురోహితుల దగ్గర నుంచి డెకరేషన్, క్యాటరింగ్, అద్దె వాహనాల వరకు అందరూ ఎక్కువ మొత్తం డిమాండ్ చేయడం కూడా భారం పెంచుతోందని వారు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.
ధరలను పెంచుతున్న ఫంక్షన్ హాళ్లు : ఇరాన్-అమెరికా యుద్ధం కారణంగా డీజిల్, పెట్రోలు సహా నిత్యావసర ధరలు పెరగడం వల్ల పెళ్లి వ్యయం కూడా ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ల ధరలు భారీగా పెరిగాయని వధూవరుల తల్లిదండ్రులు అంటున్నారు. ఈ కారణంతో క్యాటరింగ్ నిర్వాహకులు ధరలు పెంచేశారని, వాహనాల కిరాయిలు కూడా పెరిగాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సాధారణంగా వేసవి కాలంలో ఫంక్షన్ హాళ్లకు డిమాండు ఎక్కువగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఈసారి అధిక జ్యేష్ఠం కారణంగా వాటికి గిరాకీ లేదని, ఇప్పుడు ముహూర్తాలు ప్రారంభం కావడంతో నిర్వాహకులు వాటి ధరలను కూడా పెంచుతున్నారని తెలిపారు.
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