ETV Bharat / state

రాబోయే 24 గంటల్లో మోస్తరు వర్షాలు - పలు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలెర్ట్​

రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ - 24 గంటల్లో చాలా చోట్ల మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం - మూడ్రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గే అవకాశం ఉందన్న వాతావరణశాఖ

Yellow Alert For Next 24 Hours In State
Yellow Alert For Next 24 Hours In State (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 7:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Yellow Alert For Next 24 Hours In State : రాగల 24 గంటల్లో ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, పల్నాడు, గుంటూరు, అనంతపురం, సత్యసాయి, అన్నమయ్య జిల్లాలకు వాతావరణ కేంద్రం ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. చాలా చోట్ల మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం అధికారి జగన్నాధ కుమార్ తెలిపారు. ఇదే సమయంలో నైరుతి రుతు పవనాలు దేశంలో ప్రవేశించడానికి వాతావరణం అనుకూలంగా ఉందని స్పష్టం చేశారు.

ఇప్పటికే తూర్పు బంగాళాఖాతం, అరేబియా సముద్రంలో కొన్ని భాగాలలో నైరుతి పవనాలు విస్తరించాయని తెలిపారు. రాగల మూడు రోజుల్లో మెల్లగా ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గే అవకాశం ఉందని, రాష్ట్రంలో ప్రీ మాన్సూన్ యాక్టివిటీ కొనసాగుతోందని చెప్తున్నారు. అందుకే రాష్ట్రంలో వడగళ్ల వాన, ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అన్నారు. ఈసారి నైరుతి పవనాలు 93 శాతం వర్షపాతం ఇచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని చెప్పారు.

"రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తర ఛత్తీస్‌గఢ్ మీదుగా 0.9 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు అంతర్గత ఒడిశా వరకు ఒక ఉపరితల ద్రోణి కొనసాగుతోంది. నైరుతి బంగాళాఖాతం దానికి ఆనుకొని ఉన్న తమిళనాడు పరిసర ప్రాంతాలలో 3.1 నుంచి 5.8 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు ఒక ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. ఇక రాష్ట్రంలో రాబోయే వారం రోజుల్లో అక్కడక్కడ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కోస్తా జిల్లాలో మొదటి ఐదు రోజులు, దక్షిణ కోస్తా జిల్లాలో పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా దక్షిణ కోస్తా జిల్లాలో ఈ రెండు రోజులు కొన్ని ప్రాంతాలలో తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రంలో రాబోయే 5 రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతల్లో భారీ మార్పులు చోటు చేసుకునే అవకాశాలు లేవు. ఈ మూడు రోజుల్లో దక్షిణ కోస్తా జిల్లాల్లో 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. నాలుగు లేదా ఐదో రోజు మాత్రం 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది." -జగన్నాథ కుమార్‌, విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం అధికారి

24 గంటల్లో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్న జిల్లాలు: పల్నాడు, గుంటూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణాతో పాటు రాయలసీమలో అనంతపూర్, శ్రీ సత్యసాయి, అన్నమయ్య జిల్లాల్లో ఒకటి రెండు జిల్లాల్లో భారీ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. మూడవ రోజు ఉత్తర కోస్తా జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. నైరుతి పవనాలు దేశంలో ప్రవేశించడానికి అనుకూల వాతావరణం ఉంది. నైరుతి, ఆగ్నేయం అరేబియా సముద్రం, లక్షద్వీప్- కామెరూన్, తూర్పు బంగాళాఖాతం, అరేబియా సముద్రంలో విస్తరించే అవకాశం కనిపిస్తున్నాయి. ప్రతి మాన్సూన్ ప్రత్యేకమైనదే. దేనినీ మరొకదానితో పోల్చలేం.

ఇప్పటికే కొన్ని జిల్లాల్లో వర్షాలు : గుంటూరు, బాపట్ల, తూర్పు గోదావరి, అంబేద్కర్ కోనసీమ, పోలవరం, కృష్ణా, మార్కాపురం జిల్లాల పరిధిలో గురువారం ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం కురిసింది. వేగంగా వీచిన గాలులకు చెట్లు పడిపోయాయి. నగరంలో పలు ప్రధాన రహదారులు జలమయమయ్యాయి. మార్కాపురం జిల్లా త్రిపురాంతకం మండలంలో పాత అన్న సముద్రంలో రాత్రి వీచిన గాలుల ధాటికి దాదాపు పదికి పైగా ఇళ్ల పైకప్పులు ఊడిపోయాయి. ప్రతి జిల్లాలో విద్యుత్తు స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. కరెంటు తీగలు తెగిపడ్డాయి. జిల్లాలో అత్యధిక ప్రాంతాల్లో విద్యుత్తు సరఫరా నిలిచిపోయింది.

వర్షం, గాలులతో విద్యుత్​ సరఫరాకు అంతరాయం - సమస్యలుంటే 1912ను సంప్రదించండి: మంత్రి గొట్టిపాటి

ఈదురు గాలుల బీభత్సం - తాటిచెట్టు పడి ఇద్దరు స్నేహితులు మృతి

TAGGED:

RAINS IN ANDHRA PRADESH
CLIMATIC CONDITIONS IN AP
WEATHER FAVORABLE FOR MONSOON
వాతావరణ కేంద్రం ఆదేశాలు
WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.