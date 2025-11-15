Bihar Election Results 2025

YUVA : రెండేళ్లు క్యాన్సర్​తో పోరాటం - కట్​ చేస్తే ఇప్పుడు వెబ్​సైట్ క్రియేటర్

విద్యార్థుల కోసం వెబ్​సైట్​ రూపొందించిన యువకుడు - clickbook.Co అనే వెబ్‌సైట్‌ను తయారు చేసిన మనోహర్ - 2ఏళ్లుగా బ్రెయిన్ ట్యూమర్‌తో బాధపడుతున్న యువకుడు - చికిత్స సమయంలో టెక్నాలజీపై పట్టు సాధించిన మనోహర్

Tenth Grade Student Creates Website
Tenth Grade Student Creates Website (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 15, 2025 at 3:31 PM IST

Updated : November 15, 2025 at 3:46 PM IST

Tenth Grade Student Creates Website : కరీంనగర్​కు చెందిన ఈ విద్యార్థి అందరిలాగానే హ్యాపీగా స్కూల్‌‌‌‌కు వెళ్లి వస్తున్నాడు. కానీ ఒకరోజు భరించలేనంత తలనొప్పి వచ్చింది. ఆసుపత్రిలో చూపిస్తే బ్రెయిన్​ ట్యూమర్​ అని తేలింది. ఒకసారిగా జీవితం తలకిందులు అయిపోయింది. అనుక్షణం అనారోగ్యంతో పోరాడుతూనే డిప్రెషన్​ నుంచి బయటపడేందుకు ఆలోచన ఈ యువకుడు ఆలోచన చేశాడు. మెల్లగా మనసును మళ్లించేందుకు ల్యాప్​టాప్​ కొన్నాడు. టెక్నాలజీపై దృష్టి పెట్టి తోటి విద్యార్థులకు ఉపయోగపడేలా వెబ్​సైట్​ రూపొందించాడు.

రెండేళ్లు క్యాన్సర్​తో పోరాటం - కట్​ చేస్తే వెబ్​సైట్​ రూపొందించిన కరీంనగర్​ కుర్రాడు (ETV)

హుషారుగా సైకిల్‌ తొక్కుతు కనిపిస్తున్న ఈ యువకుడు మోరె మనోహర్. తల్లిదండ్రులు ఐలయ్య, రజిత. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు. పెద్దబ్బాయి మోరె మనోహర్. చిన్నప్పటి నుంచే ఇంటర్నెట్‌, సాంకేతికతపై విపరీతమైన ఆసక్తి ఉండేంది. కానీ ఏడో తరగతిలో ఉండగా బ్రెయిన్ ట్యూమర్‌ అటాక్‌ అయింది. దాంతో తలకు వరుసగా మూడు శస్త్రచికిత్సలు, కీమోథెరపీ, రేడియేషన్ చేయాల్సి వచ్చింది. చికిత్స కారణంగా శరీరంలో అనేక మార్పులు రావడంతో పాటు ఒత్తిడి, ఆందోళన సమస్యల్ని ఎదుర్కొన్నాడు. బాధ నుంచి బయటపడేందుకు టెక్నాలజీ వైపు ఈ యువకుడు చూపు తిప్పాడు.

"నేను రెండేళ్లు ఇంట్లోనే ఉన్నాను. అప్పుడు నాకు ఏం చేయాలో తెలియలేదు. వేరేవేరే ఆలోచనలు వచ్చేవి. ఆ ఆలోచనల నుంచి దూరం కావడానికి ల్యాప్​టాప్​ను కొనుగోలు చేశాను. సాంకేతికపై నాకు ఆసక్తి ఉండేది. ఏ రంగంలోనైనా ఇన్నోవేషన్​ అనేది చాలా ఇష్టం. రెండేళ్లలో వీటి మీద పూర్తిగా పట్టు సంపాదించాను. నాకు వచ్చిన ఐడియాతో ఈ వెబ్​సైట్​ను రూపొందించాను. విద్యార్థులకు ఉపయోగపడే విధంగా ఇది ఉంటుంది." - మోరె మనోహర్​, చాట్​బాట్​ రూపకర్త

