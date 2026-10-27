హైదరాబాద్లో అక్రమ నీటి ట్యాంకర్ల దందా - పాతాళానికి చేరుతున్న భూగర్భ జలాలు!
Water Tanker Business in Hyderabad : హైదరాబాద్లోని చెరువులు, కుంటల్లో నీరు కానరావడం లేదు. పలు ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోయాయి. దీంతో వాటర్ ట్యాంకర్ల దందా రోజురోజుకు పెరిగిపోతుంది.
Published : October 27, 2026 at 8:49 PM IST
Water Tanker Business in Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో అక్రమ నీటి ట్యాంకర్ల దందా రోజురోజుకూ పెరిగిపోతోంది. సాధారణంగా వేసవిలో కనిపించే ట్యాంకర్ల హడావుడి, ఈ ఏడాది ఆర్నెల్ల ముందే ప్రారంభమైంది. నగరంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో నీటి కొరత తీవ్రం కావడంతో ప్రైవేటు ట్యాంకర్లకు డిమాండ్ పెరిగింది. ఇదే అదనుగా కొందరు వ్యాపారులు నిబంధనలను పక్కనపెట్టి భూగర్భ జలాలను విచ్చలవిడిగా తోడేస్తున్నారు. ఫలితంగా భూగర్భ జలమట్టాలు వేగంగా పడిపోతుండటంతో స్థానికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
గోపన్పల్లిలో రోజుకు వెయ్యి ట్రిప్పులు!
గోపన్పల్లి పరిసర ప్రాంతాల్లో నీటి వ్యాపారం భారీ స్థాయిలో సాగుతోంది. సెయింట్ సేవియర్ కాలేజీ సమీపంలోని ప్రాంతాల నుంచి నానక్రామ్గూడ, గచ్చిబౌలిలోని హాస్టళ్లు, ఐటీ కంపెనీలకు రోజుకు సుమారు వెయ్యి ట్రిప్పుల నీటిని తరలిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఖాజాగూడ, మైసమ్మ, కాముని, నిజాంపేట్ చెరువుల పరిసరాల్లోనూ ట్యాంకర్ల దందా కొనసాగుతోంది. భారీ సంఖ్యలో ట్యాంకర్లు తిరగడం వల్ల ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
తెల్లాపూర్లో అక్రమ బోర్ల తవ్వకాలు
తెల్లాపూర్లోని వనం చెరువు వెనుక, సంకల్ప గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఎదురుగా, ఉస్మాన్నగర్లోని మైఫేర్ అపార్ట్మెంట్ల సమీపంలో అక్రమ నీటి వ్యాపారం జరుగుతున్నట్లు పరిశీలనలో వెల్లడైంది. ఖాళీ స్థలాల్లో బోర్లు తవ్వి, అక్రమ విద్యుత్ కనెక్షన్లతో 24 గంటలపాటు నీటిని తోడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రాంతంలో భూగర్భ జలాల దుర్వినియోగంపై స్థానికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
తాగునీటి పేరుతో కలుషిత నీరు!
నీటి ట్యాంకర్ల ద్వారా సరఫరా అవుతున్న నీటి నాణ్యతపైనా అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొన్ని ట్యాంకర్లు బోర్లతోపాటు క్వారీ గుంతలు, చెరువుల్లోని కలుషిత నీటిని కూడా సరఫరా చేస్తున్నట్లు సమాచారం. సాధారణంగా మంచి నీటిలో టీడీఎస్ స్థాయి 150 నుంచి 250 పాయింట్ల మధ్య ఉండాలని నిపుణులు చెబుతారు. అయితే సుల్తాన్పూర్ బోర్లలో టీడీఎస్ 2,000 నుంచి 3,000 పాయింట్ల వరకు నమోదవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇలాంటి నీటిని కూడా కొన్ని హాస్టళ్లు, పాఠశాలలు కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. నీటి నాణ్యతను పరీక్షించకుండా వినియోగించడం ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీయవచ్చు.
అమీన్పూర్లో రోజుకు 50 లక్షల లీటర్లు!
అమీన్పూర్ పెద్దచెరువు పరిసరాల్లో 30 నుంచి 40 బోర్లు నడుస్తున్నట్లు సమాచారం. అక్కడి నుంచి రోజుకు సుమారు 50 లక్షల లీటర్ల నీటిని ట్యాంకర్ల ద్వారా తరలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఐదు నుంచి పది వేల లీటర్ల ట్యాంకర్లకు రూ.5 వేల వరకు, భారీ ట్యాంకర్లకు రూ.20 వేల వరకు వసూలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ దందా కారణంగా ఐలాపూర్, వడక్పల్లి, జానకంపేట్ ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలాలు అడుగంటుతున్నాయి.
కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం
భూగర్భ జలాలు ప్రజలందరికీ అవసరమైన సహజ వనరు. వాటిని వ్యాపార ప్రయోజనాల కోసం విచ్చలవిడిగా తోడేస్తే భవిష్యత్తులో తాగునీటి సంక్షోభం మరింత తీవ్రమయ్యే ప్రమాదం ఉంది. సంబంధిత అధికారులు అక్రమ బోర్లను గుర్తించి, నీటి సరఫరా వనరులను తనిఖీ చేయాలి. నీటి నాణ్యత పరీక్షలను తప్పనిసరి చేసి, నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలి. ఇప్పటికైనా అక్రమ నీటి వ్యాపారానికి అడ్డుకట్ట వేయకపోతే నగర ప్రజలకు నీటి కష్టాలు తప్పేలా లేవు.
తాగునీటిని వృథా చేస్తున్నారా? - ఈసారి నల్లా బిల్లుతో పాటు జరిమానా డబ్బులూ కలిపి కట్టాల్సిందే!
27 నుంచి రాష్ట్రంలో వర్షాలు - ఈసారైనా నీటి బొట్టును ఒడిసిపడదామా?