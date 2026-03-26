'మా పెళ్లికి రండి' - వెడ్డింగ్ కార్డు ఇస్తూ గొలుసు చోరీ - స్నాచింగ్లో ఇదో కొత్త ట్రెండ్
వివాహానికి ఆహ్వనిస్తున్నట్లు నటించి చైన్ స్నాచింగ్ - మూడున్నర తులాల ఆభరణం చోరీ - చైన్ స్నాచింగ్లో రూట్ మార్చిన కేడీలు - ఇళ్లల్లో ఒంటరి మహిళలే టార్గెట్
Published : March 26, 2026 at 4:36 PM IST
Invitation Card Chain Snatch : రోజు రోజుకీ బంగారం ధరలు అమాంతం పెరుగుతున్న వేళ కొత్త తరహా చైన్ స్నాచింగ్లు కలకలం రేపుతున్నాయి. నిన్నటి వరకు బైకులపై వచ్చి మహిళల మెడలో గొలుసులు లాక్కెళ్లిన కేటుగాళ్లు ఇప్పుడు రూటు మార్చారు. ఇంట్లోని ఒంటరి మహిళలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఆభరణాలు చోరీ చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం ఏకంగా మహిళా చైన్ స్నాచర్లను కూడా రంగంలోకి దింపుతున్నారు. తాజాగా పెళ్లికి ఆహ్వానం పలుకుతూ ఇంట్లో ఉన్న మహిళ మెడలో గొలుసు లాక్కెళ్లిన ఘటన నిజామాబాద్ జిల్లాలో జరిగింది.
బంగారం ధరలు ఆకాశన్నంటుతుండటంతో దొంగలు కొత్త తరహా దోపిడీలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇళ్లల్లో ఒంటరిగా ఉంటున్న మహిళలను లక్ష్యంగా చేసుకుని గొలుసు దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూర్ పట్టణ ప్రాంతానికి చెందిన పెర్కిట్ గ్రామంలో చైన్ స్నాచింగ్లో న్యూ ట్రెండ్ వెలుగులోకి వచ్చింది. పెళ్లికి ఆహ్వానిస్తున్నట్లు నటించిన ఓ మహిళ గొలుసు చోరీకి పాల్పడింది. దీంతో మూడున్నర తులాల బంగారు గొలుసు పోగొట్టుకున్న బాధితులు లబోదిబోమంటున్నారు.
స్పృహ కోల్పోయేలా తలపై కొట్టి : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఆర్మూర్ పట్టణంలోని పెర్కిట్లో దీపిక, చంద్రశేఖర్ దంపతులు నివాసముంటున్నారు. భర్త చంద్రశేఖర్ సరుకులు కొనేందుకు సాయంత్రం కిరాణా దుకాణానికి వెళ్లారు. కాసేపటికే ఓ గుర్తు తెలియని మహిళ వారి ఇంటి వద్దకు వచ్చింది. పెళ్లి ఆహ్వాన పత్రిక ఇచ్చేందుకు వచ్చామని తలుపు తీయాలని దీపికను కోరింది. తలుపు తీసిన తర్వాత పత్రిక ఇస్తున్నట్లు నటిస్తూ దీపిక తలపై స్పృహ కోల్పోయేలా గట్టిగా కొట్టింది. తర్వాత మెడలో నుంచి చైన్ కొట్టేసి అక్కడి నుంచి పరారయింది.
"40 నుంచి 50 ఏళ్లున్న మహిళ, గ్రీన్ కలర్ శారీ కట్టుకున్నది. పత్రికలు పట్టుకొని డోర్ దగ్గరకొచ్చి, ఎవరైనా ఉన్నారమ్మా? అంటే ఉన్నానని బదులిచ్చాను. పత్రిక ఇస్తుందేమోనని తన ముందరకెళ్లాను. కార్డు ఇస్తున్నట్ల చేసి తలపై గట్టిగా కొట్టింది. నా మెడలో చైన్, చేతిలో మరేదో పట్టుకున్నట్లు గుర్తుకుంది. తర్వాత ఏమైందో నాకేమీ గుర్తులేదు. నా భర్త కిరాణా షాప్ నుంచి వచ్చి చూస్తే, నేను గడప ముందర పడిపోయానంట. హెల్త్ ప్రాబ్లమ్తో పడిపోయాననుకొని హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ చేయించారు. అర్ధగంట తర్వాత నాకు మెలకువ వచ్చింది. లేచినంక జరిగింది చెప్పిన. మా వోళ్లు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారమిచ్చారు. కేసు నమోదు చేసిండ్రు" - దీపిక, బాధిత మహిళ
ఈ తరహా చోరీలపై నజర్ : ఇలాంటి చైన్ స్నాచింగ్ జరగడం తొలిసారి కావడంతో ఆర్మూర్ పట్టణ ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. గతంలో ఈ తరహా దొంగతనాలు ఎక్కడైనా జరిగాయా అనే కోణంలోనూ ఆరా తీస్తున్నారు. సుమారు రూ. 6 లక్షల విలువైన బంగారు గొలుసు చోరీ చేసిన ఆగంతుకురాలిని పట్టుకునేందుకు పోలీసులు గాలింపును ముమ్మరం చేశారు.
నగలు ధరించినప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి : ఈ ఘటన నేపథ్యంలో కొత్త వ్యక్తులు, అపరిచితులను నమ్మవద్దని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. బయటకు వెళ్లేటప్పుడు జాగ్రత్తలు పాటించాలన్నారు. మోసగాళ్లు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త రూట్లలో దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నారని, బంగారు ఆభరణాలను ధరించినప్పుడు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు వేసవి కాలంలో మరిన్ని స్నాచింగ్లు జరిగే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు.
ఐస్క్రీమ్లు, బన్నులు, కేక్లు ఏదీ వదలట్లేదు - హైదరాబాద్లో రెచ్చిపోతున్న కల్తీ మాఫియా
ప్రియుడితో కలిసి తల్లిని హత్య చేసిన కుమార్తె - స్కూటీ విక్రయంతో వెలుగుచూసిన దారుణం