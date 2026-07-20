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కప్పర్‌దేవి గ్రామాన్ని వెంటాడుతున్న క'నీళ్లు' - కిడ్నీ వ్యాధితో ప్రజల ఇబ్బందులు

ఏడాది వ్యవధిలో ముగ్గురు మృతి - చేతిపంపు(బోరింగ్) నుంచి వచ్చే నీటితోనే సమస్యలు - ఆ నీటిని తాగొద్దని సూచించిన పంచాయతీ కార్యదర్శి - మిషన్ భగీరథ నీటిని వినియోగించుకోని తీరు

WATER PROBLEM IN KAPPARDEVI VILLAGE
POLLUTE WATER PROBLEM IN KAPPARDEVI VILLAGE (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 20, 2026 at 3:30 PM IST

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Water Problem in Kappardevi Village : ఆదిలాబాద్ జిల్లా తలమడుగు మండలం కప్పర్‌దేవి గ్రామస్థులపై కిడ్నీ వ్యాధి పంజా విసురుతోంది. అక్కడున్న చేతిపంపు(బోరింగ్) నుంచి వచ్చే నీరు వీరి పాలిట తీవ్రమైన శాపంగా మారింది. యువత సైతం ఈ వ్యాధితో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఏడాది వ్యవధిలో ముగ్గురు దురదృష్టవశాత్తు మరణించారు. నాలుగేళ్లలో ఎనిమిది మంది గ్రామస్థులు మృత్యువాత పడటం ఆ ఊరికి భయాన్ని కలిగిస్తోంది.

విఫలమవుతున్న అధికార యంత్రాంగం : కప్పర్​దేవీ గ్రామంలో 300కు పైగా జనాభా ఉంది. 68 కుటుంబాలు తమ జీవనాధారంగా వ్యవసాయం మీదనే ఆధారపడి నివసిస్తున్నాయి. ఇక్కడి గ్రామస్థులు వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారని అధికారులు చేతిపంపు నీటిని టెస్ట్​ చేశారు. ఆ నీటిని తాగొద్దని పంచాయతీ సెక్రటరీ వేదప్రతిభ, ఆర్‌డబ్ల్యూఎస్‌(రూరల్ వాటర్ సప్లై) సాయిరాజ్‌ గ్రామస్థులకు సూచించారు. అయినా ఆ నీటినే తాగుతుండటంతో ప్రస్తుతం వ్యాధుల బారిన పడి బాధపడుతున్నారు. అధికారులు గ్రామస్థులను చైతన్య పర్చడంలో విఫలమవుతున్నారనే విషయం ఇక్కడ స్పష్టమవుతోంది. పరిస్థితి ఇలా ఉండగా కొందరు ఇంటి వద్ద బోరు వేయించుకోగా మరికొందరు వాటర్​ ప్లాంట్​ నుంచి నీటిని తెచ్చుకుంటున్నారు.

మృతులంతా పురుషులే : నాలుగేళ్ల వ్యవధిలో గ్రామానికి చెందిన ఆనంద్‌రావు, మనోజ్, నైతం దామోదర్, రవి శ్రీరాం, జైతులు, నరహరి, రాము అనే వ్యక్తులు మృత్యువాత పడ్డారు. వీరంతా 40 నుంచి 50 ఏళ్లలోపు వారే కావడంతో గ్రామస్థులు గుబులు పుడుతోంది. దీంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు. కాళ్లువాచి తర్వాత అందులో నుంచి నీరు కారడం జరుగుతుందని చెబుతున్నారు. అనంతరం డయాలసిస్‌కు చేసుకునే తరుణంలోనే చనిపోతున్నారని అంటున్నారు. మిషన్‌ భగీరథ నీరు వస్తున్నా వాటిని తాగడం కోసం వినియోగించడం లేదు. దీనిపై అవగాహన పెంచాల్సి ఉంది. గ్రామంలో మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించాలని సర్పంచ్​ వినాయక్‌ కోరుతున్నారు.

డయాలసిస్​కు సహకరించని శరీరం : మెస్రం లక్ష్మణ్‌ అనే వృద్ధుడు రెండేళ్లుగా కిడ్నీ వ్యాధితో తీవ్ర అవస్థ పడుతున్నాడు. వారంలో రెండుసార్లు ఆదిలాబాద్‌ రిమ్స్‌(ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి)లో డయాలసిస్‌ చేయించుకుంటున్నారు. వ్యాధి తీవ్రత ఎక్కువ కావడంతో ఇటీవల డయాలసిస్‌కు శరీరం స్పందించలేదు. హైదరాబాద్‌కు తరలించాలని డాక్టర్లు సూచించడంతో అక్కడికి వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్నాడు.

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TAGGED:

TALAMADUGU MANDAL
WATER PROBLEM IN KAPPARDEVI VILLAGE
PEOPLE WITH KIDNEY DISEASE
GROUNDWATER DEPLETION
WATER PROBLEM IN KAPPARDEVI VILLAGE

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