పైపులకు చిల్లులు - వృథాగా పారుతున్న నీరు - హైదరాబాద్ నీటి సరఫరాకు ఇక ట్యాంకర్లే దిక్కు!
Water Wastage Due to Outdated Pipelines : ఓవైపు ఎల్నినో ప్రభావం రోజురోజుకూ జటిలం అవుతుండగా, మరోవైపు హైదరాబాద్ నగరంలో పైపులకు చిల్లులతో నీరు వృథాగా రోడ్లపై పారుతోంది.
Published : October 30, 2026 at 1:08 PM IST
Water Wastage in Hyderabad : ఎల్నినో ప్రభావంతో ప్రతి నీటి బొట్టును పొదుపు చేయాలని ప్రభుత్వం ఓవైపు ప్రకటనలు చేస్తుంటే, మరోవైపు క్షేత్రస్థాయిలో నీరు వృథా అవుతున్నా చర్యలు కరవయ్యాయి. భాగ్యనగరం దాహం తీర్చేందుకు వందల కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి రూ.కోట్ల ఖర్చుతో తరలించి, శుద్ధి చేస్తున్న విలువైన నీరు క్షేత్రస్థాయికి చేరేలోగా నేలపాలవుతోంది. ఇప్పుడు ఎల్నినో కారణంగా వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ క్రమంలో తాగునీటిని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
నగరంలో రోడ్లు, అంతర్గత వీధుల్లో పగిలిన పైపులైన్లు నిత్యం వాగులను తలపిస్తున్నారు. జలమండలి పర్యవేక్షణ లోపం, గుత్తేదార్ల నాసిరకం మరమ్మతులు, కాలం చెల్లిన పైపులైన్ల ఫలితంగా రోజూ లక్షలాది లీటర్ల జలం వృథా అవుతోంది. దీంతో రోడ్లు గుంతలమయంగా మారుతున్నాయి. మరోవైపు లో ప్రెషర్ సమస్య వేధిస్తోంది.
- ఆర్టీసీ క్రాస్రోడ్డు మెట్రో పిల్లర్ నంబర్ 1086 సమీపంలో నీటి లీకేజీతో తారు కొట్టుకుపోయి గుంతలు ఏర్పడుతున్నాయి. దీనివల్ల వాహనదారులు తరచూ ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు.
- బౌరంపేటలోని బొడ్రాయి నుంచి శివాజీ విగ్రహం వరకు పది నెలల క్రితం రూ.40 లక్షలతో రోడ్డు నిర్మాణం చేశారు. ఈ దారిలో రెండుచోట్ల పైపులైన్ల లీకేజీ కారణంగా నిర్వహించిన తవ్వకాలతో చాలా చోట్ల దారి పూర్తిగా ధ్వంసమైంది.
- గాజుల రామారం, రావి నారాయణరెడ్డినగర్ ప్రధాన రహదారుల్లో సుమారు రూ.30 లక్షల విలువ చేసే తారు రోడ్లు ఛిద్రమయ్యాయి.
నీటి సరఫరాకు ఇక ట్యాంకర్లే దిక్కు
- ఉప్పుగూడలో లో ప్రెషర్తో నీటి సరఫరా జరుగుతోంది.
- హస్తినాపురం డివిజన్ నందనవనంలో మోటార్లు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు.
- కూకట్పల్లి, మాదాపూర్, ఆల్విన్ కాలనీ, మూసాపేట సర్కిళ్ల పరిధిలో నీరు సరిగా రాకపోవడంతో ట్యాంకర్లు బుక్ చేసుకుంటున్నారు.
నాలాలోకి వందల లీట్లరు నీరు
- చందానగర్ వద్ద జాతీయ రహదారి-65 పక్కన 4 నెలల క్రితం మంజీరా ఫేజ్-2 పైపులైన్కు పొక్లెయిన్ తగిలి పలుచోట్ల పగిలింది. 1500 ఎంఎం సామర్థ్యం గల పైపులైన్ కావడంతో రోజూ వందల లీటర్ల నీరు పక్కనున్న నాలాలోకి వెళ్తోంది.
- అలియాబాద్ ప్రధాన రహదారిలో పైపు పగిలి 15 రోజులుగా నీరు వృథాగా పోతోంది.
రంగు మారిన నీరు సరఫరా
- సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ బోర్డు పరిధి కృష్ణానగర్ కట్ట మైసమ్మ నగర్ బస్తీ, న్యూవాసవీనగర్ కాలనీలో కొద్ది నెలలుగా రంగు మారిన నీరు సరఫరా అవుతోంది.
- జియాగూడలోని ఇందిరానగర్, ఫుకట్నగర్, భరత్నగర్, నీలకంఠనగర్, మగ్బరా, మల్లన్న వీధి పరిసరాల్లో కొన్ని నెలలుగా రంగు మారిన నీరు సరఫరా అవుతోంది. ప్రారంభంలో దాదాపు 15 నిమిషాల పాటు దుర్వాసనతో కూడిన నీరు వస్తోంది.
అవగాహన ముఖ్యం
- నగరంలో ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టి పైపులైన్ల లీకేజీలు అరికట్టాలి.
- ఇంటి యజమానులు కుళాయిలకు నాణ్యమైన కంట్రోల్ వాల్వ్ను బిగించుకుని ప్రతి బొట్టు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి.
- ట్యాంకులు నిండి పొర్లిపోకుండా నిర్దిష్ట సమయానికి మోటార్లు ఆపేలా, గ్రామాల్లో వాల్వ్లను సరిగ్గా ఆపరేట్ చేసేలా క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందిపై నిరంతరం పర్యవేక్షణ కొనసాగించాలి.
- వచ్చే వేసవిలో తీవ్ర ఎద్దడిని ఎదుర్కోకుండా ఉండాలంటే అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు నీటి వృథాను అరికట్టేందుకు పటిష్ఠ చర్యలు తీసుకోవాలి.
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