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భారీ వర్షాలతో జలాశయాలకు చేరిన నీరు - ప్రధాన నగరాల్లో తాగునీటి గండానికి ఊరట

ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా జలాశయాల్లోకి నీరు చేరడం, భూగర్భ జలాలు పెరగడంతో తాగునీటి సమస్య నుంచి ప్రస్తుతానికి బయటపడినట్లేనని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది.

Water Reached Reservoirs Due to Heavy Rains
జలాశయంలో పెరిగిన నీటి నిల్వలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 9:34 AM IST

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Water Reached Reservoirs Due to Heavy Rains: తాగునీటికి పలు నగరాలు, పట్టణాల్లో తీవ్రమైన ఎద్దడి ఏర్పడిన నేపథ్యంలో ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలు ఊరటనిచ్చాయి. జలాశయాల్లోకి నీరు చేరడం, భూగర్భ జలాలు పెరగడంతో తాగునీటి సమస్య నుంచి ప్రస్తుతానికి బయటపడినట్లేనని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది. ఎల్‌నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో 25 నగరాలు, పట్టణాల్లో వర్షాకాలంలోనే తాగునీటికి ప్రజలు ఇబ్బంది పడ్డారు. వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు క్రమంగా తగ్గడంతో విశాఖపట్నం, ఒంగోలుతోపాటు మరో 23 పట్టణాల్లో తాగునీటికి కొరత ఏర్పడింది. విశాఖలో మేహాద్రిగెడ్డ, రైవాడ జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు ఈ నెలాఖరు వరకే పరిమితమని అధికారులు నిర్ధారించారు. భూగర్భ జలాలు సైతం అడుగంటడంతో బోర్లు పని చేయక ప్రజల్లో ఆందోళన మొదలైంది. ఈ నేపథ్యంలో అడుగంటిన ఆశలకు తాజా వర్షాలు కాస్త ఊపిరి పోశాయి.

వారం కిందట పరిస్థితి: విశాఖలో కేవలం బోర్లపై ఆధారపడే అపార్ట్‌మెంట్లలో ప్రజలు నీటి కోసం రోడ్లపైకి రావడంతో నగరపాలక సంస్థపై ఒత్తిడి పెరిగింది. ఒంగోలులో తాగునీటి సరఫరాకు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్ల దిశగా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. మదనపల్లె, పుంగనూరు, పలమనేరు, కనిగిరి, గుత్తి తదితర పట్టణాల్లో నీటి ఎద్దడి తలెత్తడంతో కొత్తగా బోర్లు తవ్వేందుకు అధికారులు ప్రణాళికలు రూపొందించారు. గిద్దలూరులోనూ బోర్లు మొరాయించాయి. దీంతోపాటు ఇంకో 17 పట్టణాల్లో మరో నెల రోజుల తరువాత తాగునీటికి ఇబ్బంది ఏర్పడే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు. ప్రజారోగ్య ఇంజినీరింగ్‌ విభాగం ఉన్నతాధికారులు తాగునీటి సమస్య తలెత్తే అవకాశమున్న పట్టణాల్లో పర్యటించి ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లపై కమిషనర్లకు సూచనలు చేశారు.

వానలతో ఊరట: ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలు తాగునీటికి ఇబ్బందిపడుతున్న నగరాలు, పట్టణాలకు సాంత్వన చేకూర్చాయి. తిరుపతి, విశాఖపట్నం, మచిలీపట్నం, ఒంగోలు, నెల్లూరు, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, కడప, అనంతపురం తదితర ప్రాంతాల్లో జలాశయాలు, సమ్మర్‌ స్టోరేజ్‌ ట్యాంకుల్లోకి నీరు చేరింది. నదుల్లో నీటి ప్రవాహం పెరగడంతో నీటి కొరత నుంచి ప్రస్తుతానికి బయటపడినట్లేనని అధికారులు తెలిపారు.

ఇంకుడు గుంతల ఏర్పాటుకు ఆదేశాలు: బహుళ అంతస్తులు, అపార్ట్‌మెంట్లలో వర్షపు నీటిని భూమిలో ఇంకింపజేసేందుకు విధిగా ఇంకుడు గుంతలు ఏర్పాటు చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీలను ప్రభుత్వం తాజాగా ఆదేశించింది. కొత్త నిర్మాణాలు చేపట్టేటప్పుడు ఇంకుడు గుంత ఏర్పాటు తప్పనిసరి చేయాలని సూచించింది. అత్యధిక చోట్ల ఇంకుడు గుంతలు లేని కారణంగా వర్షపు నీరు వృథాగా బయటకు పోతోంది. దీనికి అడ్డుకట్ట వేయాలని ప్రభు త్వం పేర్కొంది.

విశాఖ మహా నగరంలో కొన్ని బహుళ అంతస్తుల్లో ప్రజలు బోర్లపైనా ఆధార పడుతున్నారు. భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోవడంతో బోర్లు పని చేయక నీటి కొరత ఏర్పడింది. ఇంకుడు గుంతలు లేకపోవడమే ఈ పరిస్థితికి కారణమని అధికారుల పరిశీలనలో వెల్లడైంది. నగరపాలక సంస్థ నుంచి బల్క్‌ వాటర్‌ కనెక్షన్‌ తీసుకోకపోవడం, బోర్లు మొరాయించడంతో నీటికి ఇబ్బంది పడ్డారు. ఇలాంటి బహుళ అంతస్తుల్లో ఇంకుడు గుంతలు ఏర్పాటు చేయించేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

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