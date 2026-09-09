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ఏడు రూపాయల కోసం చూస్తే, ఏడు లక్షల జరిమానా!

అన్నవరంలోని ఓ దుకాణదారుడికి వినియోగదారుల కమిషన్​ షాక్​ - వాటర్​ బాటిల్​పై రూ. 7 అదనంగా వసూలు చేయడంతో భారీ జరిమానా - 45 రోజుల్లో మొత్తాన్ని చెల్లించాలనే ఆదేశం

7 Lakhs Fine For A Shopkeeper In Annavaram
పైసా లాభం ప్రాణం మీదికి తెచ్చింది (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 7:30 AM IST

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7 Lakhs Fine For A Shopkeeper In Annavaram : గోటితో పోయేదానికి గొడ్డలి దాకా తెచ్చుకోవడమంటే ఇదే! ఏడు రూపాయల లాభానికి కక్కుర్తి పడితే, వినియోగదారుల కమిషన్​ ఏకంగా రూ.7 లక్షల భారీ జరిమానా విధించి షాక్​ ఇచ్చింది. అన్నవరం దేవస్థానంలో వాటర్ బాటిల్‌పై అదనంగా ఏడు రూపాయలు వసూలు చేసినందుకు గానూ, సదరు దుకాణదారుడికి జిల్లా వినియోగదారుల ఫోరం కళ్లు చెదిరేలా ఏడు లక్షల రూపాయల జరిమానా విధిస్తూ సంచలన తీర్పునిచ్చింది. అప్పుడు ఏడు రూపాయలు వెనకేసుకుంటే, ఇప్పుడు ఏడు లక్షలు చెల్లించుకోక తప్పడం లేదు.

వ్యాపారంలో 'ఏడు రూపాయల అదనపు లాభం కోసం ఆశపడ్డ ఒక దుకాణదారుడికి, వినియోగదారుల కోర్టు ఏకంగా ఏడు లక్షల రూపాయల భారీ జరిమానా విధిస్తూ సంచలన తీర్పునిచ్చింది. వాటర్ బాటిల్‌ను ఎమ్మార్పీ (MRP) కంటే ఎక్కువ ధరకు విక్రయించినందుకు గానూ కాకినాడ జిల్లా వినియోగదారుల వివాద పరిష్కార కమిషన్ ఈ ఊహించని షాక్ ఇచ్చింది.

అసలేం జరిగిందంటే? పిఠాపురం ప్రాంతానికి చెందిన డి.వెంకటేశ్వరరావు అనే భక్తుడు ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 22న అన్నవరం దేవస్థానానికి వెళ్లారు. అక్కడ సత్యగిరిపై ఉన్న ‘సత్యదేవ ఫ్యాన్సీ, కొబ్బరికాయలు, కూల్డ్రింక్స్’ దుకాణంలో ఒక వాటర్ బాటిల్ కొనుగోలు చేశారు. ఆ బాటిల్ గరిష్ఠ విక్రయ ధర (MRP) రూ.18 మాత్రమే. అయితే సదరు దుకాణదారుడు భక్తుడి నుంచి రూ.25 వసూలు చేశాడు. అంటే నిర్ణీత ధర కంటే రూ.7 అదనంగా తీసుకున్నాడు.ఆలయ అధికారులు పట్టించుకోకపోవడంతో దీనిపై సదరు భక్తుడు దుకాణదారుడిని నిలదీయడమే కాకుండా, ఆధారాలతో సహా వాట్సప్ ద్వారా అన్నవరం ఆలయ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అయినప్పటికీ ఆలయ యంత్రాంగం వ్యాపారిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. అధికారుల నుంచి స్పందన కరువవడంతో, పట్టువదలని ఆ భక్తుడు జిల్లా వినియోగదారుల వివాద పరిష్కార కమిషన్‌ను ఆశ్రయించారు.కమిషన్ సంచలన తీర్పుఈ ఫిర్యాదుపై సమగ్ర విచారణ చేపట్టిన వినియోగదారుల కమిషన్, దుకాణదారుడు అక్రమంగా అదనపు సొమ్ము వసూలు చేసినట్లు నిర్ధారించింది. కమిషన్ అధ్యక్షుడు సీహెచ్. రఘుపతి వసంతకుమార్, సభ్యులు చక్కా సుశీ, చాగంటి నాగేశ్వరరావులు ఈ మేరకు కఠినమైన తీర్పును వెలువరించారు.

దుకాణదారుడికి కోర్టు విధించిన జరిమానా వివరాలు:

  • రూ.7 – అదనంగా వసూలు చేసిన సొమ్ము (వినియోగదారుడికి తిరిగి ఇవ్వాలి)
  • రూ.10,000 – భక్తుడికి మానసిక క్షోభ కలిగించినందుకు పరిహారం
  • రూ.5,000 – కేసు కోర్టు ఖర్చుల నిమిత్తం
  • రూ.7,00,000 – వినియోగదారుల సంక్షేమ నిధికి (Consumer Welfare Fund) చెల్లించాల్సిన జరిమానా .

ఈ మొత్తం మొత్తాన్ని ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన 45 రోజుల్లోగా అమలు చేయాలని, లేనిపక్షంలో చట్టపరమైన చర్యలు ఉంటాయని కమిషన్ తన ఆదేశాల్లో స్పష్టం చేసింది. భక్తులను దోచుకునే వ్యాపారులకు, ఫిర్యాదులను నిర్లక్ష్యం చేసే అధికారులకు ఈ తీర్పు ఒక బలమైన హెచ్చరికగా నిలిచింది.

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TAGGED:

ANNAVARAM SHOPKEEPER FINE
REDRESSAL COMMISSION ON CONSUMERS
CONSUMER REDRESSAL COMMISSION
దుకాణదారుడికి ఏడు లక్షలు జరిమానా
7 LAKHS FINE FOR A SHOPKEEPER

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