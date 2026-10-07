తీవ్ర దశకు ఎల్నినో - వచ్చే ఏడాది మే నాటికి సాధారణ పరిస్థితులు
ఎల్నినో తీవ్ర దశకు చేరిందని దాని పర్యవసానమే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నడూ లేనంత వేడిగా మారిపోయిందని విశాఖలోని ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం సముద్ర అధ్యయన, వాతావరణ విభాగం సీనియర్ ఆచార్యులు పి.సునీత తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 9:40 AM IST
Weather Conditions will Return to Normal by Next Year: ఎల్నినో ప్రస్తుతం తీవ్ర దశకు చేరుకుందని, ఈ కారణంగానే భూగోళం ఎన్నడూ లేనంత వేడిగా మారిపోయిందని విశాఖలోని ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం సముద్ర అధ్యయన, వాతావరణ విభాగం సీనియర్ ఆచార్యులు పి.సునీత తెలిపారు. ఇటీవల బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం తుపానుగా మారకపోవడానికి ఇదొక కారణమై ఉండొచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. దీనిపై పరిశోధన జరుగుతున్నట్లు చెప్పారు. ఎల్నినో పరిస్థితులపై ఆమె మాట్లాడుతూ ఎల్నినో తీవ్రత వచ్చే ఏడాది జనవరి వరకు ఉంటుందని ఏప్రిల్-మే నాటికి సాధారణ స్థితి ఏర్పడుతుందని తెలిపారు.
ఎల్నినో తీవ్ర ప్రభావం చూపడానికి సముద్ర గర్భంలోని ఉష్ణోగ్రత పెరగడమూ ఓ కారణంగా కనిపిస్తోందని పి.సునీత తెలిపారు. పసిఫిక్ మహాసముద్రంలోని 50 మీటర్ల నుంచి 300 మీటర్ల లోతులో వేడి ఎక్కువగా ఉందని అక్కడ 2-4 డిగ్రీల మేర ఉష్ణోగ్రత పెరిగిందని చెప్పారు. ఈ సూపర్ ఎల్నినో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులకు దారి తీయడమే కాకుండా వాతావరణంలో ఇంకా ఏ రకమైన మార్పులు జరుగుతాయో అప్పుడే చెప్పలేమని దాన్ని నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నామని వెల్లడించారు.
పొడి గాలుల ప్రభావంతో దేశంలో 70 శాతం వర్షపాతం నైరుతి రుతుపవనాల వల్లే ఉంటుందని సునీత అన్నారు. పసిఫిక్ మహాసముద్రం వేడెక్కడం వల్ల మేఘాలు తూర్పునకు మళ్లుతున్నాయని దీనివల్ల భారత్, ఇండోనేసియా ప్రాంతాల్లో పొడి గాలులు ఏర్పడి మేఘాలు తగ్గుతున్నాయని చెప్పారు. ఈ కారణంగానే సుదీర్ఘ వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయన్నారు. జూన్ నుంచి సెప్టెంబరు వరకు దేశంలో సగటున 868 మి.మీ. వర్షపాతం కురవాల్సి ఉండగా 759 మి.మీ. మాత్రమే కురిసిందని వివరించారు.
ఈ లెక్కన 13 శాతం లోటు ఉండగా, దక్షిణ భారతంలో అది 24 శాతంగా ఉందని తెలిపారు. పశ్చిమ హిందూ మహాసముద్రం వేడెక్కడం (పాజిటివ్ ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్-ఐవోడీ) మొదలైతే ఎల్నినో ప్రభావం తగ్గుతుందని ఈ ఏడాది డిసెంబరులోగా ఐవోడీ తీవ్రరూపం దాల్చి తగ్గుముఖం పడుతుందని అన్నారు. ఈశాన్య రుతుపవనాల సమయంలో పాజిటివ్ ఐవోడీ, ఎల్నినో వల్ల బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే తుపాన్లు ఎక్కువ రోజులు ఉండేందుకు అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు.
మూడు దశాబ్దాల్లో ఈసారే అధికం: పసిఫిక్ మహాసముద్రం ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత సాధారణంగా 28 డిగ్రీలు ఉంటుందని అది పెరిగితే ఇండెక్స్ల్లో మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయని సునీత తెలిపారు. ఇండెక్స్ 2.7గా ఉంటే పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో 30.7 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత ఉందని అర్థమని మరోవైపు, ఎల్నినో వల్ల 1997, 2002, 2009, 2015 సంవత్సరాల్లో విపత్తులు ఏర్పడ్డాయని చెప్పారు. వాటికన్నా ఎక్కువ తీవ్రత ప్రస్తుతం కనిపిస్తోందని ప్రస్తుత ఎల్నినో తీవ్రత ఈ నెలాఖరుకు 2.9 (+లేదా-0.4)గా రికార్డు కానుందని అన్నారు.
పసిఫిక్ మహాసముద్రం నుంచి హిందూ మహాసముద్రం వైపు కెల్విన్ వేవ్ (వేడి ప్రవాహం) ఉంటుందని అది వచ్చేటప్పుడు తేమ శాతం, గాలి దిశలు మారిపోతాయని తెలిపారు. ఐవోడీ పాజిటివ్, ఎల్నినో రెండూ కలిస్తే వాతావరణంలో ఊహించని మార్పులు సంభవిస్తాయని0 ఈ పరిస్థితులపై పరిశీలనకు వాతావరణ పరిశోధకులు సిద్ధంగా ఉన్నారని ఆచార్యులు పి.సునీత వెల్లడించారు.
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