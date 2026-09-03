బొల్లారం ఆర్మీ క్యాంపులో ఆయుధాల చోరీ - ఫైరింగ్ రేంజ్ గోడ సమీపంలో డిటోనేటర్లు
మద్రాస్ రెజిమెంట్ ఆర్మీ క్యాంపు సమీపంలో డిటోనేటర్లు - ఫైరింగ్ రేంజ్ వెనుక గోడ సమీపంలో ప్లాస్టిక్ బకెట్లో డిటోనేటర్లు - అల్మార తాళం బద్దలు కొట్టి పెట్టెను పగలగొట్టిన దుండగులు
Published : September 3, 2026 at 8:33 AM IST
Hyderabad Army Camp Weapons Theft : హైదరాబాద్ బొల్లారం ఆయుధాల చోరీ వ్యవహారాన్ని రక్షణ మంత్రిత్వశాఖ తీవ్రంగా పరిగణించింది. చోరీకి గురైన ఆయుధాలు ప్రాణాంతకమైనవి కావడంతో పోలీసులు, సైనిక అధికారులు అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. అసలు దుండగులు ఎవరు? ఆయుధాల నిల్వచేసే పరిసరాలకు ఎలా వచ్చారు? హనీట్రాప్ ఏమైనా జరిగిందా? అనే కోణంలోనూ దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తున్న హైదరాబాద్ బొల్లారం రెజిమెంట్లో ఆయుధాల చోరీ వ్యవహారం జటిలమవుతోంది. కేసు నమోదైన 48 గంటల తర్వాత దర్యాప్తులో పురోగతి లభించింది. మద్రాస్ రెజిమెంట్ ఆర్మీ క్యాంపు సమీపంలో డిటోనేటర్లు లభ్యమయ్యాయి. ఫైరింగ్ రేంజ్ వెనుక గోడ సమీపంలో ప్లాస్టిక్ బకెట్లో 8 బండిల్స్లో 160 ఎలక్ట్రికల్ డిటోనేటర్లు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఒక్కో బండిల్లో 20 డిటోనేటర్లు ఉండగా వాటి విలువ రూ.32 వేలు ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఆర్మీ సిబ్బంది సమాచారంతో బొల్లారం పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నారు. డిటోనేటర్ల లభ్యంపై మల్కాజిగిరి బాంబ్ డిస్పోజల్ టీమ్కు సమాచారం అందించారు. 33A సైజ్ కమర్షియల్ ఎలక్ట్రికల్ డిటోనేటర్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. డిటోనేటర్లను అక్కడ వదిలివెళ్లింది ఎవరు? అని పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులపై ఎక్స్ప్లోసివ్ సబ్స్టెన్సెస్ యాక్ట్ సెక్షన్లు 4, 5 కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఆర్మీ క్యాంపులో ఆయుధాల మిస్సింగ్ కేసు నేపథ్యంలోనే డిటోనేటర్లు లభ్యం కావడం కలకలం రేపుతోంది.
చోరీ అయిన ఆయుధాలు సంఘవిద్రోహ శక్తుల చేతుల్లో పడితే పర్యవసానాలు తీవ్రంగా ఉంటాయన్న ఉద్దేశంతో ఒక్క ఆధారాన్నీ వదలకుండా ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే దర్యాప్తు జరుగుతున్న కొద్దీ విస్మయం కలిగించే అంశాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. దుండగులు ఏయే ఆయుధాలు చోరీ చేశారో వాటికి తగ్గ తూటాలనే ఎత్తుకెళ్లినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఇందులో "హనీట్రాప్" కోణం ఏమైనా ఉందా అనే అంశంపైనా దృష్టి పోలీసులు సారించారు.
