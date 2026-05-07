వర్షాలు తక్కువే ఖరీఫ్‌కు నీరు ఎలా? - కసరత్తు చేస్తున్న జలవనరుల శాఖ

ఎల్‌నినో నేపథ్యంలో 18 శాతం మేర వర్షాలు తగ్గే అవకాశం - సాధారణం కంటే 18% తక్కువ వర్షపాతం-డెల్టా ప్రాంతాల్లో పరిస్థితి ఎలా ఉంది?

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 10:05 AM IST

Water Problems In Upcoming Kharif Season : 'ఎల్ నినో' (El Nino) ప్రభావం కారణంగా ఈ రుతుపవన కాలంలో వర్షపాతం సాధారణం కంటే 18% తక్కువగా ఉంటుందని వాతావరణ అంచనాలు సూచిస్తున్న నేపథ్యంలో రాబోయే ఖరీఫ్ సీజన్‌కు కాలువల ద్వారా నీటిని ఎలా కేటాయించాలనే అంశంపై జలవనరుల శాఖ ప్రస్తుతం కసరత్తు చేస్తోంది.

మే మూడవ వారం నాటికి కాలువల్లోకి నీటిని విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినందున ఆ మేరకు శాఖాపరమైన ప్రణాళికలను రూపొందిస్తున్నారు. ఖరీఫ్ సీజన్‌లో పంటలకు అవసరమయ్యే నీటి పరిమాణాన్ని నిర్ధారించడానికి అలాగే సంభవించే ఆకస్మిక పరిస్థితులను (contingencies) ఎదుర్కోవడానికి ముఖ్యంగా వర్షాలు ఆలస్యమైతే తద్వారా జలాశయాల్లోకి నీటి ప్రవాహం ఆలస్యమైతే ఎలా వ్యవహరించాలనే దానిపై వారు సమగ్ర అంచనాను నిర్వహిస్తున్నారు.

సాధారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 57.44 లక్షల హెక్టార్లలో పంటలు సాగు చేస్తారు. ఈ మొత్తం విస్తీర్ణంలో 9.79 లక్షల హెక్టార్లలో రెండో పంటను కూడా సాగు చేస్తారు. కేవలం ప్రధాన పంటను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకుంటే మొత్తం సాగుకు యోగ్యమైన 47.65 లక్షల హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో ప్రస్తుతం 26.03 లక్షల హెక్టార్లకు సాగునీటి సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ నిర్దిష్ట ప్రాంతానికి నీటిని సరఫరా చేయడానికి అత్యంత సమర్థవంతమైన మార్గాన్ని నిర్ణయించే దిశగా ప్రణాళికలను రూపొందిస్తున్నారు.

సాధారణం కంటే 18% తక్కువ వర్షపాతం: 'ఎల్ నినో' ప్రభావం కారణంగా ఈ ఏడాది జూన్ నుంచి అక్టోబర్ మధ్య కురిసే వర్షపాతం చారిత్రక సగటు కంటే 18% తక్కువగా ఉంటుందని 'యూరోపియన్ సెంటర్ ఫర్ మీడియం రేంజ్ వెదర్ ఫోర్‌కాస్ట్స్' (ECMWF) అంచనా వేస్తోంది. జూన్ నుంచి అక్టోబర్ మధ్య కాలానికి సాధారణ వర్షపాతం 691.2 మిమీగా ఉన్నప్పటికీ ఈ ఏడాది వర్షపాతం 567.1 మిమీలకే పరిమితమవుతుందని (ఇది 18% లోటును సూచిస్తుంది) అంచనా వేస్తున్నారు. జూన్: 32.6%, జూలై: 25.4%, ఆగస్టు: 14.9%, సెప్టెంబర్: 9.9% అక్టోబర్ నెలలో వర్షపాత లోటు 24.5% ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

డెల్టా ప్రాంతాల్లో పరిస్థితి ఎలా ఉంది? గోదావరి డెల్టా ప్రాంతంలో ఖరీఫ్ సీజన్‌లో నీటి కొరత సమస్య సాధారణంగా తలెత్తదు. పోలవరం జలాశయంలో ప్రస్తుతం నీరు నిల్వ ఉంది. దీనిని సాగు అవసరాలకు వినియోగించుకోవచ్చు. ఈ సీజన్‌లో గోదావరి నది ద్వారా ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయని సూచించే సంకేతాలేవీ ప్రస్తుతం లేవు.

కృష్ణా డెల్టా విషయానికి వస్తే: పులిచింతల జలాశయంలో నీరు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ సాగు పనులు వాస్తవంగా ప్రారంభం కాకముందే అధికారులు నీటిని కాలువల్లోకి ముందుగానే విడుదల చేసి వృధా చేయరు. ఎల్ నినో దృగ్విషయం కారణంగా ఎగువ పరీవాహక ప్రాంతాల నుండి నీటి ప్రవాహాలు ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతాయో అంచనా వేయడం కష్టం. శ్రీశైలం జలాశయంలో నీటిమట్టం ప్రస్తుతం పడిపోయింది. తాజా నీటి ప్రవాహాలు ఎప్పుడు వస్తాయో అంచనా వేయడం కష్టమని అధికారులు చెబుతున్నారు.

ఎల్ నినో నేపథ్యంలో ప్రత్యామ్నాయ వ్యూహాలు : వరి సాగుకు ఒక టీఎంసీ (వెయ్యి మిలియన్ క్యూబిక్ ఫీట్) నీరు 3,000 హెక్టార్ల వరకు సాగునీరు అందించడానికి సరిపోతుంది. ప్రత్యామ్నాయ నీటి నిర్వహణ పద్ధతులను అవలంబించడం ద్వారా గణనీయమైన నీటి సంరక్షణకు దారితీయవచ్చు. ఎల్ నినో దశలో పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతల వల్ల నేలలోని తేమ ఉపరితల నీటి నష్టం అధికమవుతుంది. తత్ఫలితంగా వ్యవసాయ క్షేత్రాలు వేగంగా ఎండిపోతాయి దీనివల్ల నీటిపారుదల అవసరం పెరుగుతుంది. అందువల్ల ప్రత్యామ్నాయ పంటల విధానాలను ప్రోత్సహించడం వివేకవంతమైన పద్ధతి అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

అధికారులు ప్రస్తుతం చిరుధాన్యాలు పప్పుధాన్యాల సాగును ప్రోత్సహించే అవకాశాలను అన్వేషిస్తున్నారు. సూక్ష్మ నీటిపారుదలని సాధ్యమైనంత గరిష్ట స్థాయిలో ఉపయోగించుకోవాలని అలాగే వేరుశనగ మొక్కజొన్న వంటి పంటలకు రుతుపవనాలకు ముందు పొడి విత్తే పద్ధతులను అవలంబించాలని సిఫార్సు చేశారు. తద్వారా అవి నేలలో లభ్యమయ్యే తేమను సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోగలుగుతాయి.

