హైదరాబాదీలకు అలర్ట్ - రేపు తాగునీటి సరఫరా బంద్!
Disruption to Drinking water supply in Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో నవంబర్ 3, 4 తేదీల్లో తాగునీటి సరఫరాకు అంతరాయం కలగనుంది. నీటిని పొదుపుగా వినియోగించాలని జలమండలి కోరింది.
Published : November 2, 2026 at 8:31 PM IST
హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో రేపటి నుంచి 36 గంటలపాటు తాగునీటి సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడుతుందని జలమండలి తెలిపింది. ఈ మేరకు వినియోగదారులు ముందస్తుగా అవసరమైన నీటిని నిల్వ చేసుకుని పొదుపుగా వినియోగించాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. నవంబర్ 3 ఉదయం 6 గంటల నుంచి నవంబర్ 4 సాయంత్రం 6 గంటల వరకు మరమ్మతు పనుల జరుగనున్న దృష్ట్యా తాగునీటి సరఫరాకు అంతరాయం కలగనున్నట్లు తెలిపింది.
36 గంటల పాటు తాగునీటి సరఫరా బంద్
భాగ్యనగర తాగునీటి అవసరాలు తీరుస్తున్న జంట జలాశయాల్లో ఒకటైన గండిపేట నుంచి తాగునీటి లీకేజీలపై జలమండలి ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. రాతి కాలువ ద్వారా గండిపేట నుంచి 20 ఎంజీడీల నీరు నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు గ్రావిటీ ద్వారా సరఫరా అవుతోంది. వందేళ్లకుపైగా పురాతన కాలువ కావడంతో చాలా చోట్ల లీకేజీల కారణంగా భారీగా నీరు వృథా అవుతోంది.
పలుమార్లు నీటి వృథాను అరికట్టేందుకు జలమండలి ప్రయత్నించినప్పటికీ ఎక్కడో ఓ చోట నీటి సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. తాజాగా సబ్జా కాలనీ, టోలిచౌకి, మణికొండ ప్రాంతాల వద్ద భారీగా లీకేజీలు ఏర్పడ్డాయి. వాటిని అరికట్టేందుకు జలమండలి మరమ్మతు పనులు చేపట్టనుంది. ఈ కారణంగా రేపటి నుంచి 36 గంటలపాటు తాగునీటి సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడుతుందని జలమండలి ప్రకటించింది.
ఈ ప్రాంతాల్లో తాగునీటి సరఫరాకు అంతరాయం
నవంబర్ 3న ఉదయం 6 గంటల నుంచి నవంబర్ 4 సాయంత్రం 6 గంటల వరకు గండిపేట నీటి సరఫరాను నిలిపివేస్తున్నట్లు జలమండలి వెల్లడించింది. సింగూరు, మంజీరా, కృష్ణా, గోదావరి సహా ఇతర జలవనరుల నుంచి తాగునీటి సరఫరా యథాతథంగా కొనసాగుతుందని తెలిపింది. గోషామహల్, కార్వాన్ సర్కిళ్లలోని రెడ్హిల్స్, నాంపల్లి, మల్లేపల్లి, సీతారాంబాగ్, గోడేకీ ఖబర్, హిందీనగర్, అసెంబ్లీ, సెక్రటేరియట్, న్యూ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్, ఆదర్శ్నగర్, నాంపల్లి సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ప్రాంతం, గన్ఫౌండ్రీ, గోల్కొండ జోన్ లోని చింతల్ బస్తీ, విజయనగర్ కాలనీ, ఓల్డ్ మల్లేపల్లి, ఆసిఫ్నగర్, అహ్మద్నగర్ ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరా నిలిచిపోనుంది.
అలాగే కవాడిగూడ సర్కిల్లోని కవాడిగూడ, గాంధీనగర్ వార్డుల పరిధిలోని దోమలగూడ, జూబ్లీహిల్స్ సర్కిల్లోని బంజారాహిల్స్ వార్డు పరిధిలోని పలు ప్రాంతాల్లో తాగునీటి సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడినట్లు జలమండలి పేర్కొంది. అంతరాయం ఏర్పడే ప్రాంతాల్లోని వినియోగదారులు ముందస్తుగా అవసరమైన నీటిని నిల్వ చేసుకుని పొదుపుగా వినియోగించాలని జలమండలి విజ్ఞప్తి చేసింది.
ట్యాంకర్ల ట్రిప్పుల సంఖ్య పెంచాలి
ఎస్టీపీల్లో శుద్ధి చేసిన నీటిని తాగునీటికి కాకుండా ఇతర అవసరాలకు విస్తృతంగా వినియోగించేలా చర్యలు చేపట్టాలని జలమండలి ఎండీ అశోక్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. దుర్గం చెరువు ఎస్టీపీని సందర్శించిన ఆయన శుద్ధి ప్రక్రియ, నీటి నాణ్యతతో పాటు గ్రీన్ వాటర్ ట్యాంకర్ ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ కార్యకలాపాలను పరిశీలించారు. ట్యాంకర్ల ఫిల్లింగ్, సరఫరా, నిర్వహణ తీరును సమీక్షించారు. గ్రీన్ వాటర్ ట్యాంకర్ల ట్రిప్పుల సంఖ్యను పెంచి శుద్ధి చేసిన నీటి వినియోగాన్ని మరింత విస్తృతం చేయాలని సూచించారు.
ఎస్టీపీ వద్ద డిస్ప్లే బోర్డులు
గ్రీన్ వాటర్ ట్యాంకర్ల బుకింగ్, కేటాయింపు, ఫిల్లింగ్, డెలివరీ ప్రక్రియలను ప్రత్యేక మొబైల్ యాప్ ద్వారా నిర్వహిస్తున్నట్లు జలమండలి ఎండీ అశోక్ రెడ్డి తెలిపారు. సంబంధిత డైరెక్టర్లు, మేనేజర్లు, ఆపరేటర్లు, ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ ఇన్ఛార్జిలు, ట్యాంకర్ డ్రైవర్లు తప్పనిసరిగా యాప్ను వినియోగించాలని ఆదేశించారు. అనంతరం జలమండలి అధికారులు, మైండ్స్పేస్, రహేజా గ్రూప్ ప్రతినిధులతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమైన జలమండలి ఎండీ, ఆయా సంస్థల నిర్మాణ పనులు, గార్డెనింగ్, ల్యాండ్స్కేపింగ్ తదితర తాగేతర అవసరాలకు మంచినీటికి బదులుగా ఎస్టీపీల్లో శుద్ధి చేసిన నీటిని వినియోగించాలని సూచించారు. ఇందుకు అవసరమైన గ్రీన్ వాటర్ సరఫరా ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రతి ఎస్టీపీ వద్ద ఎల్ఈడీ డిస్ప్లే బోర్డులు ఏర్పాటు చేసి శుద్ధి చేసిన నీటి BOD, COD, TSS, pH వంటి కీలక పారామీటర్ల వాస్తవ విలువలతో పాటు నిర్దేశిత ప్రమాణాలను ఎప్పటికప్పుడు ప్రదర్శించాలని సూచించారు.
నీటి సరఫరా తగ్గి తలపట్టుకుంటున్న జలమండలి - పొదుపుమంత్రం పాటించక తప్పదు!
హైదరాబాద్ వాసులకు అలర్ట్ - ఆ ప్రాంతాల్లో 36 గంటలపాటు తాగునీటి సరఫరా బంద్