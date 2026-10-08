అడుగంటుతున్న నీటి వనరులు - నీటి జాడ లేక, నిప్పులు కక్కుతున్న నేలతల్లి!
Water resources vanishing : ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవక నీటి వనరులు కనుమరుగవుతున్నాయి. పలు కారణాలతో చెరువులు, కుంటలు ఆక్రమణలకు గురై ఉనికి కోల్పోతున్నాయి.
Published : October 8, 2026 at 4:50 PM IST
Water Resources Vanishing Due to Elnino : ఎల్నినో ప్రభావంతో ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవక నీటి వనరులు అడుగంటుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో వ్యవసాయానికి చెరువులు, కుంటలే ఆధారం. ఇంతటి ప్రాధాన్యమున్నా ఏళ్లుగా నిర్వహణ లేక నానాటికీ తీసికట్టుగా మారుతున్నాయి. అలాగే పట్టణీకరణ, స్థిరాస్తి రంగం విస్తరణ, సాగు విస్తీర్ణం తగ్గిపోతుండటం. తదితర కారణాలతో చెరువులు, కుంటలు ఆక్రమణలకు గురై ఉనికి కోల్పోతున్నాయి. అయితే 2017-18 నుంచి 2023-24 మధ్య రాష్ట్రంలో 6,249 అంతరించిపోయినట్లు కేంద్ర జలశక్తి శాఖ నిర్వహించిన ఏడో మైనర్ ఇరిగేషన్ సెన్సెస్ తాజా నివేదికలో పేర్కొంది.
రాష్ట్రంలో ఉన్న 18,40,578 పథకాల్లో 17,46,208 భూగర్భ జల, 94,370 ఉపరితల జల పథకాలు ఉన్నాయి. భూగర్భ జల పథకాలతో పోల్చితే చిన్న నీటి వనరుల ఉనికి వేగంగా తగ్గిపోతూ వస్తోంది. చెరువులు, కుంటలు, చెక్డ్యాంలు, తదితర వనరుల సంఖ్య ఏటికేడు తగ్గుతోంది. 2017-18లో ఉపరితల జల వనరులు 1,00,619 ఉన్నాయి. 2023-24కు వచ్చేసరికి 94,370కు చేరుకున్నాయి. ఈ ఆరేళ్ల కాలంలో 6.2 శాతం తగ్గిపోయాయి. రాష్ట్రంలో 52,829 చెరువులు, కుంటలు, చెక్డ్యాంలు ఉన్నాయి. 41,541 లిఫ్టులు ఉన్నాయి.
ఏటా వేల సంఖ్యలో కొత్త బోర్లు
రైతులు సాగునీటి కోసం ఎక్కువ శాతం బోరుబావుల మీదనే ఆధారపడుతున్నారు. ప్రతి ఏటా వేల సంఖ్యలో కొత్త బోర్లు వేయిస్తున్నారు. 2017-18లో భూగర్భ జల పథకాలు 15,79,249 ఉండగా 2023-24కు వచ్చేసరికి 10.6 శాతం పెరిగి (1,66,959 నుంచి 17,46,208)కి చేరాయి. వీటిలో ఎక్కువ లోతులో ఉన్న బోర్లు 4,83,985, మధ్యస్త లోతులో ఉన్నవి 7,08,815 తక్కువ లోతులోనివి 71,798 బావులు 4,81,610 ఉన్నాయి.
అధిక శాతం సన్నకారు రైతులే
రాష్ట్రంలో బోర్లపై ఆధారపడుతున్న రైతుల్లో అధికంగా ఉన్నది సన్నకారు రైతులే ఉన్నారు. సర్కారు యాజమాన్యం కింద 40,085 పథకాలు ఉంటే వ్యక్తిగత యాజమాన్య పథకాల్లో ఏకంగా 15,55,728 సన్నకారు రైతుల కిందనే ఉన్నాయి. వాటిలోనూ బోరు బావులే ఎక్కువ.
నివేదికలోని వివరాలు ఇలా
- 99 శాతం నీటి వనరుల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నవి కేవలం 1 శాతం. జల వనరుల్లో చెరువులు 45.05 శాతం ఉంటే, సరస్సులు 32.09 శాతం. ఇవన్నీ స్థానికంగా గృహ అవసరాలు, సంప్రదాయ వ్యవసాయ అవసరాలు తీరుస్తున్నాయి.
- నీటి వనరుల్లో 11.84 శాతం గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి. వీటిని ఎక్కువగా చేపల పెంపకానికి ఉపయోగిస్తున్నారు. పునరుద్ధరించిన 367 నీటి వనరుల్లో 192 చెరువులు, 115 సరస్సులు, 55 చెక్డ్యాంలు, మూడు లేక్స్, 2 రిజర్వాయర్లు ఉన్నాయి.
- రాష్ట్రంలోని గ్రామాల్లో నీటి వనరులు 53,244 ఉంటే పట్టణాల్లో 441 ఉన్నాయి. ఇందులో 87.45 శాతం ప్రభుత్వ, 12.55 శాతం ప్రైవేటు ఆధీనంలో ఉన్నాయి.
- రాష్ట్రంలోని మొత్తం నీటి వనరుల్లో 84.81 శాతం వినియోగంలో ఉన్నాయి. తొలి గణనలో వినియోగం 80.76 శాతమే. వినియోగంలో లేని నీటి వనరుల వాటా 19.24 శాతం నుంచి 15.19 శాతానికి తగ్గింది.
- వ్యవసాయ వినియోగ వనరులు 30,973. భూగర్భ జలాల వృద్ధి కోసం అందుబాటులోకి 12,519. పారిశ్రామిక అవసరాలకు 254 అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇలా చేస్తే జల సిరి
- ఇప్పటి నుంచే పొదుపు మంత్రం పాటించాలి
- జలసిరి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇంకుడు గుంతల నిర్మాణంతో వృథా నీటిని ఒడిసిపట్టడం ముఖ్యం
- తూముల ద్వారా వృథాగా పోయే నీటిని అడ్డుకట్ట వేయాలి
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