ఏయే ఆయుధాలు చోరీ చేశారో వాటికి తగ్గ తూటాలే చోరీ : కేసులో రాత్రీపగలూ తేడా లేకుండా అనేక కోణాల్లో దర్యాప్తు జరుపుతున్నా ఇంత వరకూ ఇసుమంతైనా పురోగతి సాధించలేదు. ఇక్కడ నాలుగు ఏకే 203 రైఫిళ్లు, ఏడు 9 MM పిస్టళ్లు, ఒక ఇన్సాస్ చోరీకి గురికాగా, దుండుగులు ఏయే ఆయుధాలను అపహరించారో సరిగ్గా వాటికి సరిపోయే తూటాలనే ఎత్తుకెళ్లారు. దీన్నిబట్టి పక్కా ప్రణాళికతోనే చోరీకి పాల్పడ్డారని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. కచ్చితంగా ఆయుధాల గురించి బాగా తెలిసిన వారే చోరీ చేసి ఉంటారని నిర్ధరణకు వస్తున్నారు. మద్రాస్ రెజిమెంట్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న సిబ్బంది అందర్నీ పోలీసులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. అయినా ఒక్కరి నుంచి కూడా అనుమానించదగ్గ సమాచారం రాలేదు. రెజిమెంట్కు వచ్చే అన్ని రహదారులలోని వందల సీసీ కెమెరాలను స్థానిక పోలీసులు జల్లెడ పడుతున్నారు. అయినా ఒక్క క్లూ కూడా దొరకలేదని తెలుస్తోంది.
ఆయుధాలు, మందుగుండు రికార్డులు సరిగా లేవు : సోమవారం ఉదయం కోటెను తనిఖీ చేసినపుడు ఆయుధాలు, మందుగుండు చోరీ అయినట్లు గుర్తించామని సైనికాధికారులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దర్యాప్తులో పాల్గొంటున్న అధికారులు దీనిపై సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొంతకాలంగా అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా కొద్దికొద్దిగా మందుగుండును తప్పించి, ఆ తర్వాత ఆయుధాలు చోరీ చేసి ఉంటారని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. అయితే అల్మారీలో ఆయుధాలు, మందుగుండు నిల్వల రికార్డులు సరిగా నిర్వహించడం లేదని పోలీసులు గుర్తించారు. ఇది కూడా అనుమానాలకు తావిస్తోంది. దుండగులు తలుపునకు వేసిన తాళం బద్దలు కొట్టి లోపల తూటాలు ఉంచిన పెట్టెలనూ పగలగొట్టారు. అయినా సమీపంలో విధులు నిర్వహిస్తున్న సిబ్బందికి ఎలాంటి శబ్దాలూ వినిపించలేదు. దీనిపై అధికారులు ప్రశ్నించినప్పుడు ఆరోజు రాత్రి పెద్ద వర్షం పడిందని, అందుకే శబ్దాలు వినిపించలేదని సమాధానం చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది.
హానీట్రాప్ కోణంలోనూ పరిశీలిస్తున్నట్లు అధికారులు : మద్రాస్ రెజిమెంట్లోని సిబ్బందిని హానీట్రాప్లో దించి దుండగులు చోరీకి పాల్పడి ఉంటారా అనే కోణంలోనూ పరిశీలిస్తున్నట్లు ఆర్మీ ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు. సిబ్బంది సోషల్ మీడియా ఖాతాలు, ఫోన్లు, కంప్యూటర్లు పరిశీలిస్తున్నారు. ఒకవేళ హానీట్రాప్ ఉదంతం ఉండి ఉంటే ఈ కుట్ర మరింత పెద్దదిగా మారే అవకాశం ఉంది. దీని వెనుక దేశవిద్రోహశక్తులు ఉండే అవకాశంతో పాటు ఆయుధాలు వారి చేతికి చేరితో ప్రమాదం ఎప్పుడైనా ముంచుకొచ్చే అవకాశం ఉంది.
తెల్లవారుజామున వచ్చిన ఆ బండి ఎవరిది? - 'ఆయుధాల చోరీ'పై రంగంలోకి మిలటరీ ఇంటెలిజెన్స్
ఆర్మీ కంచుకోట మద్రాస్ రెజిమెంట్లో చోరీ - 12 ఆయుధాలను ఎత్తుకెళ్లిన దుండగులు