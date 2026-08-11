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రాయలసీమ జిల్లాలకు నీటి విడుదల - 'జల'కళను సంతరించుకుంటున్న ప్రాజెక్టులు

శ్రీశైలానికి కొనసాగుతున్న వరద - ఓవైపు ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాకు హంద్రీనీవా ప్రాజెక్టు ద్వారా కృష్ణా జలాలు - మరోవైపు హెచ్​ఎల్​సీ కాలువ ద్వారా తుంగభద్ర నీరు చేరుతున్న వైనం

Srisailam Water Released Rayalaseema
Srisailam Water Released Rayalaseema (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 4:51 PM IST

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Srisailam Water Released Rayalaseema : రాయలసీమ జిల్లాలకు నీటి విడుదల మొదలైంది. శ్రీశైలానికి వరద కొనసాగుతుండటంతో హంద్రీనీవా ప్రాజెక్టుకు నీటిని రిలీజ్ చేశారు. మల్యాల నుంచి 3300 క్యూసెక్కులను హంద్రీనీవా కాలువకు వదిలారు. దీంతో కర్నూలు జిల్లాలో హంద్రీనీవా కాలువపై ఉన్న పందికోన రిజర్వాయర్, పత్తికొండలో బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్​లో నీటిమట్టం గరిష్ఠస్థాయికి చేరింది.

మరోవైపు గుత్తిలోని చెరువుకు నీటిని విడుదల చేసి నింపారు. దీంతో నంద్యాల జిల్లాలోని మల్యాల పంప్​హౌస్ నుంచి కృష్ణా జలాలను నేరుగా అనంతపురం జిల్లాలోని జీడిపల్లి రిజర్వాయర్​కు వదులుతున్నారు. అదేవిధంగా అనంతపురం-కర్నూలు జిల్లాల సరిహద్దులోని రాగులపాడు పంప్​హౌస్ వద్దకు సోమవారం నాడు కృష్ణా జలాలు చేరాయి. ఈ క్రమంలో తొలుత 6 పంప్​లతో జీడిపల్లి రిజర్వాయర్​కు 2000ల క్యూసెక్కుల నీటిని ఎత్తిపోశారు.

Srisailam Reservoir Flood Flow : శ్రీశైలం నుంచి నీటి ప్రవాహం పెరగడంతో ఇవాళ ఉదయం రాగులపాడు వద్ద 10 పంప్​లు ఆన్​ చేసి 3300ల క్యూసెక్కులను జీడిపల్లి రిజర్వాయర్​కు విడుదల చేస్తున్నారు. దీంతో మరో ఆరు రోజుల్లో రిజర్వాయర్​లో గరిష్ఠస్థాయి నీటిమట్టం 1.68 టీఎంసీలకు చేరనుంది. మరోవైపు వచ్చేవారం హంద్రీనీవా కాలువ రెండో దశలోని మడకశిర బ్రాంచ్ ద్వారా గొల్లపల్లి రిజర్వాయర్​కు నీటిని తరలించనున్నారు. ఓవైపు గొల్లపల్లి రిజర్వాయర్​కు నీటిని తరలిస్తూనే మరోవైపు ప్రధాన కాలువ ద్వారా అనంతపురం-చిత్తూరు సరిహద్దులోని చెర్లోపల్లి రిజర్వాయర్​కు నీటిని తీసుకెళ్లనున్నారు.

తుంగభద్ర జలాశయం నీటిని హెచ్ఎల్​సీ ద్వారా విడుదల చేసినప్పటికీ తాగునీటికే తొలి ప్రాధాన్యతిచ్చారు. అయితే హెచ్​ఎల్​సీ ఆయకట్టు రైతులకు నీరు ఇచ్చే విషయంలో ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. మరోవైపు తుంగభద్ర జలాశయానికి వరద ప్రవాహం స్వల్పంగా పెరిగిందని టీబీ డ్యాం బోర్డు అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఆదివారం నాడు 40,799 క్యూసెక్కుల ఇన్ ఫ్లో ఉండగా సోమవారం ఉదయం 8 గంటల సమయానికి 43,022 క్యూసెక్కుల ఇన్ ఫ్లో కొనసాగింది. ప్రస్తుతం డ్యాంలో 1,625.82 అడుగులకు గాను 79.20 టీఎంసీల నీటి నిల్వ ఉంది. తాగునీటి అవసరాలు కోసం వివిధ కాల్వలకు 1,7,57 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు. ఓవైపు ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాకు హంద్రీనీవా ప్రాజెక్టు ద్వారా కృష్ణా జలాలు, మరోవైపు హెచ్​ఎల్​సీ కాలువ ద్వారా తుంగభద్ర నీరు చేరుతోంది. దీంతో పంటల సాగుకు నిర్ణయంపై అనుకూలంగా ప్రకటన వస్తుందని అన్నదాతలు ఎదురుచూస్తున్నారు.

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