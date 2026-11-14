అందరికీ ఓటు హక్కు ఉండాలని మేం కోరుకుంటున్నాం : రేవంత్ రెడ్డి
CM Revanth Reddy Speech in Bharat Summit 2026 : రెండోరోజు జరిగిన భారత్ సమ్మిట్-2026లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా మంది ప్రతినిధులకు వీసాలు ఇవ్వలేదని ఆరోపించారు.
Published : November 14, 2026 at 5:49 PM IST
భారత్ సమిట్కు వెయ్యి మందికిపైగా ప్రతినిధులను ఆహ్వానించామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వెల్లడించారు. అయితే చాలా మంది ప్రతినిధులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం వీసాలు ఇవ్వలేదని ఆరోపించారు. వీసాలు దక్కని వారు సైతం భారత్ సమిట్ను వీక్షిస్తున్నారని తెలిపారు. హైదరాబాద్లో జరిగిన భారత్ సమ్మిట్-2026లో పాల్గొని ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగించారు.
ప్రస్తుతం దేశంలో రెండు వర్గాలు ఉన్నాయని సీఎం రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. ఒకరేమో ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణను కోరుకుంటున్నారని, మరొకరు ప్రజాస్వామ్యాన్ని ధ్వంసం చేయాలని కోరుకుంటున్నారన్నారు. అయితే అందరికీ ఓటు హక్కు ఉండాలని తాము కోరుకుంటున్నామని చెప్పారు. వారేమో ఎంపిక చేసిన వారికే ఓటు ఉండాలనుకుంటున్నారని విమర్శించారు. ప్రజల కోసం రాహుల్ చేసే పోరాటానికి ఎప్పుడూ అండగా ఉంటామని స్పష్టం చేశారు. సంపన్నుల కోసం ప్రభుత్వం పనిచేయడం మానాలని సూచించారు.