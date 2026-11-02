భూగర్భ జలాలపై ఎల్నినో ప్రభావం - అడుగంటుతున్న పాతాళ గంగను పెంచే మార్గాలివే!
How To Increase Ground Water : రాష్ట్రంలో ఎల్నినో ప్రభావంతో భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోతున్నాయి. నిత్య జీవితంలో అనవసరంగా వృథా చేస్తున్న నీటిని గుర్తించి, ఇంకుడు గుంతల ద్వారా భూగర్భంలోకి పంపించాలి.
Published : November 2, 2026 at 6:39 PM IST
ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల, భూగర్భ జలాలు రోజురోజుకీ అడుగంటిపోతున్నాయి. కొన్ని చోట్ల, బోర్ల నుంచి నీటిని పొందడంలో ఇళ్లకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. నీటి వినియోగంలో నిర్లక్ష్యం కారణంగా ప్రతిరోజూ వందలాది లీటర్ల నీరు వృథా అవుతోంది. ఇటువంటి విపత్కర పరిస్థితులలో మనం కొంచెం ఆలోచించి ముందుకు సాగితే నీటి వృథాను నివారించే అవకాశం ఉంది. ఇళ్లలో నీటిని ఆదా చేయడానికి నిపుణులు కొన్ని నియమాలను పాటించాలని సూచిస్తున్నారు.
- ఆర్వో ప్లాంట్ వృథాను ఆపాలి
చాలా ఇళ్లలో ఆర్వో ప్లాంట్ల నుంచి వచ్చే నీటిని తాగడం అలవాటుగా మారింది. ఒక లీటరు తాగునీటిని అందించడానికి, యంత్రం 3 లీటర్ల నీటిని పంప్ చేస్తుంది. దీనివల్ల తాగడానికి ఉపయోగపడే దానికంటే ఎక్కువ నీరు వృథా అవుతుంది.
సూచన: వ్యర్థ నీటిని ఒక బకెట్లో సేకరించాలి. దానిని బట్టలు ఉతకడానికి, ఇల్లు తుడుచుకోవడానికి ఉపయోగించాలి. దీనివల్ల నెలకు వేల లీటర్ల నీరు ఆదా అవుతుంది.
- ఇంకుడు గుంత తప్పనిసరి
వర్షం పడినప్పుడు, ఆ నీటిని సింక్లోకి మళ్లించాలి. దీనివల్ల వేసవిలో బోరుబావులు అడుగంటిపోకుండా ఉంటాయి. ప్రతి ఇంటికి ఇంకుడు గుంత తప్పనిసరి చేస్తే చాలా బాగుంటుంది.
- కుళాయి కింద కడగవద్దు
చాలామంది వంటగదిలో కుళాయి కింద కూరగాయలు కడుగుతారు. అలా చేయడం వల్ల ప్రతిసారీ 15-20 లీటర్ల నీరు వృథా అవుతుంది. పళ్లు తోముకునేటప్పుడు లేదా గడ్డం చేసుకునేటప్పుడు కుళాయిని తెరిచి ఉంచవద్దు. దాన్ని మూసివేస్తే, రోజుకు 15 లీటర్ల నీటిని ఆదా చేసినవారవుతారు.
సూచన : ఒక బేసిన్లో నీళ్లు తీసుకుని అందులోనే స్నానం చేయాలి. బియ్యం కడిగిన నీటిని పారవేయకుండా మొక్కలకు ఉపయోగించాలి.
- షవర్ వద్దు బకెట్ వాడటమే మేలు
చాలా ఇళ్లలో 50 శాతం నీరు బాత్రూంలలోనే వృథా అవుతుంది. షవర్ చేయడానికి 5 నుంచి 10 నిమిషాలు పడుతుంది. దీనికి సుమారు 100 లీటర్ల నీరు అవసరం.
సూచన: బకెట్తో స్నానం చేసే అలవాటు చేసుకోవాలి. షవర్కు బదులుగా మగ్గును ఉపయోగించాలి.
- ఆలోచించి ఫ్లష్ చేయాలి
టాయిలెట్లలో ఒక్కసారి ఫ్లష్ చేస్తే 30 లీటర్ల వరకు నీరు వృథా అవుతుంది. అదే పాత మోడల్ ఫ్లష్ అయితే 12-15 లీటర్ల నీటిని వాడుతుంది.
