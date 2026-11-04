హైదరాబాద్ వాసులకు గుడ్ న్యూస్ - సమ్మె విరమించిన వాటర్ ట్యాంకర్ల యజమానులు
Hyderabad Water Tanker Strike Ends:గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో నీటి కష్టాలతో సతమతమవుతున్న నగరవాసులు, వాణిజ్య సముదాయాలకు మంచి భారీ ఊరట లభించింది. తమ సమ్మె తక్షణమే విరమిస్తున్నట్లు వాటర్ ట్యాంకర్ల యజమానులు ప్రకటించారు.
Published : November 4, 2026 at 10:44 PM IST
హైదరాబాద్లో నీటి ట్యాంకర్ల యజమానులు సమ్మె విరమించారు. తక్షణమే నీటి సరఫరా పునరుద్ధరణకు అంగీకరించారు. జిల్లా ఇన్చార్జి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సూచనల మేరకు ఆ సంఘం అధ్యక్షుడు చంద్రశేఖర్ నేతృత్వంలో ప్రతినిధులు హైడ్రా కార్యాలయంలో కమిషనర్ ఏవీ రంగనాథ్తో పలు అంశాలపై విస్తృతంగా చర్చించారు. క్షేత్రస్థాయిలో వాటర్ ట్యాంకర్ల యజమానులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు ప్రస్తావనకు వచ్చాయి. కమిషనర్ సూచనల మేరకు సమ్మె విరమణ చేయాలని నిర్ణయించారు.
ఔటర్ రింగు రోడ్డు అవతల నుంచి నీటిని తోడి ట్యాంకర్ల ద్వారా సరఫరా చేసేందుకు యజమానులు అంగీకరించారు. దీంతో గత రెండు రోజులుగా సాగుతున్న సమ్మె ముగిసినట్లైంది. తక్షణమే నీటి ట్యాంకర్ల సరఫరాలు పునరుద్ధరించాలని నిర్ణయించింది. సంబంధిత శాఖల నుంచి అవసరమైన అనుమతులు పొందిన అనంతరం Peri Urban Region - PURE ప్రాంతం నుంచే బోరు నీటిని సేకరించి ట్యాంకర్ల ద్వారా సరఫరా చేసేందుకు సంఘం సభ్యులు అంగీకరించారు. ఇకపై తమ ట్యాంకర్ వ్యాపార కార్యకలాపాలన్నీ PURE ప్రాంతం నుంచే నిర్వహిస్తామని వాటర్ ట్యాంకర్ల యజమానులు తెలిపారు.
బోర్ల నుంచి నీరు సేకరణ
హైదరాబాద్ నగరం అత్యంత జనసాంద్రత కలిగిన ప్రాంతం కావడంతోపాటు ఎల్నినో ప్రభావం, తగినంత వర్షపాతం లేకపోవడం వంటి కారణాలతో భూగర్భ జలమట్టాలు గణనీయంగా పడిపోయాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో నగరంలోని జనసాంద్రత ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో వాణిజ్య అవసరాల కోసం పెద్ద ఎత్తున భూగర్భ జలాలు తోడటం వల్ల స్థానిక నివాసితుల గృహ అవసరాలకు వినియోగించే బోర్లు ఎండిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, కూకట్పల్లి, అమీర్పేట, అశోక్నగర్ వంటి ప్రాంతాల్లో నీటికి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండటంతో ట్యాంకర్ల నిర్వాహకులు రవాణా దూరం, ఇంధన ఖర్చులు తగ్గించుకునేందుకు ఆయా ప్రాంతాలకు సమీపంలోని బోర్ల నుంచి నీటిని సేకరిస్తున్నారు. దీంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలాలపై తీవ్ర ఒత్తిడి ఏర్పడుతోంది.
భూగర్భ జలాలపై మరింత ప్రభావం
సాధారణంగా గృహ అవసరాల కోసం వేసే బోర్లు 100 నుంచి 300 అడుగుల లోతు వరకు ఉంటుండగా, వాణిజ్య అవసరాల కోసం కొందరు 1,000 నుంచి 1,500 అడుగులు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ లోతులో బోర్లు వేసి అధిక సామర్థ్యం కలిగిన మోటార్లతో నీటిని తోడుతున్నారు. ఫలితంగా భూగర్భ జలాలపై మరింత ప్రభావం పడుతోందని నీటి ట్యాంకర్ల యజమానులు వివరించారు. నగరంలో జనసాంద్రత అధికంగా ఉన్న నీటి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలాలు పెద్ద ఎత్తున వాణిజ్య అవసరాలకు వినియోగించకుండా నియంత్రించేందుకు వాటర్ బోర్డు, రెవెన్యూ, పోలీసు తదితర శాఖలతో కలిసి హైడ్రా సమన్వయంతో పని చేసిందని హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ చెప్పారు.
ఆ బోర్లను గుర్తించి తొలగించే చర్యలు
హైదరాబాద్ నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో స్థానికుల నిరసనలు, ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో ఈ సమస్యపై పలు కాలనీల సంక్షేమ సంఘాలు, ప్రజల నుంచి హైడ్రాకు ఫిర్యాదులు అందాయి. తెల్లాపూర్ ప్రాంతంలో వాణిజ్య అవసరాల కోసం నీరు తోడటాన్ని నిలిపివేయాలని రోడ్డెక్కి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. సూరారం, జీడిమెట్ల ప్రాంతాల ప్రజలు తమ ఇళ్లలోని బోర్లలో నీరు అడుగంటిపోతోందని హైడ్రా కార్యాలయానికి వచ్చి ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రజల ఫిర్యాదులపై స్పందించిన హైడ్రా రెవెన్యూ, పోలీసు, మున్సిపల్, భూగర్భ జలాల శాఖల సమన్వయంతో చర్యలు చేపట్టింది. చెరువుల నుంచి వాణిజ్య అవసరాల కోసం నీటిని తోడుతున్న బోర్లను గుర్తించి తొలగించే చర్యలు కూడా చేపట్టింది. అదే సమయంలో వాణిజ్య సంస్థలకు నీటి సరఫరాలో ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటూ, ప్రజల గృహ అవసరాలకు నీటి లభ్యతను కాపాడేందుకు కృషి చేయనుందని రంగనాథ్ భరోసా ఇచ్చారు.