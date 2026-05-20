నల్లమలసాగర్ కావాలంటే పాలమూరుకు సరే అనండి - రాష్ట్రానికి సీడబ్ల్యూసీ ప్రతిపాదన
పోలవరం- నల్లమలసాగర్కు 123 టీఎంసీల నికర జలాలకు పూచీ - నదుల అనుసంధానానికి కీలకమని సూచన - ప్రాథమికంగా విభేదించిన ఏపీ అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 12:04 PM IST
Water Dispute Between AP and Telangana: పాలమూరు- రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల, పోలవరం- నల్లమలసాగర్ అనుసంధానం, గోదావరి- కావేరి అనుసంధానం ప్రాజెక్టులను మేళవిస్తూ కేంద్ర జల సంఘం సీడబ్ల్యూసీ కొత్త ప్రతిపాదన తెరపైకి తెచ్చింది. పాలమూరు- రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు సాకారానికి ఏపీ సహకరించి, పోలవరం- నల్లమలసాగర్ అనుసంధానాన్ని చేపట్టేందుకు అవసరమైన 123 టీఎంసీల నికర జలాలు తీసుకోవచ్చని సూచించింది. నదుల అనుసంధానానికి ఇది కీలకమని సూచించింది. అయితే ఈ వాదనతో రాష్ట్ర అధికారులు ప్రాథమికంగా విభేదించారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన నల్లమలసాగర్ ప్రాజెక్టును కేంద్ర జలసంఘం పాలమూరు-రంగారెడ్డితో ముడిపెట్టింది. దీనికి గోదావరి-కావేరి అనుసంధానాన్ని జోడించింది. పాలమూరు- రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం చేపట్టిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం నికర జలాల పునఃకేటాయింపుల మేరకు పనులు చేస్తున్నట్లు చెబుతోంది. దీనికి వ్యతిరేకంగా రాష్ట్రం న్యాయపరంగా పోరాడుతోంది. పోలవరం నుంచి కృష్ణా డెల్టాకు మళ్లిస్తున్న 80 టీఎంసీల్లో ఎగువ రాష్ట్రాలకు వాటా ఉంది. అందులో 35 టీఎంసీలు మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక ఇప్పటికే వాడుకుంటున్నాయి. మిగిలిన 45 టీఎంసీలు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ నాగార్జునసాగర్ ఎగువన కృష్ణా బేసిన్లో వినియోగించుకునేందుకు గోదావరి అవార్డు సమ్మతిస్తోంది.
పోలవరం ద్వారా వచ్చే ఆ 45 టీఎంసీలు పాలమూరు- రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతలకు ఇచ్చేందుకు అంగీకరించాలన్నది సీడబ్ల్యూసీ ప్రతిపాదించిన అంశాల్లో ఒకటి. తమ రాష్ట్రంలో చిన్ననీటి వనరులకు ఉన్న కేటాయింపుల్లో ఆదా చేసుకుని 45 టీఎంసీల నీటిని తాము పాలమూరు- రంగారెడ్డికి వాడుకుంటామని తెలంగాణ చెబుతోంది. అందుకు అభ్యంతరం చెప్పొద్దని సీడబ్యూసీ ప్రతిపాదించింది. ఇలా పాలమూరు- రంగారెడ్డి సాకారమైతే పోలవరం- నల్లమలసాగర్ అనుసంధానానికి తెలంగాణను ఒప్పించేలా తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య జలవివాదాల పరిష్కార కమిటీకి ఛైర్మన్గా ఉన్న సీడబ్ల్యూసీ ఛైర్మన్ కేంద్ర జల్శక్తి కార్యదర్శి కాంతారావు సమక్షంలో ఈ ప్రతిపాదనలు చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలు ఇందుకు అంగీకరిస్తే ముందుకు సాగొచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్రాలను ఒప్పించేందుకు కేంద్రం ప్రయత్నం: పోలవరం- నల్లమలసాగర్ అనుసంధాన ప్రాజెక్టును వరద జలాలతో చేపడతామని రాష్ట్రం ప్రతిపాదించింది. పోలవరం నుంచి 200 టీసీఎంల వరద జలాలను మళ్లించాలనేది ప్రభుత్వ ప్రణాళిక. ఇందుకు ప్రాథమిక అనుమతుల కోసం సీడబ్ల్యూసీకి ఇప్పటికే నివేదించింది. ప్రీ ఫీజిబిలిటీ నివేదికను సీడబ్ల్యూసీ ఆమోదిస్తే తదుపరి అడుగులు పడతాయి. అయితే, వరద జలాలపై ప్రాజెక్టులకు అనుమతులు ఎలా ఇస్తామని సీడబ్ల్యూసీ ప్రశ్నిస్తోంది. తాజాగా ఆ సంఘం ఛైర్మన్ ఇచ్చిన ప్రజంటేషన్లో 123 టీఎంసీల నికర జలాలు ఎలా సమకూర్చవచ్చో పేర్కొన్నారు. కేంద్ర జాతీయ జల అభివృద్ధి సంస్థ ఇచ్చంపల్లి నుంచి కావేరి వరకు నదుల అనుసంధానాన్ని ప్రతిపాదిస్తోంది. ఛత్తీస్గఢ్ వాడుకోలేని నీటిని ఈ ప్రాజెక్టు కోసం ఉపయోగిస్తామని చెబుతోంది.
