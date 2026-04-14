'సిలిండర్లు మీరే తెచ్చుకోండి - లేదంటే మేం పెట్టిందే తినండి' : పెళ్లివారింట 'మెనూ' చింత
శుభకార్యాలపై యుద్ధ ప్రభావం - వాణిజ్య సిలిండర్ల కొరతతో వంటకు తిప్పలు - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మే 10 వరకు పెద్ద సంఖ్యలో పెళ్లిళ్లు, గృహ ప్రవేశ వేడుకలు
Published : April 14, 2026 at 10:25 AM IST
Shortage of Commercial Cylinder Due to War : శుభకార్యం అంటే ఎవరికైనా గుర్తొచ్చేది విందు భోజనం. ఇక పెళ్లిళ్లయితే వివాహాని కన్నా ముందు భోజనాలే ఎక్కడ అని వెతుకుతుంటారు చాలా మంది. అక్కడ అన్నం, బిర్యానీ, బూరెలు, గారెలు, అప్పడాలు, స్వీట్లు, బొబ్బట్లు, కీరా ఇలా సకల రుచులూ పళ్లెంలో ఉండి తీరాల్సిందే. కానీ ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా అతిథులు ఇష్టపడి తినే అన్ని వంటకాలు వడ్డించాలనే నిర్వాహకుల ఆశ నెరవేరేలా లేదు. వాణిజ్య సిలిండర్ల కొరత నేపథ్యంలో ఆహ్వాన పత్రికల పంపిణీ, దుస్తుల కొనుగోళ్ల వంటి ముఖ్యమైన ఏర్పాట్ల సంగతి అటుంచి, పెళ్లికి వచ్చే వారికి విందు భోజనాలు ఎలా అనే దిగులే వారిని ఎక్కువ వేధిస్తోంది. ఇటీవల వివాహనికి గ్యాస్ కొరతతో ఆ పెళ్లింటి వారు నిరాశ చెందుతున్నారు.
- బోడుప్పల్కు చెందిన ఉపాధ్యాయుడి కుమార్తె వివాహం ఈ నెలలో నిర్ణయించారు. ఇందుకోసం 3 నెలల క్రితమే ఫంక్షన్ హాల్తో పాటు కేటరింగ్ వారితో ఒప్పందం కుదుర్చుకుని అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చారు. పెళ్లి గడువు దగ్గర పడుతున్న సమయంలో కేటరింగ్ గుత్తేదారు సిలిండర్లు దొరకడం లేదని, కట్టెల పొయ్యి మీదనే వంట చేస్తానని, ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ముందుగా అనుకున్న ప్రకారం మెనూ కూడా అందించలేనని చెప్పడంతో పెళ్లింటి వారు బాధ పడుతున్నారు.
- హనుమకొండ జిల్లా దామెర గ్రామానికి చెందిన అమ్మాయి వివాహం ఈ నెలలో జరగాల్సి ఉంది. మూడు నెలల క్రితమే వీరి నిశ్చితార్థం కాగా, ఆ సమయంలోనే ఫంక్షన్ హాల్ మాట్లాడుకున్నారు. అయితే ఒప్పందం ప్రకారం ఫంక్షన్ హాల్ నిర్వాహకులే వంటకు సిలిండర్లు సమకూర్చాలి. అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో వారు చేతులెత్తేయడంతో ఏం చేయాలో దిక్కు తెలియని పరిస్థితిలో ఆ కుమార్తె తండ్రి ఆవేదన చెందుతున్నారు.
వేల సంఖ్యలో శుభకార్యాలు : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ నెలతో పాటు మే 10వ తేదీ వరకు పెద్ద సంఖ్యలో శుభ ముహూర్తాలు ఉన్నాయి. వేల సంఖ్యలో గృహ ప్రవేశాలు, నిశ్చితార్థాలు, వివాహాలు సహా ఇతర శుభకార్యాలు జరగనున్నాయి. ఒక్క ఏప్రిల్ రెండో వారంలోనే హైదరాబాద్లో వేల జంటలు ఒక్కటి కానున్నాయి. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ల మధ్య యుద్ధం తెలంగాణలో వేడుకలపై ప్రభావం చూపుతోంది. ముఖ్యంగా వేడుకల్లో ప్రధానమైన అంశం భోజనాలు, వాటిని తయారు చేయడానికి వాణిజ్య సిలిండర్ల కొరత వల్ల వంటవాళ్లు, కేటరింగ్ నిర్వాహకులు, ఫంక్షన్ హాళ్ల నిర్వాహకులు సిలిండర్లు సమకూర్చుకోవాలని, లేనిపక్షంలో కట్టెల పొయ్యి మీద వంట చేస్తామని, అందుకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని చెప్పేస్తున్నారు.
వేదిక వద్దే వంటకాలు సిద్ధం : ఈ మధ్య కాలంలో వేడుక జరిగే వేదిక వద్దే దోసెలు, రోటీలు, పూరీలు, బొబ్బట్లు, ఇతర వంటకాలు వేడివేడిగా సిద్ధం చేసి వడ్డించే ట్రెండ్ కొనసాగుతుండగా, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఇది సాధ్యం కాదని తెగేసి అంటున్నారు. కొన్నిచోట్ల శుభకార్యాల్లో అతిథులకు టీ, కాఫీలకు బదులు కూల్డ్రింక్స్ మాత్రమే అందిస్తున్నారు. 'మీరే సిలిండర్లు సమకూర్చండి. లేదంటే మేం పెట్టిందే తినండి' అంటూ కేటరింగ్ నిర్వాహకులు కొన్ని షరతులు విధిస్తుండటంతో ఏం చేయాలో దిక్కుతోచడం లేదని ఓ వధువు తండ్రి లబోదిబోమనగా, గట్టిగా మాట్లాడితే ముందస్తుగా కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాలు రద్దు చేసుకోవడానికి కూడా వాళ్లు ఆలోచించడం లేదు. దీంతో సర్దుకోక తప్పడం లేదని మరో వరుడి తండ్రి పేర్కొనడం పరిస్థితిని తెలియజేస్తోంది.
భారీగా పెరిగిన కట్టెలు, బొగ్గుల ధరలు : వాణిజ్య సిలిండర్లు దొరక్కపోవడంతో తీవ్రంగా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఇక చేసేదేం లేక రెండు కట్టెల పొయ్యిలు కొనుగోలు చేశానని లాలాపేటకు చెందిన కేటరింగ్ నిర్వాహకుడు జగన్నాథ్ పేర్కొన్నారు. గ్యాస్ కొరత వల్ల కట్టెల ధరలు, బొగ్గుల ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయని ఉప్పల్కు చెందిన కేటరింగ్ నిర్వాహకుడు భస్వరాజ్ తెలిపారు.
