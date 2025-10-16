ETV Bharat / state

రూ.20తో గమ్యాన్ని చేరుకోవచ్చు - చౌకగా నగరాన్ని చుట్టి రావచ్చు! - కానీ?

హైదరాబాద్​లో పెరిగిన ఆర్టీసీ బస్సు ఛార్జీలు - దూర ప్రాంతాలను చేరుకోవాలంటే అధిక మొత్తంలో ఖర్చు - కేవలం రూ.20 చెల్లించి ఎంఎంటీఎస్​లో ఆయా గమ్యాలు చేరే వెసులుబాటు

MMTS SERVICES IN HYDERABAD
MMTS SERVICES IN HYDERABAD (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 16, 2025 at 10:01 AM IST

2 Min Read
Cheapest Journey In Hyderabad : హైదరాబాద్​ నగరంలో ప్రయాణించాలంటే ఖర్చుతో కూడుకున్న పని. స్మార్ట్​ఫోన్​ వాడకం అభివృద్ధి చెందాక ర్యాపిడో, ఓలా అంటూ ఉన్నచోటు నుంచి ప్రయాణం సాగిస్తున్నారు. వీటిలో ప్రయాణం సులువుగానే ఉన్నప్పటికీ, కాస్త ఖర్చుతో కూడుకున్న పని. కాగా నగరంలో తక్కువ ఖర్చుతో ప్రయాణించాలంటే అధికంగా ఆర్టీసీ బస్సులను, మెట్రో రైళ్లను వినియోగిస్తున్నారు. వీటికన్నా అత్యంత చౌకగా ప్రయాణించగలిగే మార్గం మరొకటి ఉందనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు. అదే నగరంలో తిరిగే దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసులు.

చర్యలు లేవని విమర్శలు : నగరంలో ఆర్టీసీ బస్సు ఛార్జీలు పెరిగాయి. దీనితో నగరంలోని దూర ప్రాంతాలను చేరుకోవాలంటే అధిక మొత్తంలో ఛార్జీలు చెల్లించాల్సి వస్తుంది. దీనిని అవకాశంగా తీసుకుని దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసులను పెంచి, ప్రయాణికులను ఆకర్షించాలి. కానీ ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకోవడం లేదనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

కేవలం రూ.20తో ప్రయాణం : డిమాండ్ లేని రూట్లలో గంటకు మూడు సర్వీసులను తిప్పుతోంది. ఒక్కో బోగీలో పట్టుమని 10 మంది కూడా ప్రయాణికులు లేకున్నా, 10 నుంచి 12 బోగీలతో సర్వీసులను నడుపుతున్నారు. ఇంత తక్కువ సంఖ్యలో ప్రయాణాలు సాగించడంతో నిర్వహణ ఖర్చులకు కూడా వాటి నుంచి ఆదాయం రావడం లేదు. వేర్వేరు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో కనిష్ఠ, గరిష్ఠ ఛార్జీలు రూ.15 నుంచి రూ.80 వరకు పెరిగాయి. అయితే కేవలం రూ.20 చెల్లించి ఎంఎంటీఎస్​లో ఆయా గమ్యాలు చేరే వెసులుబాటు ఉంది.

కొవిడ్‌ తర్వాత 50 వేలు : నగరంలో గతంలో 120 ఎంఎంటీఎస్​లు సేవలందించగా, అందులో రోజూ సగటున 1.5 లక్షల మంది గమ్యస్థానాలకు చేరుకునేవారు. కొవిడ్ తర్వాత దక్షిణ మధ్య రైల్వే సర్వీసుల సంఖ్యను 86కి తగ్గించగా, కేవలం 50 వేల మంది మాత్రమే ఈ సేవలను వినియోగించుకుంటున్నారు. సమయవేళలు పాటించకపోవడం, సమయానికి గమ్యస్థానాలు చేరుకోవడంలో జాప్యంతో ప్రయాణికులు ప్రత్యామ్నాయాలను ఎంచుకుంటున్నారు.

ఇలా చేస్తే అందరికీ ప్రయోజనకరం : మేడ్చల్ నుంచి సికింద్రాబాద్ మార్గంలో ఉదయం గంట వ్యవధిలోనే 3 ఎంఎంటీఎస్​ సర్వీసులు నడుస్తున్నాయి. సగటున 30 బోగీలతో సర్వీసులు అందిస్తున్నా, 200 మంది కూడా ప్రయాణించని పరిస్థితి నెలకొంది. ఒక్కో రైలుకు ఆరు బోగీలు ఉండేలా అధిక సంఖ్యలో ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసులను నడిపితే అటు రైల్వేకు, ఇటు ప్రజలకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని ప్రయాణికులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ప్రస్తుతం నడుపుతున్న సర్వీసులు : మేడ్చల్ మార్గంలో ప్రస్తుతం 7 సర్వీసులు అందుబాటులో ఉండగా, తెల్లాపూర్, లింగంపల్లి నుంచి మేడ్చల్ వైపు రెండు సర్వీసులు నడుపుతున్నారు. ఇవన్నీ సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్​ మీదుగా రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. రామచంద్రాపురం నుంచి ఘట్​కేసర్ మార్గంలో ఒక సర్వీసు, సనత్​నగర్​ నుంచి ఘట్​కేసర్​కు ఒక సర్వీసు, మేడ్చల్ నుంచి హైదరాబాద్, మేడ్చల్ నుంచి ఫలక్​నుమాకు రెండు సర్వీసులు నడుపుతున్నారు.

డిమాండ్​ అధారంగా సర్దుబాటు చేయండి : మధ్యాహ్నం వేళలో బోగీల్లో పదుల సంఖ్యలో, సాయంత్రం వేళల్లో కిక్కిరిసిన ప్రయాణాలు ఇబ్బంది పెడుతుండగా డిమాండ్​ అధారంగా సర్దుబాటు చేయాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు. చర్లపల్లి, మల్కాజ్​గిరి మీదుగా సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, ఉందానగర్​కు ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసులను పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

