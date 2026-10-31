జలకళను తీసుకొచ్చిన అర్నబ్ - రిజర్వాయర్లు, చెరువుల్లో పెరిగిన నీటి నిల్వలు
Water Level Increase in Reservoirs: అర్నబ్ తుపాను వల్ల వర్షాలు కురిసిన ప్రాంతాల్లో జలాశయాలు కళకళలాడుతున్నాయి. రిజర్వాయర్లు, చెరువుల్లో నీటి నిల్వలు పెరగడంతో పాటు భూగర్భ జలాలకూ భారీగా జలకళ సంతరించుకుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 12:06 PM IST
ఎల్నినోతో నీటి కష్టాలు తప్పవనుకుంటే, అర్నబ్ తుపాను రూపంలో కురిసిన వర్షాలు జలకళను తీసుకొచ్చాయి. రిజర్వాయర్లు, చెరువుల్లో నీటి నిల్వలు పెరగడంతో పాటు భూగర్భ జలాలకూ భారీగా జలకళ సంతరించుకుంది. తుపాను నష్టాల నడుమ జలవనరులకు కొత్త ఊపిరి అందడంతో రాబోయే రోజుల్లో సాగునీటి అవసరాలకు భరోసా లభించనుంది.
అర్నబ్ తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఎక్కడికక్కడ వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. దీంతో జలవనరుల సంరక్షణపై అధికార యంత్రాంగం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. అక్టోబర్ 26 నుంచి 29 వరకు కురిసిన వర్షాలతో సుమారు 380 టీఎంసీల నీరు లభించినట్లు జలవనరుల శాఖ అంచనా వేసింది. ప్రధాన రిజర్వాయర్లలో ఇప్పటికే 7.63 టీఎంసీల అదనపు నీటి నిల్వలు నమోదయ్యాయి. మరో 5 నుంచి 6 టీఎంసీల నీరు వచ్చి చేరే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. చిన్న నీటిపారుదల చెరువుల్లోకి ఇప్పటికే 22.12 టీఎంసీల నీరు చేరగా, మరో 8 నుంచి 12 టీఎంసీల మేర నీరు చేరవచ్చని భావిస్తున్నారు.
చిన్న నీటిపారుదల చెరువులకు: భూగర్భ జలాల పరంగా గణనీయమైన మార్పు కనిపిస్తోంది. వర్షాల ప్రభావంతో భూగర్భ జలాలు సుమారు 46.2 టీఎంసీల మేర పెరిగినట్లు అంచనాలు చెబుతున్నాయి. నేలలో తేమ పరిమాణం 64.08 టీఎంసీల మేర పెరిగినట్లు నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి. దీంతో బావులు, బోర్లపై ఆధారపడే రైతులకు ఊరట లభించనుంది. భూగర్భ జలాల లభ్యత మెరుగుపడేందుకు దోహదపడనుంది.
ఉత్తరాంధ్రలోని అనేక జలాశయాలకు భారీగా నీరు చేరే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. రైవాడ రిజర్వాయర్కు 1.40 టీఎంసీలు, మహేంద్రతనయకు 1.68 టీఎంసీలు, మడ్డువలసకు 12.01 టీఎంసీలు, గొట్టా బ్యారేజీకి 16.24 టీఎంసీలు నీరు చేరవచ్చని అంచనా. అందుబాటులోకి వస్తున్న నీటిని సాధ్యమైనంత సమర్థంగా నిల్వ చేసుకునేలా చర్యలు చేపట్టారు. రాష్ట్రంలోని పది జిల్లాల్లో 17 వేల 907 చిన్న నీటిపారుదల చెరువులకు వర్షపు నీరు చేరుతోంది. వీటిలో 3,900 చెరువులు ప్రమాద హెచ్చరికల స్థాయిలో ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
30 టీఎంసీలకు పైగా అదనపు నిల్వలు: అర్నబ్ అతి తీవ్ర తుపాను వల్ల వర్షాలు కురిసిన ప్రాంతాల్లో జలాశయాలు కళకళలాడుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు జలాశయాలు, చిన్న చెరువుల్లో 30.85 టీఎంసీలు అదనపు నిల్వలు చేరాయి. ఈ వర్షాల వల్ల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కురిసిన వర్షం 380 టీఎంసీలుగా జలవనరులశాఖ లెక్క కట్టింది. భారీవర్షాలు కురిసిన ప్రాంతాల్లో జలాశయాల్లోకి 8.85 టీఎంసీలు మూడు రోజుల్లోనే వచ్చి చేరాయి. మరో 2 టీఎంసీలు వస్తాయని అంచనా వేశారు.
చిన్న నీటివనరుల్లోకి 22 టీఎంసీలు అదనంగా రాగా, మరో 8-12 టీఎంసీలు చేరే ఆస్కారం ఉందని విశ్లేషిస్తున్నారు. భూగర్భజలాల రూపంలో 46.2 టీఎంసీలు నిల్వ చేయగలిగారు. జల సంరక్షణకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేయడం, కలెక్టర్లు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవడంతోనే ఈ అదనపు నిల్వలకు అవకాశం ఏర్పడిందని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
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