దీనిపై భాగస్వామ్య రాష్ట్రాలను ఒప్పించేందుకు కేంద్రం ప్రయత్నిస్తోంది. అయితే ఈ అనుసంధాన ప్రాజెక్టుకు నీటిని తెలంగాణలోని సమ్మక్క సారక్క బ్యారేజీ నుంచి తీసుకెళ్లేలా సీడబ్ల్యూసీ ప్రతిపాదిస్తోంది. అలా చేస్తే సమ్మక్క సారక్క బ్యారేజీ కింద తెలంగాణ ప్రస్తావిస్తున్న 47 టీఎంసీలు పోలవరం- నల్లమలసాగర్ అనుసంధానానికి ఇచ్చేలా ఒప్పించవచ్చు. పాలమూరు- రంగారెడ్డికి గోదావరి నుంచి ఇస్తున్న 45 టీఎంసీలకు ప్రతిగా ఈ నీళ్లు ఇచ్చేందుకు తెలంగాణకు ఆస్కారం ఉండొచ్చన్నది ఈ ప్రతిపాదన సారాంశం. గోదావరి-కావేరి అనుసంధానిస్తే 148 టీఎంసీలను తరలించవచ్చని జాతీయ జల అభివృద్ధి సంస్థ యోచిస్తోంది. ఇందుకు భాగస్వామ్య రాష్ట్రాల అనుమతి కోరుతోంది.
తుంగభద్రలోకి 16 టీఎంసీల నీళ్లు: ఛత్తీస్గఢ్ వాటా నీళ్ల నుంచి ఈ ప్రాజెక్టు చేపట్టాలని కేంద్రం భావిస్తోంది. అందులో భాగంగా ఏపీకి 45 టీఎంసీల నికర జలాలు వస్తాయి. వాటిని కూడా తాజాగా లెక్కలోకి తీసుకున్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టుకు ఆమోదం తెలిపే క్రమంలో నీటి లభ్యతను లెక్కించినప్పుడు 16 టీఎంసీలు పరిగణనలోకి తీసుకోలేదని కేంద్ర జలసంఘం చెబుతోంది. ఇప్పుడు ఆ 16 టీఎంసీల జలాలు కూడా నల్లమలసాగర్కు వినియోగించుకోవచ్చని సూచిస్తోంది. కర్ణాటక బేడితి- వరద లింకు ప్రాజెక్టు చేపడుతోంది. దాని ద్వారా తుంగభద్రలోకి 16 టీఎంసీల నీళ్లు వస్తాయి.
ఇవన్నీ కలిపితే 123 టీఎంసీల నికర జలాలు ఏపీకి అందుబాటులో ఉంటాయన్నది కేంద్ర జలసంఘం లెక్క! అటు తెలంగాణ అవసరాలను ఏపీతీర్చి, ఏపీ అవసరాలకు తెలంగాణ సమ్మతిస్తే ఈ ప్రతిపాదన కార్యరూపం దాలుస్తుందనేది జలసంఘం ప్రజంటేషన్లో కీలకాంశం. రాష్ట్ర జలవనరులశాఖ అధికారులు ఈ లెక్కలతో ప్రాథమికంగా విభేదించినట్లు సమాచారం. సీడబ్ల్యూసీ చెబుతున్న లెక్కల్లో, పేర్కొంటున్న కేటాయింపుల్లో కొన్ని గోదావరి అవార్డులో కూడా లేవని, ఈ నీళ్లన్నీ కాగితాలపై కనిపిస్తున్నాయే తప్ప వాస్తవంగా లేవని ఏపీ అధికారులు ప్రాథమికంగా అభిప్రాయపడ్డారు. దీనిపై అంతర్గతంగా చర్చలు సాగుతున్నాయి.
