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జలకళ సంతరించుకుంటున్న ప్రాజెక్టులు - సాగుపై రైతన్నల్లో చిగురిస్తున్న ఆశలు

రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న వర్షాలు, ఎగువన వస్తున్న వరదతో నిండుగా రిజర్వాయర్లు - జలాశయాల్లో 40 శాతం దాటిన నీటి నిల్వలు - శ్రీశైలం జలాశయం వంద టీఎంసీలు

water level increased in all reservoirs
water level increased in all reservoirs (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 4, 2026 at 9:13 AM IST

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Updated : August 4, 2026 at 9:48 AM IST

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Increased Water Levels in Reservoirs : ఎల్​నినో ప్రభావంతో ఈసారి అధిక శాతం వర్షాలు కరిసే అవకాశం ఉండదని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేసినా, పరిస్థితులు ఆశాజనకంగానే కనిపిస్తున్నాయి. తాజాగా రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న వర్షాలు, ఎగువన వస్తున్న వరదతో జలాశయాల్లో పెరిగిన నీటి నిల్వలు ఊరట కలిగిస్తున్నాయి. వెలవెలబోయిన ప్రాజెక్టులు జలకళను సంతరించుకుంటున్నాయి. దాంతో రైతన్న ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి. సాగుపై దిగులు చెందిన రైతన్నలు, ప్రస్తుతం పొలం పనులు వేగవంతం చేస్తున్నారు.

40 శాతం దాటిన నీటి నిల్వలు : వర్షాలతో రాష్ట్రంలోని జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు కొంత మేర పెరిగాయి. కృష్ణా, గోదావరి నదులపై ఉన్న జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు 40 శాతాన్ని దాటాయి. 87 జలాశయాల్లో పూర్తి సామర్థ్యమైన 1059 టీఎంసీలకు గానూ ప్రస్తుతం 40.89 శాతం మేర 433.15 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. గోదావరి బేసిన్ జలాశయాల్లో 142 టీఎంసీలు, కృష్ణా బేసిన్ జలాశయాల్లో 290 టీఎంసీలకు పైగా నీరు ఉంది.

ఎస్సారెస్పీలో 33.14 టీఎంసీల మేర నీరు : అడుగంటిన నీటి నిల్వతో వెలవెలబోయిన శ్రీరాంసాగర్‌ ప్రాజెక్టు జలకళను సంతరించుకుంటోంది. రాష్ట్రంలో కురిసిన వర్షాలకుతోడు పైనుంచి వచ్చిన వరదతో ఎస్సారెస్పీలో ప్రస్తుతం 33.14 టీఎంసీల మేర నీరు ఉంది. శ్రీరాంసాగర్‌ పూర్తి సామర్థ్యం 80.5 టీఎంసీలు. కడెం ప్రాజెక్టు పూర్తి సామర్థ్యం 3.74 టీఎంసీలు కాగాస ప్రస్తుతం 3.5 టీఎంసీల మేర నీరు ఉంది. ఎల్లంపల్లి పూర్తి సామర్థ్యం 20.18 టీఎంసీలకు గానూ ప్రస్తుతం 19.18 టీఎంసీల నీరు ఉంది. ఎల్లంపల్లి నుంచి నీటి ఎత్తిపోతలతో మిడ్‌ మానేరులో నిల్వ పెరుగుతోంది. మిడ్‌ మానేరు పూర్తి సామర్థ్యం 27.55 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 14.23 టీఎంసీల నిల్వ ఉంది. లోయర్ మానేరు పూర్తి సామర్థ్యం 24.03 టీఎంసీలకు గానూ ప్రస్తుతం 5.62 టీఎంసీల నీరు ఉంది.

జలకళ సంతరించుకుంటున్న ప్రాజెక్టులు - సాగుపై రైతన్నల్లో చిగురిస్తున్న ఆశలు (ETV Bharat)

బ్యారేజీల వద్ద నీటి నిల్వలు : మంజీరాకు మాత్రం వరద రావడం లేదు. సింగూరు పూర్తి సామర్థ్యం 29.92 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 4.2 టీఎంసీల నీరు ఉంది. నిజాంసాగర్‌ పూర్తి సామర్థ్యం 17.8 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 8.43 టీఎంసీల నిల్వ ఉంది. కాళేశ్వరంలో భాగంగా మేడిగడ్డ లక్ష్మీ బ్యారేజీ వద్ద 3,01,190 క్యూసెక్కుల ప్రవాహం నమోదవుతోంది. సమ్మక్క బ్యారేజీ వద్ద 4,45,670 క్యూసెక్కులు, సీతమ్మ సాగర్‌ బ్యారేజీ వద్ద 7,12,676 క్యూసెక్కుల ప్రవాహం ఉంది.

100 టీఎంసీలకు చేరువైన శ్రీశైలం జలాశయం : కృష్ణా బేసిన్‌లోని కర్ణాటకలో ప్రాజెక్టులు నిండుకుండలా మారాయి. దీంతో దిగువకు నీటిని వదలడంతో జూరాల ప్రాజెక్టు పూర్తి సామర్థ్యం 9.66 టీఎంసీలకు గానూ ప్రస్తుతం 7.72 టీఎంసీలకు చేరుకుంది. జూరాలకు లక్షా 76 వేల క్యూసెక్కులు వస్తుండగా, లక్షా 55 వేల 851 క్యూసెక్కులను దిగువకు వదులుతున్నారు. శ్రీశైలం జలాశయం వంద టీఎంసీలకు చేరువైంది. పూర్తి సామర్థ్యం 215.81 టీఎంసీలకు గానూ ప్రస్తుతం 93 టీఎంసీలకు పైగా నీరు ఉంది. నాగార్జున సాగర్‌ పూర్తి సామర్థ్యం 312 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 136.99 టీఎంసీల నిల్వ ఉంది.

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Last Updated : August 4, 2026 at 9:48 AM IST

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