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పిల్లలు ఫోన్​ చూడటం తప్పు కాదు - ఇలా వాడుకోలేకపోతే మాత్రం నిజంగా తప్పే!

కీబోర్డు కంపోజింగ్​, భాషా యాప్​లు, మ్యూజిక్​ క్రియేట్ వంటి యాప్​లతో కాలక్షేపం - పిల్లలతో కలిసి రీల్స్​ చూడటం - బంధువులు, స్నేహితులను ఇంటర్వ్యూ చేయించడంతో ప్రశ్నించే తత్వం

Good Screen Time For Children
Good Screen Time For Children (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2026 at 12:04 PM IST

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Good Screen Time For Children : ప్రస్తుతం అంతా డిజిటల్​ యుగం. ఏ ఒక్కరినీ చూసినా రోజంతా ఫోన్​లోనే గడిపేస్తున్నారు. నిమిషం తీరిక దొరికిందంటే చాలు ఫోన్​లో తలదూరుస్తున్నారు. పెద్దల నుంచి పిల్లల వరకు ఇదొక వ్యసనంలా మారింది. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న సమస్య ఫోన్​ చూడటం కాదు. దాన్ని ఎంత బాగా ఉపయోగించుకుంటున్నాం అనేదే ముఖ్యమని అంటున్నారు మానసిక నిపుణులు. మరీ ముఖ్యంగా పిల్లలు ఫోన్​ను కాలక్షేపం కోసం కాకుండా వారి నైపుణ్యాలు పెంపొందించేలా చూడాలని తల్లిదండ్రులకు సూచిస్తున్నారు. మరి దాని కోసం పిల్లలతో సెల్​ఫోన్​ ద్వారా ఏ ఏ పనులు చేయించాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.

రీల్స్​తో ఆటలు : పిల్లలు ఫోన్​ తెరిస్తే చాలు వారికి ఆకర్షణీయంగా అనిపించే రీల్స్​ను తెగ చూసేస్తుంటారు. పొరపాటున వారి దగ్గర నుంచి ఫోన్​ తీసుకున్నామంటే చాలు ఇక ఏడుస్తూనే ఉంటారు. అందుకే వారితో పాటు తల్లిదండ్రులు కూడా కొద్ది సమయం పాటు ఆ రీల్​ చూడాలి. ఆ తర్వాత ఆ రీల్​లో వారు ఎంత గమనించారు? దాని సారాంశం ఏంటనే దానిపై పోటీ పెట్టాలి. దాంతో వారికి జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. అలాగే పిల్లలతో కలిసి వంతుల వారీగా ఫోన్​లో గేమ్స్​ ఆడటం ద్వారా వారు ఏ సందర్భాల్లో ఎలా స్పందిస్తున్నారని తెలుస్తుంది. అలా కొన్ని రోజులకు వారితో షటిల్​, క్రికెట్​ వంటి ఫిజికల్​ గేమ్స్​ ఆడించాలి. ఇలా చేస్తే క్రమంగా వారిలో శారీరక దృఢత్వం పెరుగుతుందని అంటున్నారు.

కొత్తగా నైపుణ్యం పెంచుకునేలా : ప్రస్తుతం కీబోర్డు కంపోజింగ్​, భాషా యాప్​లు, మ్యూజిక్​ క్రియేట్​ వంటి యాప్​లెన్నో అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటి ద్వారా పిల్లలు వేగంగా టైప్​ చేయడం, పదాలు నేర్చుకోవడం, కొత్త ట్యూన్స్​ను సృష్టించడం వంటివి చేసుకోవచ్చు. అలాగే బంధువులు, స్నేహితులతో ఇంటర్వ్యూ చేయించడం ద్వారా వారిలో ప్రశ్నించే తత్వంతో పాటు మాట్లాడే నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయి.

పాడ్‌ కాస్ట్‌ గేమ్‌ : వారు ప్రతి రోజూ నేర్చుకునే కొత్త విషయాలను రెండు నిమిషాల పాటు ఆడియో రికార్డింగ్​ చేయించడం చేయాలి. అలాగే నిజాం మ్యూజియం, బ్రిటిష్​ మ్యూజియం వంటి ఎన్నో మ్యూజియంలను వర్చువల్​గా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిని ఫోన్​లోనే చూపించాలి. ఇంట్లో ప్రతిరోజూ అమ్మ చేసే వంటలతో పాటు ఫన్నీ సంఘటనలను వీడియో తీసి, బ్యాక్​గ్రౌండ్​ మ్యూజిక్​తో ఎడిట్​ చేసేలా చూడాలి. ఇంట్లోనే బాల్కనీ నుంచి చుట్టూ ఉండే ప్రకృతిని ఫోన్‌లో బంధించడం అలవాటు చేయండి. వీటి ద్వారా వారికి సృజనాత్మకత పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

డిజిటల్‌ పేరెంటింగ్‌ అవసరం : ఇలా ఫోన్​ను చక్కగా వినియోగిస్తే స్క్రీన్​ టైం కూడా అభ్యాసంగా, కుటుంబ అనుబంధంగా మారుతుందని కన్సల్టెంట్‌ సైకాలజిస్టు వంగీపురం శ్రీనాథాచారి తెలిపారు. సృజనాత్మక కార్యకలాపాల్లో వారితో భాగస్వాములవుతూ ఉత్తమమైన డిజిటల్‌ పేరెంటింగ్‌ చేయాలని సూచిస్తున్నారు.

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HOW WE USE PHONE FOR GOOD THINGS
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నైపుణ్యాలు పెంచేలా స్క్రీన్​ టైం
GOOD SCREEN TIME FOR CHILDREN

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