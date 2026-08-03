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'ఈరోజు క్లాస్​లో పాములు లేకుంటే బాగుండు' - చెరువును తలపించేలా మెట్​పల్లి డిగ్రీ కళాశాల

అసంపూర్తి నిర్మాణంతోనే శిథిలావస్థకు చేరిన కళాశాల భవనం - వర్షం పడితే కాలేజీ ఆవరణలో మోకాళ్ల లోతు నీళ్లు - తరగతి గదుల్లో విషపురుగుల సంచారం - భయాందోళనతో కాలేజీకి రావడానికి జంకుతున్న విద్యార్థులు

మెట్​పల్లి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజీ సమస్యలు
METPALLY GOVERNMENT DEGREE COLLEGE ISSUES (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 3, 2026 at 5:00 PM IST

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Updated : August 3, 2026 at 5:41 PM IST

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Metpally Govt Degree College Problems : డబ్బు వెచ్చించి ప్రైవేట్‌ కాలేజీలో చదువుకునే స్థోమత లేని పలువురు విద్యార్థులు ఆ ప్రభుత్వ కాలేజీలో చేరారు. కానీ ఏం లాభం ఆ కళాశాలకు కనీస సౌకర్యాలు కూడా లేవు. ఆ స్టూడెంట్స్‌కు చదువుకోవాలని ఉన్నా వర్షం పడితే కొన్ని రోజులు కళాశాలకు వెళ్లలేని పరిస్థితి. చినుకు పడితే చెరువులా తయారయ్యే ఆవరణం, నిర్మాణం పూర్తి కాకుండానే శిథిలావస్థకు చేరిన గదులు. అందులో పాములు, విషపురుగులు తిరుగుతుండటంతో అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు ఆందోళనకు గురవుతున్న పరిస్థితి.

వంద మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు : జగిత్యాల జిల్లా మెట్‌పల్లి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల విద్యార్థులు, అధ్యాపకుల గోడు వర్ణనాతీతం. ఈ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజీని 2017లో వెంకట్రావుపేటలో నిర్మిస్తున్న మరో భవనానికి తరలించారు. కానీ ఇక్కడే బీఏ, బీకాం రెండు కోర్సులు కొనసాగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ కాలేజీలో అభ్యసించడానికి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సుమారు 100 మంది విద్యార్థులు వస్తున్నారు. వీరికి 8 మంది అధ్యాపకులు క్లాసులు చెబుతున్నారు. విద్యార్థులకు బాగా చదువుకోవాలని ఉన్నా, లెక్చరర్లకు మంచి విద్యను అందించాలని కళాశాలకు వస్తున్నా సౌకర్యాల సమస్యతో వారికి కష్టాలు తప్పడం లేదు.

మోకాళ్ల వరకు నీళ్లు నిలుస్తున్నాయి : నిర్మాణం చేపట్టి ఇంకా 40 శాతం పనులు కూడా పూర్తికాని భవనంలో డిగ్రీ కాలేజీని నడిపించడం అధ్యాపకులకు భారంగా మారింది. కళాశాల భవనం చుట్టూ ఎతైన గుట్టలున్నాయి. కాలేజీ మాత్రం లోతట్టు ప్రాంతం ఉండడంతో చినుకు పడితే పైనుంచి వచ్చే నీరంతా కళాశాల చుట్టూ చేరి చెరువును తలపిస్తుంది. కాలేజీ ఆవరణలో మోకాళ్ల వరకు నీరు నిలిచి పోతుండటంతో విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు కళాశాల లోపలికి వెళ్లలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది.

మెట్​పల్లి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజీ సమస్యలు (ETV Bharat)

"కళాశాల అభివృద్ధి కోసం అధికారులకు అనేక సార్లు ప్రతిపాదనలు చేశాం. కాలేజీని బదిలీ అయినా చేయండి లేదా నూతన భవనాన్నైనా నిర్మించండంటూ కలెక్టర్​, ప్రజాప్రతినిధులకు చాలా సార్లు వినతి పత్రాలు పంపించాం. కానీ ఇప్పటికీ ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి స్పందనా రాలేదు. చెరువును తలపిస్తున్న కాలేజీని ఇప్పటికైనా మార్చాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం" - వెంకన్న, మెట్​పల్లి డిగ్రీ కళాశాల ప్రిన్సిపల్

ఏమవుతుందోనన్న భయాందోళన : కళాశాల చుట్టూ పిచ్చిమొక్కలు పెరగడంతో పాములు, తేళ్లు, గబ్బిలాలు తరగతి గదిలోకి సంచరిస్తూ విద్యార్థులను భయాందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియని అయోమయ స్థితిలో అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు నిత్యం తమ ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని బిక్కుబిక్కుమంటూ కాలేజీకి వచ్చి వెళ్తున్నారు. భవన నిర్మాణం పూర్తి కాకపోవడంతో చిన్న చినుకు పడినా వర్షపు నీరంతా తరగతి గదుల్లోకి చేరి కాలువల్లా పారుతున్నాయి. ఇక వర్షం భారీగా కురిసిందంటే దాదాపు 5 రోజులపాటు విద్యార్థులు కళాశాలకు రాలేని పరిస్థితి.

తగ్గిపోతున్న ప్రవేశాల సంఖ్య : కళాశాల భవనాల గదులకు తలుపులు, కిటికీలు లేకపోవడంతో కంప్యూటర్‌లు, ఫర్నీచర్‌కు రక్షణ కరవైంది. భవన నిర్మాణ పనులు నత్తనడకన సాగుతుండటం, కళాశాల ప్రాంగణం నీరు నిల్వడంతో పరిస్థితి అధ్వాన్నంగా మారింది. దీంతో ప్రవేశాల సంఖ్య రోజురోజుకు పడిపోతోందని అధ్యాపకులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పేద విద్యార్థుల ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం ఏర్పాటు చేసిన మెట్‌పల్లి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల పరిస్థితి ఇది. ఇప్పటికైనా సంబంధిత అధికారులు పట్టించుకొని కళాశాల పూర్తి నిర్మాణం, విద్యార్థులకు కావల్సిన సౌకర్యాలను కల్పిస్తే ప్రవేశాల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది.

"వర్షాకాలంతో పాటు మిగితా సమయాల్లోనూ విషసర్పాలు సంచరిస్తున్నాయి. దీంతో కాలేజీకి రావాలంటే విద్యార్థులు భయపడుతున్నారు. ఇది అడ్మిషన్లపైన కూడా చాలా ప్రభావం చూపుతోంది. తరగతి గది తలుపులు తెరవగానే లోపల నుంచి పాములు, తేళ్లతో పాటు గబ్బిలాలు కూడా బయటకి వస్తున్నాయి. వర్షాకాలం వస్తే పరిస్థితి చాలా దారుణంగా మారుతోంది. మేము ఎంతో ఉత్సాహంతో బోధించాలని వస్తున్నా, కళాశాల పరిస్థితి చూసి విద్యార్థులు ఎవరూ రావడం లేదు. అధికారులు స్పందించి త్వరగా చర్యలు చేపట్టాలి" - మెట్​పల్లి డిగ్రీ కళాశాల అధ్యాపకులు

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Last Updated : August 3, 2026 at 5:41 PM IST

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METPALLY GOVT DEGREE COLLEGE ISSUES
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METPALLY DEGREE COLLEGE IN JAGITIAL
మెట్​పల్లి ప్రభుత్వ కాలేజీ సమస్యలు
METPALLY DEGREE COLLEGE PROBLEMS

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