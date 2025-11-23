దక్షిణ అండమాన్లో కొనసాగుతోన్న అల్పపీడనం - 48 గంటల్లో తుపానుగా బలపడే అవకాశం
ఏపీకి వర్ష సూచన - లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేసిన అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2025 at 10:17 PM IST
Low Pressure continues Area Forms Near Andaman: దక్షిణ అండమాన్ సముద్రంలో తీవ్ర అల్పపీడనం కొనసాగుతోంది. ఇది పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా కదులుతూ రేపటికి ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం, ఆనుకుని ఉన్న దక్షిణ అండమాన్ సముద్రంలో వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. అయితే తదుపరి 48 గంటల్లో ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఇది తుపానుగా బలపడే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది.
మంగళవారం నాటికి మరో అల్పపీడనం: ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో మంగళవారం నాటికి నైరుతి బంగాళాఖాతం, శ్రీలంక ప్రాంతాల్లో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. సోమవారం ప్రకాశం, నెల్లూరు, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. రైతులు వ్యవసాయ పనుల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు సూచించారు.
అల్పపీడన ప్రభావంతో గత మూడు రోజుల నుంచి కడపలో ఏకధాటిగా వర్షం కురుస్తూనే ఉంది. ఇవాళ మధ్యాహ్నం మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షం కురవడంతో నగరంలోని రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. తుపాన్ కొద్దిరోజులు ఉందని అధికారులు వెల్లడించడంతో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు.