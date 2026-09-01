ఆర్మీ కంచుకోట మద్రాస్ రెజిమెంట్లో చోరీ - 12 ఆయుధాలను ఎత్తుకెళ్లిన దుండగులు
4 ఏకే-47లు, ఆరు పిస్టళ్లు, ఒక ఇన్సాస్ రైఫిల్, మందుగుండు సామగ్రి మాయం - దుండగులు గది లోపలికి ఎలా వచ్చారనే ప్రశ్నలు? - సిబ్బందే చోరీకి పాల్పడి ఉండొచ్చన్న అనుమానాలు!
Published : September 1, 2026 at 8:25 AM IST
Theft at Madras Regiment Army Base : హైదరాబాద్ కంటోన్మెంట్లోని అత్యంత కట్టుదిట్టమైన ఆర్మీ స్థావరంలో ఆయుధాల చోరీ కలకలం రేపుతోంది. బొల్లారం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మద్రాస్ రెజిమెంట్లో ఆయుధాలు భద్రపరిచే గది తాళం పగులగొట్టి 12 ఆయుధాలను దుండగులు ఎత్తుకెళ్లిన ఘటన అందరినీ షాక్కు గురి చేసింది. 4 ఏకే-47లు, 6 పిస్టళ్లు, ఒక ఇన్సాస్ రైఫిల్తో పాటు మందుగుండు సామగ్రి చోరీకి గురైనట్లు తెలుస్తోంది. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్ పోలీసులు సీసీ ఫుటేజీ ఆధారంగా దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు.
హైదరాబాద్ కంటోన్మెంట్ ప్రాంతంలో డిఫెన్స్కు చెందిన 12 రకాల ఆయుధాలు చోరీకి గురైనట్లు ఆర్మీ అధికారులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కంటోన్మెంట్లో ఆర్మీ శిక్షణ సంస్థతో పాటు వివిధ రెజిమెంట్లు కొనసాగుతున్నాయి. వాటిలో మద్రాస్ రెజిమెంట్ కూడా ఒకటి. ఈ రెజిమెంట్లో ఆర్మీ సిబ్బంది ఆయుధాలను భద్రపరిచే ప్రత్యేక డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఉండే దానిలోకి అనుమతి ఉన్న వ్యక్తులు మినహా ఇతరులు ఎవరూ ప్రవేశించేందుకు అవకాశం ఉండదు.
రెజిమెంట్ చుట్టూ 4 గేట్లతో కట్టుదిట్టమైన జవాన్ల భద్రత ఉంటుంది. ఆర్మీ అధికారులు, జవాన్లు, అనుమతి ఉన్న వ్యక్తులు తప్ప లోపలికి ఎవర్నీ పంపడానికి అవకాశం లేదు. అయితే ఆదివారం రాత్రి ఆయుధాలు భద్రపరిచే గదిలో చోరీ జరిగినట్లు ఆర్మీ అధికారులు గుర్తించారు. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు తుపాకులు భద్రపరిచే గది తాళం పగులగొట్టి లోపలికి ప్రవేశించి 4 ఏకే-47 తుపాకులు, ఆరు పిస్టళ్లు, ఒక ఇన్సాస్ రైఫిల్తో పాటు మందుగుండు సామగ్రిని తీసుకెళ్లినట్లు తెలిపారు. వాటి విలువ మొత్తం రూ.15 లక్షల వరకు ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
సిబ్బందిలోనే దుండగులు! : మరోవైపు ఆయుధాల చోరీకి గురైన మద్రాస్ రెజిమెంట్ చుట్టూ అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఉన్న నేపథ్యంలో బయట వ్యక్తులు ఎలా లోపలికి వచ్చారని ఆర్మీ అధికారులు ప్రశ్నలు వేసుకుంటున్నారు. సిబ్బందిలోనే ఎవరైనా ఈ చోరీకి పాల్పడి ఉండొచ్చన్న కోణంలోనూ వారు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రెజిమెంట్లోని సిబ్బందిని అంతర్గతంగా విచారణ చేస్తూ ఆయుధాల భద్రత, తాళాల నిర్వహణ, ఆ సమయంలో డ్యూటీలో ఉన్న సిబ్బంది వివరాలను పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అయితే గదిలో ఉన్న 12 ఆయుధాలను ఒక్క వ్యక్తి తీసుకెళ్లడం సాధ్యం కానే కాదు. ఈ దొంగతనంలో ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది పాల్గొని ఉండొచ్చని పోలీసులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు. అత్యంత భద్రత ఉండే ప్రాంతంలోని ఆయుధాలు భద్రపరిచే గది వరకు చేరుకున్న వ్యక్తులకు రెజిమెంట్లోని భద్రతా వ్యవస్థపై పూర్తి అవగాహన ఉండే అవకాశం ఉందన్న కోణంలోనూ కేసును పరిశీలిస్తున్నారు.
సున్నిత అంశం - పోలీసుల గోప్యం : మద్రాస్ రెజిమెంట్ బొల్లారం పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో ఉండటంతో ఆర్మీ అధికారులు సోమవారం ఉదయం అక్కడి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. రక్షణ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన అత్యంత సున్నితమైన అంశం కావడంతో ఈ కేసుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను పోలీసులు అత్యంత గోప్యంగా ఉంచుతున్నారు. ఘటన అనంతరం మల్కాజిగిరి పోలీస్ కమిషనరేట్ పోలీసు ఉన్నతాధికారులు మద్రాస్ రెజిమెంట్లోని ఘటనా స్థలిని పూర్తిగా పరిశీలించారు. సమీపంలోని సీసీ ఫుటేజీని తీసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అనుమానాస్పద వ్యక్తుల కదలికలు, చోరీ జరిగిన సమయం, రెజిమెంట్లోకి వచ్చి, బయటకు వెళ్లిన వారి వివరాలపై ఆరా తీస్తున్నారు.
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