ట్యూటోరియల్​ ప్లాట్​ఫామ్​ రూపకల్పన : కంప్యూటర్‌పై ప్రాథమిక అవగాహన ఉన్న మనోహర్, ఇంటర్నెట్‌లో శోధిస్తూ ప్రోగ్రామింగ్, యాప్స్, వెబ్‌సైట్ల గురించి నేర్చుకోవడం ప్రారంభించాడు. 6 నుంచి 10వ తరగతి వరకు ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థుల కోసం'CLICK BOOK.CO' అనే ట్యూటోరియల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ రూపొందించాడు. ఇందులో ఆంగ్లం, గణితం, భౌతిక, రసాయన శాస్త్రం, జీవశాస్త్రం వంటి పాఠ్యాంశాలను పూర్తిగా కుదించి, సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో ఉచితంగా అందిస్తున్నాడు.

"మాకు ఇక్కడ సరైన ట్యూషన్​ సర్వీసు అందుబాటులో లేదు. అందుకే మా ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థుల కోసం ఏదైనా ఉపయోగపడేది చేయాలని అనుకున్నాను. అందుకే clickbook.co వెబ్​సైట్​ను రూపొందించాను. ఇది ఎక్కువగా పదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. గణితం, ఇంగ్లీష్​, జీవశాస్త్రం, భౌతిక, రసాయన శాస్త్రం​ ఇలా సబ్జెట్​లను చేర్చి, అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా కుదించి రాయడం జరిగింది. దీనిపై 5 నెలలు రీసెర్చ్​ చేశాను." - మోరె మనోహర్​, చాట్​బాట్​ రూపకర్త

రాష్ట్ర విద్యాశాఖ స్పందన : ఐదు నెలలు రీసెర్చ్ చేసి వెబ్‌సైట్ డిజైన్, యాప్ డెవలప్‌మెంట్, సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫార్మస్​, AI ఫొటో షూట్స్, చాట్‌బాట్ల రూపకల్పనలో పట్టు సాధించానని మనోహర్​ చెబుతున్నాడు. అంతేకాదు పాఠశాలలో ఇంటరాక్టివ్​ ప్లాట్​ ప్యానెల్​ బోర్డుపై ట్యూటోరియల్ లింక్​ ఓపెన్​ చేసి విద్యార్థుల సందేహాల్ని నివృత్తి చేస్తున్నాడు. తరగతుల వారీగా సవివరంగా ట్యూటర్స్​లో ఉంచటంతో రాష్ట్ర విద్యాశాఖ సంచాలకులు స్పందించి హైదరాబాద్​ కార్యాలయానికి పిలిపించుకొని అభినందించారని చెబుతున్నారు.

ప్రాణాంతకమైన క్యాన్సర్‌ వ్యాధిని జయించి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న వేలాది విద్యార్థులకు ఉపయోగపడే ఉచిత విద్యా వేదికను రూపొందించడం సంతోషంగా ఉందని ఆయన తండ్రి ఐలయ్య అంటున్నారు. అదే విధంగా పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు, ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థిని అభినందిస్తున్నారు. CLICK BOOK.CO' ను పూర్తిస్థాయి విద్యా వెబ్‌సైట్‌గా తయారు చేయడమే కాకుండా భవిష్యత్తులో మరిన్ని సాంకేతిక ఆవిష్కరణలు రూపొందించడమే లక్ష్యమని మనోహర్​ అంటున్నారు.

"ఇన్ని రోజులు స్కూల్​కు వెళ్లి ఆ తర్వాత సడెన్​గా ఇంటి దగ్గర ఉండటం వల్ల మా అబ్బాయి మానసికంగా కుంగిపోయాడు. ఈ క్రమంలో తనకు ఏం కావాలో అది కొని ఇవ్వాలని అనుకున్నాము. అప్పు చేసైనా అతనికి కావాల్సింది ఇవ్వాలని అనుకున్నాను. అప్పటికీ ఇంకా ఆ సమస్య తొలగలేదు. ఆ క్షణంలో నా కుమారుడు సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకున్నాను. అందుకే కొనిచ్చాను. ఇప్పుడు నా కుమారుడు మానసికంగా బాగానే ఉన్నాడు. కానీ ఫిజికల్​గా కొంచెం డెవలప్​మెంట్​ కావాలి." - ఐలయ్య, మనోహర్​ తండ్రి

Last Updated : November 15, 2025 at 3:46 PM IST

