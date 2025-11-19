ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - రేపటి నుంచి ఏపీలో మోస్తరు వర్షాలు
ఏపీకి వర్ష సూచన - తదుపరి 48 గంటల్లో మరింత బలపడి పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదిలే అవకాశం ఉందన్న రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2025 at 10:04 PM IST
AP Weather Update: ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో శనివారం నాటికి అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఇది తదుపరి 48 గంటల్లో మరింత బలపడి పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదిలే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. రేపు ప్రకాశం, నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం అందని అధికారులు తెలిపారు. ఎల్లుండి కృష్ణా, బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.
ఈనెల 20 తర్వాత మళ్లీ అల్పపీడనం: రానున్న 2 వారాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే తక్కువగా నమోదవుతాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. ఈ నెల 17, 18, 19 తేదీల్లో ముఖ్యంగా ప్రకాశం, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, తిరుపతి తదితర జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. అంతేకాకుండా ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఈనెల 20వ తేదీ తర్వాత మళ్లీ అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశముందని తెలిపింది.
తుపాను ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు: అదే విధంగా రాష్ట్రంలో ఇటీవల వచ్చిన తుపాను ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు పడ్డాయి. దీంతో రాష్ట్రంలోని ప్రకాశం జిల్లాలో 31 మండలాలు, ఎస్పీఎస్ఆర్ నెల్లూరు 17, బాపట్ల 14, నంద్యాల 5, పల్నాడు 2, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో 1 మండలాల్లో అతి, అత్యంత భారీవర్షాలు కురిశాయని కురిశాయి. మొంథా తుపాన్ ప్రభావంతో అనేక మండలాల్లో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది. మొత్తం 117 మండలాల్లో భారీ వర్షాలు, 58 మండలాల్లో అతిభారీ వర్షాలు, అదే విధంగా 12 మండలాల్లో అత్యంత భారీవర్షాలు నమోదు కావడం గమనార్హం.
తుపాను తీరం దాటే సమయంలో నరసాపురం సమీపంలోని గంటకు 90 నుంచి 100 కి.మీ. వేగంతో గాలులు వీచాయి. విద్యుత్తు స్తంభాలు నేలకూలాయి. భారీవృక్షాలు నేలకూలాయి. అధికంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 236, కృష్ణా 224, బాపట్ల 169, తిరుపతి 103, ఎన్టీఆర్ 84, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని 84 గ్రామాలపై దీని ప్రభావం పడింది. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో విపత్తు సహాయక చర్యల్లో భాగంగా ఆహారం, తాగునీరు, పాలు, మందులు, ఇతర నిత్యావసరాలకు గాను రూ.32 కోట్లను ఖర్చు చేశారు.
మొంథా తుపాను గ్రామాలు, పట్టణాలు, నగరాలు ఇలా అన్ని చోట్లా దాని ప్రభావాన్ని చూపించింది. ముఖ్యంగా 249 మండలాలు, 1,434 గ్రామాలు, 48 పట్టణాల్లో మొంథా ప్రభావం బలంగా నమోదైంది. ప్రభావితమైన ప్రజలను గమనిస్తే 18,19,891 గా ఉన్నారు. ఏర్పాటు చేసిన పునరావాస కేంద్రాలు మొత్తం 1,464, అంతేకాకుండా పునరావాస కేంద్రాలకు తరలినవారు 1,36,907, వేర్వేరు ఘటనల్లో చనిపోయిన వారి సంఖ్య 3కి చేరింది.
