రాష్ట్రంలో వెయ్యి మినీ మార్టులు - మార్కెట్‌ కంటే తక్కువ ధరకే: మంత్రి నాదెండ్ల

ఏపీలో వెయ్యి మినీ మార్టులను ఏర్పాటు - వెల్లడించిన మంత్రి నాదెండ్ల - మార్కెట్‌ కంటే తక్కువ ధరలో ఉండేలా ఏర్పాట్లు చేస్తామని వెల్లడి - సరఫరా వ్యవస్థలో సమన్వయం పెంపొందించడమే లక్ష్యమని స్పష్టం

Minister Nadendla says will Set Up 1000 Mini Marts In AP
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 7:51 PM IST

Minister Nadendla says will Set Up 1000 Mini Marts In AP: రాబోయే రోజుల్లో ఏపీలో మినీ మార్టులను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు. రెండో రోజు దిల్లీ పర్యటనలో భాగంగా కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్‌ జోషి, ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి సమావేశమయ్యారు. ఏపీకి సంబంధించిన పలు కీలక అంశాలపై వారితో చర్చించారు.

రాబోయే రోజుల్లో వెయ్యి మినీ మార్టులు: విశాఖ, విజయవాడలో సీబీడీసీ ప్రక్రియకు అనుమతి వచ్చిందని కేంద్ర మంత్రులతో నిర్వహించిన సమావేశం అనంతరం మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ వివరించారు. మరో నెల రోజుల్లోనే సీబీడీసీకి సాంకేతికత, డేటా సేకరించుకొని ప్రారంభిస్తామని మంత్రి నాదెండ్ల స్పష్టం చేశారు. అదే విధంగా రాబోయే రోజుల్లో వెయ్యి మినీ మార్టుల ఏర్పాటుకు అధికారులు ముందుకొచ్చారని తెలియజేశారు. కంది, మినప వారే సరఫరా చేసి మార్కెట్‌ కంటే తక్కువ ధరలో ఉండేలా ఏర్పాట్లు చేస్తారని నాదెండ్ల పేర్కొన్నారు. మిల్లెట్స్‌నూ మినీ మార్టుల ద్వారా అందుబాటులోకి తెచ్చేలా కార్యాచరణ చేపడతామని మంత్రి నాదెండ్ల అన్నారు. నాణ్యమైన వస్తువులను తక్కువ ధరకు అందించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

రాష్ట్ర ఆహార, పౌరసరఫరాలు వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ రెండో రోజు ఢిల్లీ పర్యటన కొనసాగుతోంది. రాష్ట్ర ప్రజల ప్రయోజనాలే ప్రధాన ధ్యేయంగా ఈ పర్యటన సాగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. పౌరసరఫరాల వ్యవస్థ బలోపేతం, వినియోగదారులకు మెరుగైన సేవల అందించడంపై దృష్టి సారిస్తూ పలు కీలక ఉన్నతస్థాయి సమావేశాలను మంత్రి నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా శాఖ కార్యదర్శి కన్నబాబుతో కలిసి, కేంద్ర పెట్రోలియం సహజ వాయు మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి డా. నీరజ్ మిట్టల్, సంయుక్త కార్యదర్శి సుజాత శర్మతో సమావేశమయ్యారు.

సరఫరా వ్యవస్థలో సమన్వయంపై చర్చ: అదే విధంగా రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పెండింగ్ అంశాలు, ప్రజలకు మరింత సమర్థవంతమైన సేవలు అందించే విధానాలు, సరఫరా వ్యవస్థలో సమన్వయం పెంపు వంటి అంశాలపై మంత్రి నాదెండ్ల విస్తృతంగా చర్చించారు. అనంతరం కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, ఆహారం ప్రజా పంపిణీ శాఖ గౌరవ కేంద్ర మంత్రివర్యులు ప్రహ్లాద్ జోషిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు కీలక అంశాలపై చర్చించారు.

పారదర్శక సేవల సాధనే లక్ష్యం: ముఖ్యంగా పౌరసరఫరాల నిర్వహణ, వినియోగదారుల సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, ప్రజలకు పారదర్శకమైన సేవల అందజేత, కేంద్ర-రాష్ట్ర సమన్వయంపై చర్చ జరిగినట్లు తెలిపారు. ఈ సమావేశాల సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజల ప్రయోజనాల పరిరక్షణకు ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని, ప్రజలకు నాణ్యమైన సమర్థవంతమైన సేవలు అందించేందుకు అవసరమైన చర్యలను వేగవంతం చేస్తోందని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు.

"రాబోయే రోజుల్లో వెయ్యి మినీ మార్టుల ఏర్పాటుకు ఎన్​సీసీఎఫ్ (నేషనల్ కోఆపరేటివ్ కన్స్యూమర్స్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్) ముందుకొచ్చింది. వారి సహకారంతో రాబోయే రోజుల్లో వెయ్యి మినీ మార్టులు ఏర్పాటు చేస్తాం. కంది, మినప వారే సరఫరా చేసి మార్కెట్‌ కంటే తక్కువ ధరలో ఉండేలా ఏర్పాట్లు చేస్తారు. మిల్లెట్స్‌నూ మినీ మార్టుల ద్వారా అందుబాటులోకి తెచ్చేలా కార్యాచరణ చేపడతాం. నాణ్యమైన వస్తువులను తక్కువ ధరకు అందించేలా అన్ని ఏర్పాట్లును చేస్తాం". -నాదెండ్ల మనోహర్, మంత్రి

