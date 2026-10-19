తీవ్రమవుతున్న ఎల్నినో ప్రభావం - రాష్ట్రంలో ఎడారిగా మారిన వేలాది చెరువులు
ఎల్నినో ప్రభావం అంతకంతకూ పెరిగిపోతోంది. తెలంగాణలోని సింహభాగం చెరువులు ఎండిపోయి ఎడారిని తలపిస్తున్నాయి. వీటిపై ఆధారపడి వేసిన పంటలు బీళ్లుగా మారాయి. తాజా సమాచారం ప్రకారం 331 మండలాల్లో కరవు పరిస్థితులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
Published : October 19, 2026 at 10:34 AM IST
Elnino Impact on Water Levels In Telangana : ఎల్నినో ప్రభావం పెరగడంతో తెలంగాణలోని సాగునీటి చెరువులు పూర్తిగా ఎండిపోయి దుర్భిక్ష పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. తీవ్ర వర్షాభావం, వర్షానికి వర్షానికి మధ్య సుదీర్ఘ అంతరం (డ్రైస్పెల్స్) ఉండటంతో ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ పంటలను తలకిందులు చేశాయి. చెరువులు ఎండిపోవడంతో ఆయకట్టు ప్రాంతాలకు సాగునీరు అందడం లేదు. అలాగే బోరుబావుల్లోనూ భూగర్భ జలాలు పూర్తిగా అడుగంటిపోయాయి. ఫలితంగా వీటిపై ఆధారపడి నాటిన వరి పొలాలు బీడు భూములుగా మారుతున్నాయి. రాష్ట్రంలోని 18 జిల్లాల్లో ప్రస్తుతం ఇదే దుర్భర పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.
331 మండలాల్లో క్షామమే
రాష్ట్రంలో ఈ వానాకాలంలో 17 శాతం వర్షపాతం లోటు నమోదైంది. ఈ కరవు ప్రభావం కీలక రంగాలపై కనిపిస్తోంది. దీనిపై స్పందించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కరవు తీవ్రతను అంచనా వేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ మేరకు విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ, వ్యవసాయ శాఖలతో పాటు ఇతర సంబంధిత శాఖలు ప్రస్తుతం క్షేత్రస్థాయిలో అంచనా వేస్తున్నాయి. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం 331 మండలాల్లో కరవు పరిస్థితులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాలో ఎక్కువగా
ఉత్తర తెలంగాణలోని జిల్లాలతో పోలిస్తే, దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో కరవు పరిస్థితులు మరింత తీవ్రంగా ఉన్నాయి. ప్రధానంగా నల్గొండ, జోగులాంబ గద్వాల, వనపర్తి, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, యాదాద్రి భువనగిరి, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, హైదరాబాద్ జిల్లాల్లో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల క్షామ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ఇక ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లా అంతటా కరవు ఛాయలు అలముకున్నాయి. ఈ జిల్లాలో సాగునీటి చెరువులు పూర్తిగా ఎండిపోయాయి. ఎండల ధాటికి వాగులు, వంకల్లో ఉన్న ఊట నీరు కూడా ఆవిరైపోతోంది.
కొద్దిపాటి నీరున్నా వినియోగానికి పనికిరావు
రాష్ట్రంలో అధికారికంగా గుర్తించిన 21,500 సాగునీటి చెరువులున్నాయి. అయితే ప్రస్తుతం వీటిలో కేవలం 550 చెరువుల్లో మాత్రమే నీరు ఉంది. ఈ చెరువుల మొత్తం నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 253.80 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం అందులో 93.51 టీఎంసీల నీరుంది. అంటే పూర్తి సామర్థ్యంలో కేవలం 36.8 శాతం మాత్రమే ఉంది. మిగిలి ఉన్న నీటిలో ఎక్కువ భాగం ఆయకట్టు ప్రాంతాలకు విడుదల చేయడానికి అవసరమైన కనీస మట్టం కంటే దిగువకే ఉన్నాయి. దీంతో ఉన్న కొద్దిపాటి నీళ్లు కూడా వ్యవసాయానికి ఉపయోగపడని దుస్థితి నెలకొంది.
ఆయా జిల్లాలోని చెరువుల్లో ఇదీ పరిస్థితి
మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో 331 చెరువులకు గాను 8 మాత్రమే నిండుగా ఉన్నాయి. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో ఉన్న 105 చెరువుల్లో మూడింటిలో మాత్రమే పూర్తిగా నీళ్లున్నాయి. మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లాలో 97 చెరువులు, జయశంకర్ భూపాలపల్లిలో 367, వరంగల్ రూరల్ ప్రాంతాల్లో 351 చెరువులు ఉండగా, వీటిలో కేవలం నాలుగేసి చెరువుల చొప్పున మాత్రమే నిండుగా ఉన్నాయి. వరంగల్ అర్బన్ జిల్లాలో 649 గాను 5 చెరువుల్లో మాత్రమే నిండుగా నీరుంది. వనపర్తిలో 222, వికారాబాద్లోనూ 310 చెరువుల్లో ఆరేసి చెరువులు నిండుగా ఉన్నాయి. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న 275 చెరువుల్లో కేవలం 7 మాత్రమే పూర్తిగా నిండాయి.
రాష్ట్రంలోని చెరువుల్లో ఉన్న నీటి వివరాలిలా ఉన్నాయి
|చుక్క నీరు లేనివి
|6,123
|25 శాతం లోపు నిండినవి
|7,141
|25 నుంచి 50 శాతం నిండినవి
|4,805
|50 నుంచి 75 శాతం నీరున్నవి
|2,881
|75 నుంచి 100 శాతం
|550
ముంచుకొస్తున్న ఎల్నినో ముప్పు - నీటి వృథాను అరికడితేనే సంక్షోభానికి కళ్లెం!