సూచన: ఫ్లష్ ట్యాంక్లో ఇసుక లేదా నీటితో నింపిన ఒక లీటరు వాటర్ బాటిల్ను ఉంచాలి. దీనివల్ల ప్రతిసారి ఒక లీటరు నీరు ఆదా అవుతుంది. తక్కువ, ఎక్కువ నీటిని విడుదల చేయడానికి డ్యూయల్ బటన్ను ఉపయోగించాలి.
- దుస్తులు ఎలా ఉతుకుతున్నారు?
చాలా మంది కొన్ని బట్టలను వాషింగ్ మెషీన్లో వేస్తారు. ఒక్కసారి ఆన్ చేస్తే మెషీన్ ద్వారా 60 లీటర్ల నీరు వృథా అవుతుంది.
సూచన: డ్రమ్ పూర్తిగా దుస్తులతో నిండిన తర్వాతే వాషింగ్ మెషీన్ను ఆన్ చేయాలి. చేతితో ఉతకడం అలవాటు చేసుకుంటే మరింత నీటిని ఆదా చేయవచ్చు. మెషీన్ నుంచి వచ్చే నీటిని టాయిలెట్లను కడగడానికి ఉపయోగించాలి.
- వాకిలి, వాహనాలు కడగడానికి
వాకిలిని పైపుతో కడిగినట్లయితే 100 లీటర్ల వరకు నీరు వృథా అవుతుంది. కారు లేదా ద్విచక్ర వాహనాన్ని కడగడం వల్ల 150 లీటర్ల నీరు వృథా అవుతుంది.
సూచన: పైపు బదులు చీపురుతో ఊడ్చాలి. కారును బకెట్ నీటితో కడగాలి. బైక్ను తడి గుడ్డతో తుడవాలి.
- లీక్లు ఉన్నాయేమో చూసుకోవాలి
ఇంట్లో కుళాయి నుంచి నీరు కారుతూ ఉంటే తెలియకుండానే నెలకు 1000 లీటర్ల నీరు వృథా అవుతుంది. ఎక్కువ కుళాయిలు ఉన్న ప్రదేశాలలో ఇది ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ కుళాయిని లేదా వాకర్ను వెంటనే మార్చాలి.
- బోర్లపై దృష్టి సారించాలి
ఇళ్లలోని ట్యాంకులు బోర్ల ద్వారా నిండి వృథా అవుతున్నాయి. ప్రతి ఇంట్లో రోజుకు రెండు, మూడు సార్లు కుళాయిని తిప్పడంలో 10 నిమిషాల ఆలస్యం జరిగినా, వేలాది లీటర్ల నీరు నేలపైకి పొంగిపొర్లుతోంది.
సూచన: బోరు వేసి మర్చిపోకుండా అలారం పెట్టుకొని ఆఫ్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే ఆధునిక సాంకేతికతతో పనిచేసే ఆటోమేటిక్ యంత్రాలను ఏర్పాటు చేసి ట్యాంక్ నిండిన వెంటనే బోర్ను ఆపివేసేలా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రజల జీవనశైలిలో మార్పు రావాలి. చాలామంది నల్లా ద్వారానే రకరకాల పనులు చేసుకోవడానికి అలవాటు పడ్డారు. దీనివల్ల చాలా నీరు వృథా అవుతోంది. వారు బకెట్లో నీటిని పట్టుకుని ఏ పనికైనా వాడుకోవాలి. నీరు లీక్ కాకుండా ప్రతి ఇంటికి మరమ్మతులు చేయాలి. అనేక చోట్ల మిషన్ భగీరథ నీరు వృథా అవుతోంది. అవసరమైనంత మాత్రమే వాడుకునేలా కుళాయిలు ఏర్పాటు చేయాలి. మిగిలిన నీరు వృథా కాకుండా చూడాలి. మిషన్ భగీరథ అధికారుల ద్వారా ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తాం - సంపత్ కుమార్, మిషన్ భగీరథ ఈఈ, మెదక్ జిల్లా
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