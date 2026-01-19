పేదల దాహార్తి కష్టాలకు పరిష్కారం - రూ.200కే మంచినీటి కుళాయి కనెక్షన్
సుపరిపాలనలో భాగంగా 200 రూపాయలకే మంచినీటి కుళాయి కనెక్షన్లు - లబ్ధిదారుడు కట్టాల్సిన రూ.200 సైతం చెల్లిస్తున్న శివశక్తి ఫౌండేషన్ - పల్నాడు జిల్లా వినుకొండలో ప్రారంభం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 8:16 PM IST
Water Tap Connections for RS. 200 : పల్లె, పట్టణాల్లోని ఇళ్లకు మున్సిపల్ కుళాయిని ఏర్పాటు చేయాలంటే ప్రాంతాన్ని బట్టి ఒక్కో రేటు ఉంటుంది. సాధారణంగా రూ.5 వేల నుంచి రూ. 10 వేల వరకు ఉంటుంది. అంతేగాక రకరకాల కండిషన్స్తో ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన పరిస్థితి. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో అయితే ఇంటికి కుళాయి కనెక్షన్ ఇచ్చేందుగు ఏకంగా రూ.10,500 వసూలు చేశారు. చివరికి కుళాయి వచ్చినా సమయానికి నీరురాని దుస్థితి. కానీ పల్నాడు జిల్లాలో మాత్రం పేదలకు రూ. 200లకే మున్సిపల్ కుళాయి కనెక్షన్లు ఇస్తున్నారు. ఆ డబ్బును సైతం లబ్ధిదారుడు చెల్లించాల్సిన పనిలేకుండా ఓ ఫౌండేషన్ ఆ రూ. 200లను కూడా చెల్లిస్తోంది.
రాష్ట్రంలోని పేదల కష్టాలను తీర్చేందుకు ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు తీసుకుంటుంది. ప్రజలకు సురక్షితమైన నీటిని సరఫరా చేసేందుకు అనేక పథకాలను ప్రవేశపెట్టింది. పల్లె ప్రజల గొంతుక తడారిపోకుండా, దాహార్తి కష్టాలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపుతుంది. సుపరిపాలనలో భాగంగా పల్నాడు జిల్లా వినుకొండలో 200 రూపాయలకే మంచినీటి కుళాయి కనెక్షన్ల పథకం ద్వారా కుళాయిలను ఏర్పాటు చేశారు.
కనెక్షన్ ఫీజును చెల్లిస్తున్న ఫౌండేషన్ : వినుకొండ మున్సిపాలిటీ 30వ వార్డ్ సంజయ్ గాంధీ నగర్లో పేదలకు రూ.200 తాగునీటి కుళాయి కనెక్షన్లు ఏర్పాటు చేయగా ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్, సీనియర్ శాసనసభ్యులు జీవీ ఆంజనేయులు నేడు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించారు. పట్టణంలోని 32 వార్డుల్లో 220 కనెక్షన్లు (BPL) పేదల ఇండ్లకు రూ.200 ఇవ్వటం జరిగిందని, లబ్ధిదారుడు చెల్లించాల్సిన రూ.200 కుళాయి కనెక్షన్ ఫీజును సైతం శివశక్తి ఫౌండేషన్ చెల్లించడం అభినందనీయమని జీవీ ఆంజనేయులు తెలిపారు.
గత వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో పేదల ఇంటికి కుళాయి కనెక్షన్ ఇవ్వాలంటే రూ.10,500 వసూలు చేసే వారని జీవీ ఆంజనేయులు వెల్లడించారు. పట్టణంలో పేదలు కుళాయి కనెక్షన్ ఫీజు చెల్లించలేక అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారని గుర్తు చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే తాము వినుకొండ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని పేదలకు రూ.200 కుళాయి కనెక్షన్లు ఇచ్చి వారి దాహార్తిని తీరుస్తున్నామన్నారు.
గత పాలకుల వైఫల్యాం : అయితే జలజీవన్ మిషన్ పథకం ద్వారా ఇంటింటికి తాగునీటిని అందిస్తామని గత వైఎస్సార్సీపీ పాలకులు ప్రచారం చేసుకున్నారు. కానీ ఆచరణలో మాత్రం ఆ పథకాన్ని అమలు చేసింది లేదు. అక్కడక్కడ నామమాత్రంగా పనులు చేసి అవి పూర్తయినట్లు ఆర్భాటంగా చేశారు. ఆ పథకం ద్వారా ఒక్క చుక్క నీటిని అందించిన దాఖలాలు లేవు.
పల్లెల్లో తాగునీటి సదుపాయాన్ని మెరుగుపరిచే పేరుతో జలజీవన్ మిషన్ మొదటి దశలో భాగంగా 50 గ్రామ పంచాయితీల్లో రూ. 8.6 కోట్లతో పనులు చేపట్టారు. అందులో భాగంగా కొత్త పైపులైన్లు, ట్యాంకుల నిర్మాణం, ఇంటింటా కుళాయిల ఏర్పాటు పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. అయితే ఆ పనులు మాత్రం పూర్తి కాలేదు. అక్కడక్కడ కొంత మేర పనులు చేపట్టినా, ఆవి నామమాత్రంగా మిగిలిపోయాయి. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం బిల్లులు మంజూరు చేయకపోవడంతో గుత్తేదారులు ఆ పనులను మధ్యలోనే వదిలేశారు.
