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చినుకు పడక నీటి కొరత - ట్యాంకర్లకు పెరుగుతున్న డిమాండ్

ఎల్​నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఆశించినంత కురవని వర్షాలు - నీటి కొరతతో హైదరాబాద్​ నగరంలో ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజలు - మేడ్చల్​, మల్కాజిగిరి ప్రాంతాల్లో అత్యంత తక్కువ వర్షపాతం నమోదు

Water Shortage Due To El Niño
Water Shortage Due To El Niño (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 16, 2026 at 1:34 PM IST

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Water Shortage Due To El Niño : గ్రేటర్ హైదరాబాద్​లో జులై నెలలోనూ జలమండలి ట్యాంకర్లకు భారీ డిమాండ్​ కొనసాగుతోంది. ఎల్​నినో ప్రభావం వల్ల తీవ్రమైన వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా భూగర్భజలాలు అడుగంటడం వల్ల ఈ పరిస్థితి ఇంకా కొనసాగుతోంది. బుక్ చేసిన తర్వాత 2 నుంచి 5 రోజుల సమయం తీసుకుంటుంది. ఔటర్​ రింగ్​రోడ్డు సమీపంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో ట్యాంకర్లకు డిమాండ్ సాగుతుంది. సాధారణంగా జూన్​ తర్వాత ట్యాంకర్ల డిమాండ్​ భారీగా తగ్గాలి. కానీ ఈ ఏడాది మాత్రం పరిస్థితి మాత్రం భిన్నంగా ఉంది.

ట్యాంకర్ల డిమాండ్ 3 రెట్లు పెరిగింది : జులైలో రోజుకు 4 వేల కంటే తక్కువ ట్యాంకర్ల డిమాండ్​ ఉండేది. ప్రస్తుతం 3 రెట్లు అధికమైంది. ఐటీ కారిడార్​తో పాటు బంజారాహిల్స్​, గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్​, కొండాపూర్, షేక్​పేట, మియాపూర్​, కూకట్​పల్లి, ఉప్పల్​, కేపీహెచ్​బీ, మౌలాలి, పీర్జాదిగూడ, జీడిమెట్ల, బోడుప్పల్​ ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ల పరిధిలో ట్యాంకర్ల బుకింగ్​ ఎక్కువగా ఉంటోంది. ఎల్​నినో వల్ల వర్షాభావంతో ఎండిన బోర్లు రీఛార్జ్ కాకపోవడంతో జనం నీటికి తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సాధారణంగా నీటి ఎద్దటి తక్కువగా ఉండే ఉప్పల్​, ఎల్​బీనగర్, మల్కాజిగిరి, ఎన్టీఆర్​నగర్ వంటి ప్రాంతాల్లో ఈసారి ట్యాంకర్ల బుకింగ్​లు పెరిగాయి.

Water Shortage Due To El Niño
ఎల్​నినో వల్ల ఏర్పడుతున్న నీటి కొరత (Eenadu)

ఎల్​నినో ప్రభావం వల్ల గ్రేటర్ హైదరాబాద్​లో నీటికొరత ఏర్పడింది. జల మండలి లెక్కల ప్రకారం మార్చి, ఏప్రిల్​, మే నెలల్లో 2.17, 2.3, 3.1 లక్షల ట్యాంకర్ల వరకు బుక్కయ్యాయి. జులై మొదటి వారంలోనే 60 వేల ట్యాంకర్లను జలమండలి సరఫరా చేసింది. బహుళ అంతస్తుల భవనాలే ట్యాంకర్లపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నాయి. కుత్బుల్లాపూర్, కూకట్​పల్లితో పోలీస్తే ఉప్పల్​లో భూగర్భ జలమట్టం కాస్త ఆశాజనకంగా ఉంది.

అత్యంత తక్కువ వర్షాపాతం నమోదు : రాష్ట్రంలో అత్యంత తక్కువగా వర్షపాతం నమోదవుతున్న ప్రాంతాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇందులో మేడ్చల్ - మల్కాజిగిరి జిల్లా పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది. తెలంగాణ అభివృద్ధి ప్రణాళిక సొసైటీ లెక్కల ప్రకారం సాధారణంగా 173.4 మి.మీ. పడాల్సి ఉండగా, 77.8 మి.మీ. మాత్రమే పడింది. ఈ జిల్లాలో మొత్తం 15 మండలాలున్నాయి. వీటిల్లో 8 మండలాల్లో లార్జ్​ డెఫీషియెంట్​ కేటగిరీలోకి 6 మండలాలను డెఫీషియెంట్ కేటగిరీలో చేర్చారు. బాచుపల్లిలో మాత్రమే సాధారణంగా ఎక్కువగా 215 మి.మీ. పడింది.

నీటిని పొదుపు చేయడానికి ప్రణాళిక :

  • గతేడాది వేసవి కాలంలో నీటి ఎద్దటి ఎదుర్కొన్న ప్రాంతాల మ్యాప్​ను జలమండలి రూపొందించి ప్రణాళికలు రచిస్తుంది.
  • కొత్తగా నీటి సమస్యను ఎదుర్కొంటున్న మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టనున్నారు.
  • రోజుకు 50 కిలోమీటర్ల నీటిని శుద్ధి చేసే సామర్థ్యం ఉన్న ప్రైవేటు ఎస్​టీపీ యజమానులకు కార్యశాలలు నిర్వహిస్తారు.
  • కనీసం రెండు శాతం శుద్ధి చేసిన నీటిని వినియోగించేలా ఆ నీళ్లు ఎద్దడి సమయాల్లో ఉపయోగపడతాయని జలమండలి ఎదుర్కొంది.

క్యూర్ పరిధిలో తీవ్రమైన వర్షాభావ పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. జూన్​లో సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదు అయ్యింది. అత్యధిక వర్షపాతం నమోదు కావాల్సిన జులై నెలలోనూ ఇదే పరిస్థితి కొనసాగడం వల్ల భూగర్భ జలాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది.

మంజీర నీటి సరఫరాకు ఏవైనా ఇబ్బందులు ఏర్పడితే ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. మిషన్ భగీరథకు జలమండలి ఇస్తున్న సుమారు 25 ఎంజీడీల నీటిని నగరంలో సరఫరా చేస్తున్నాం. ఎల్లంపల్లి స్టాండ్​బై పంపులను ఉపయోగించి అదనంగా 10 నుంచి 20 ఎంజీడీలు సరఫరా చేస్తాం. 24 గంటల్లో ట్యాంకర్ల సరఫరాకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. వర్షపు నీటి సంరక్షణ పనులను వేగంగా చేస్తున్నాం. వర్షపు నీటి సంరక్షణ నిర్మాణాలకు నిధుల కొరత లేదు - కె. అశోక్​రెడ్డి, జలమండలి ఎండీ

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TAGGED:

ELNINO EFFECT ON WATER
WATER PROBLEM IN HYDERABAD
WATER TANKERS SHORTAGE
ఎల్​నినో వల్ల నీటి కొరత
WATER SHORTAGE DUE TO EL NIñO

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