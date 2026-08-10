పిల్లలు ఫోన్ చూడటం తప్పు కాదు - ఇలా వాడుకోలేకపోతే మాత్రం నిజంగా తప్పే!
కీబోర్డు కంపోజింగ్, భాషా యాప్లు, మ్యూజిక్ క్రియేట్ వంటి యాప్లతో కాలక్షేపం - పిల్లలతో కలిసి రీల్స్ చూడటం - బంధువులు, స్నేహితులను ఇంటర్వ్యూ చేయించడంతో ప్రశ్నించే తత్వం
Published : August 10, 2026 at 12:04 PM IST
Good Screen Time For Children : ప్రస్తుతం అంతా డిజిటల్ యుగం. ఏ ఒక్కరినీ చూసినా రోజంతా ఫోన్లోనే గడిపేస్తున్నారు. నిమిషం తీరిక దొరికిందంటే చాలు ఫోన్లో తలదూరుస్తున్నారు. పెద్దల నుంచి పిల్లల వరకు ఇదొక వ్యసనంలా మారింది. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న సమస్య ఫోన్ చూడటం కాదు. దాన్ని ఎంత బాగా ఉపయోగించుకుంటున్నాం అనేదే ముఖ్యమని అంటున్నారు మానసిక నిపుణులు. మరీ ముఖ్యంగా పిల్లలు ఫోన్ను కాలక్షేపం కోసం కాకుండా వారి నైపుణ్యాలు పెంపొందించేలా చూడాలని తల్లిదండ్రులకు సూచిస్తున్నారు. మరి దాని కోసం పిల్లలతో సెల్ఫోన్ ద్వారా ఏ ఏ పనులు చేయించాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.
రీల్స్తో ఆటలు : పిల్లలు ఫోన్ తెరిస్తే చాలు వారికి ఆకర్షణీయంగా అనిపించే రీల్స్ను తెగ చూసేస్తుంటారు. పొరపాటున వారి దగ్గర నుంచి ఫోన్ తీసుకున్నామంటే చాలు ఇక ఏడుస్తూనే ఉంటారు. అందుకే వారితో పాటు తల్లిదండ్రులు కూడా కొద్ది సమయం పాటు ఆ రీల్ చూడాలి. ఆ తర్వాత ఆ రీల్లో వారు ఎంత గమనించారు? దాని సారాంశం ఏంటనే దానిపై పోటీ పెట్టాలి. దాంతో వారికి జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. అలాగే పిల్లలతో కలిసి వంతుల వారీగా ఫోన్లో గేమ్స్ ఆడటం ద్వారా వారు ఏ సందర్భాల్లో ఎలా స్పందిస్తున్నారని తెలుస్తుంది. అలా కొన్ని రోజులకు వారితో షటిల్, క్రికెట్ వంటి ఫిజికల్ గేమ్స్ ఆడించాలి. ఇలా చేస్తే క్రమంగా వారిలో శారీరక దృఢత్వం పెరుగుతుందని అంటున్నారు.
కొత్తగా నైపుణ్యం పెంచుకునేలా : ప్రస్తుతం కీబోర్డు కంపోజింగ్, భాషా యాప్లు, మ్యూజిక్ క్రియేట్ వంటి యాప్లెన్నో అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటి ద్వారా పిల్లలు వేగంగా టైప్ చేయడం, పదాలు నేర్చుకోవడం, కొత్త ట్యూన్స్ను సృష్టించడం వంటివి చేసుకోవచ్చు. అలాగే బంధువులు, స్నేహితులతో ఇంటర్వ్యూ చేయించడం ద్వారా వారిలో ప్రశ్నించే తత్వంతో పాటు మాట్లాడే నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయి.
పాడ్ కాస్ట్ గేమ్ : వారు ప్రతి రోజూ నేర్చుకునే కొత్త విషయాలను రెండు నిమిషాల పాటు ఆడియో రికార్డింగ్ చేయించడం చేయాలి. అలాగే నిజాం మ్యూజియం, బ్రిటిష్ మ్యూజియం వంటి ఎన్నో మ్యూజియంలను వర్చువల్గా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిని ఫోన్లోనే చూపించాలి. ఇంట్లో ప్రతిరోజూ అమ్మ చేసే వంటలతో పాటు ఫన్నీ సంఘటనలను వీడియో తీసి, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్తో ఎడిట్ చేసేలా చూడాలి. ఇంట్లోనే బాల్కనీ నుంచి చుట్టూ ఉండే ప్రకృతిని ఫోన్లో బంధించడం అలవాటు చేయండి. వీటి ద్వారా వారికి సృజనాత్మకత పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
డిజిటల్ పేరెంటింగ్ అవసరం : ఇలా ఫోన్ను చక్కగా వినియోగిస్తే స్క్రీన్ టైం కూడా అభ్యాసంగా, కుటుంబ అనుబంధంగా మారుతుందని కన్సల్టెంట్ సైకాలజిస్టు వంగీపురం శ్రీనాథాచారి తెలిపారు. సృజనాత్మక కార్యకలాపాల్లో వారితో భాగస్వాములవుతూ ఉత్తమమైన డిజిటల్ పేరెంటింగ్ చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
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